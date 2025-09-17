KCCS、経済産業省公募事業に採択「蓄電池等の製品の持続可能性向上に向けた基盤整備・実証事業」

京セラコミュニケーションシステム株式会社

京セラコミュニケーションシステム株式会社（本社：京都市伏見区 代表取締役社長 河之口 達也、以下KCCS）は、経済産業省の「蓄電池等の製品の持続可能性向上に向けた基盤整備・実証事業」に採択されたことをお知らせします。

KCCSは本事業において、本田技研工業株式会社の交換式バッテリー「Honda Mobile Power Pack e:」を活用した蓄電システムを開発し、一次利用ではモビリティ、二次利用（リユース活用）では蓄電池として転用し、技術実証や電池のリユースに関するデータ取得およびトレーサビリティを確保する実証を行います。

本実証を通じて、蓄電システムによる新たなリユース活用の検証とデータ取得・分析を行い、電池を最大限に有効活用できる仕組みを構築し、低炭素、循環型社会への貢献を目指します。

■実証イメージ

■KCCS実証概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/9956/table/182_1_3dfbd448aefb9368ff9d2d307917f09a.jpg?v=202509170457 ]

■協力先と各社の役割[表2: https://prtimes.jp/data/corp/9956/table/182_2_65b2ffbe9efec6acdf4a29edabff0be2.jpg?v=202509170457 ]

＊製品の仕様・サービスの内容は予告なく変更させていただく場合があります。

＊製品名・サービス名および会社名はそれぞれの会社の商標または登録商標です。