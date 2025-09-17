【リラックマ×生活の木】 睡眠環境を整えるコラボアイテムを10/1発売
株式会社 生活の木
ラベンダー、シトラスの2種の香り
ネムリラ×リラックマ ピロースプレー 30ml
ネムリラ×リラックマ Hinokiアロマキャップセット
いつもごゆるりマイペースな着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒に、OLのカオルさんの家でお世話になり続けている。
商品の詳細はこちら :
https://onlineshop.treeoflife.co.jp/pages/rilakkuma?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=rilakkuma_prtimes
ショップ一覧はこちら :
https://www.treeoflife.co.jp/shop/
オンラインストアはこちら :
https://onlineshop.treeoflife.co.jp/
株式会社生活の木（本社: 東京都渋谷区、代表取締役: 重永 忠）は、リラックスタイムに人気の「ネムリラ」と、大人気キャラクター「リラックマ」とのコラボ商品を2025年10月1日（水）より数量限定で発売いたします。
「ネムリラ」は、睡眠環境を整えたい方に人気のフレグランスシリーズです。
天然アロマが香るフレグランスシリーズ「ネムリラ」を、より多くの睡眠環境に悩みを持つ方に取り入れていただき、自然のもので健やかに楽しい暮らしを過ごしていただきたい。
そんな想いから、「ネムリラ」と相性抜群な、いつもごゆるりとマイペースな大人気キャラクター「リラックマ」とのコラボが実現しました。
生活の木直営ショップ、公式オンラインストアなど
※直営ショップと公式オンラインストアでは、購入制限を設けさせていただきます。
LINE UP
枕にスプレーするだけで、寝室で香りを楽しめるスプレー。
ラベンダーをメインにブレンドした香りと、ベルガモットなどのシトラスをブレンドした香りの２種のラインナップ。
各\1,210
おやすみ前におすすめのブレンドエッセンシャルオイル5mlと、リラックマがデザインされたキャップタイプのディフューザーのセット。
ラベンダーがメインにブレンドされた香りと、ベルガモットなどのシトラスをブレンドした香りの2種のラインナップ。
各\3,300
※価格はすべて税込
リラックマとは
いそうろうなのに、特に役に立っているわけでもなく、毎日だらだらゴロゴロしている。
リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつらしい。
