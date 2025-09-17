GiRLS by PEACH JOHNが『HELLO KITTY（ハローキティ）』とのコラボレーションコレクションを9月24日(水)に発売！ランジェリーやルームウェアなど多数ラインナップ。

株式会社ピーチ・ジョン

株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区／代表取締役社長：西澤 恒地）のPEACH JOHNの妹ブランド、GiRLS by PEACH JOHN（ガールズ バイ ピーチ・ジョン）は、世界中で愛され続けている株式会社サンリオの『HELLO KITTY（ハローキティ）』とのコラボレーションコレクションをピーチ・ジョン公式通販サイト及び、全国の店舗*にて2025年9月24日(水)より発売します。

*PJ BASIC新百合ヶ丘店・梅田店、アウトレットりんくう店・佐野店・長島店・福岡ももち店を除く

ピーチ・ジョン店舗一覧：https://www.peachjohn.co.jp/storeinformation/store

ハローキティの愛らしさが溢れるクラシカルなデザインをプリントした、レトロな中にガーリーなテイストをプラスしたアイテム全4型がラインナップ。ここでしか手に入らない特別な一枚です！

本コレクションは、下着3型、ルームウェア1型の計4型を展開。

発売に先立ち、本日9月17日（水）にビジュアルと商品ラインナップを公開します。

コレクションラインナップ

インフォメーションページ :https://www.peachjohn.co.jp/information/detail/hellokittyHELLO KITTY×GiRLS by PEACH JOHN公式通販サイト :https://www.peachjohn.co.jp/shop/c/cgirls/GiRLS by PEACH JOHN公式Instagram :https://www.instagram.com/girlsbypj@girlsbypjハローキティ ドットチュールブラセットハローキティ ドットチュールブラセットハローキティ ドットチュールブラセットハローキティ ドットチュールブラセット

レトロ感のある赤色にドットやリボン、チュールなどハローキティの世界感を詰め込んだワイヤー入りブラ。背中のストラップ部分には刺繡で表現したハローキティの顔を配したこだわりのデザイン。

カップ下側に取り外しできるパッド入りでバストを寄せ上げ、ふっくらと自然なまるみをメイク。マッチングショーツの後ろに空いたホールとリボンのデザインがポイントです。

「ハローキティ ドットチュールブラセット」

価格：\3,278（本体価格\2,980）

サイズ：B～Eカップ UB65/70/75

カラー:レッド（全1色）

ハローキティ Peasyノンワイヤーブラ、ハローキティ Peasyショーツハローキティ Peasyノンワイヤーブラ、ハローキティ Peasyショーツハローキティ Peasyノンワイヤーブラ、ハローキティ Peasyショーツハローキティ Peasyノンワイヤーブラ、ハローキティ Peasyショーツ

シリーズ累計41万枚突破※した大人気のブラトップ「Peasy（ピージィ）」シリーズの「Peasy002ノンワイヤーブラ」に、ハローキティとロゴをプリントしたデザインが登場。

広いネックあきのトップスからものぞきにくい細身のキャミソールタイプ。気になるワキや背中の段差もできにくく、フィットする服やトレンドのシアー感のあるトップスの下にもぴったりです。マッチングのショーツもラインナップ。

※集計期間：2020年1月29日～2025年6月20日(ショーツも含む)

「ハローキティ Ｐｅａｓｙノンワイヤーブラ」

価格：\2,508（本体価格\2,280）

サイズ：S、M、L

「ハローキティ Ｐｅａｓｙショーツ」

価格：\1,200（本体価格\1,091）

サイズ：S、M、L

カラー：レッド（全1色）

ハローキティ ライトホイップリー３点セットハローキティ ライトホイップリー３点セットハローキティ ライトホイップリー３点セットハローキティ ライトホイップリー３点セットハローキティ ライトホイップリー３点セット

柔らかなモールヤーンニットを肌触りが心地よい、カーディガン・キャミソール・ショートパンツの3点セット。

キャミソールは胸元にハローキティの刺繍入り。カーディガンは全体にリボンをふんだんにあしらった遊び心たっぷりのデザインです。キャミソール単体での着用もおすすめです。

「ハローキティ ライトホイップリー３点セット」

価格：\5,980（本体価格\5,437）

サイズ：ワンサイズ

カラー：レッド（全1色）