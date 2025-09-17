コーヒー好きに必見！！金属加工の燕×着色技法の高岡 匠の技が光る『折燕ORI-EN コーヒードリッパー』
新潟・燕市の高度な金属加工技術と、富山・高岡の伝統的な着色技術が融合した「折燕ORI-EN コーヒードリッパー」。
匠の技を日常に取り入れることで、コーヒーの時間を上質なひとときへと導きます。
ステンレスを精巧に折り込み、繊細な造形美を実現。さらに高岡独自の着色によって、深みのある色彩と表情豊かな質感を生み出しました。カラーは3色展開。それぞれが異なる存在感を放ち、インテリアにも映えるデザインとなっています。
機能面でも優れ、安定した抽出を実現。ペーパーフィルターをセットするだけで、香り高い一杯を手軽に楽しめます。耐久性にも優れており、長く愛用できるのも魅力です。
産地の技と美を凝縮した「折燕ORI-EN コーヒードリッパー」。
日常のコーヒーブレイクを、ひとつ上の豊かさへと引き上げます。
「燕の金属加工」×「高岡の着色」～折燕ORI-EN コーヒードリッパー 3色
