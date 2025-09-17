【リラックマ×生活の木】 睡眠環境を整えるコラボアイテムを10/1発売

写真拡大 (全4枚)

株式会社　生活の木

株式会社生活の木（本社: 東京都渋谷区、代表取締役: 重永 忠）は、リラックスタイムに人気の「ネムリラ」と、大人気キャラクター「リラックマ」とのコラボ商品を2025年10月1日（水）より数量限定で発売いたします。


「ネムリラ」は、睡眠環境を整えたい方に人気のフレグランスシリーズです。




■開発背景

天然アロマが香るフレグランスシリーズ「ネムリラ」を、より多くの睡眠環境に悩みを持つ方に取り入れていただき、自然のもので健やかに楽しい暮らしを過ごしていただきたい。


そんな想いから、「ネムリラ」と相性抜群な、いつもごゆるりとマイペースな大人気キャラクター「リラックマ」とのコラボが実現しました。


■販売店舗

生活の木直営ショップ、公式オンラインストアなど


※直営ショップと公式オンラインストアでは、購入制限を設けさせていただきます。


LINE UP


ラベンダー、シトラスの2種の香り
ネムリラ×リラックマ ピロースプレー　30ml

枕にスプレーするだけで、寝室で香りを楽しめるスプレー。


ラベンダーをメインにブレンドした香りと、ベルガモットなどのシトラスをブレンドした香りの２種のラインナップ。



各\1,210






ネムリラ×リラックマ Hinokiアロマキャップセット

おやすみ前におすすめのブレンドエッセンシャルオイル5mlと、リラックマがデザインされたキャップタイプのディフューザーのセット。


ラベンダーがメインにブレンドされた香りと、ベルガモットなどのシトラスをブレンドした香りの2種のラインナップ。



各\3,300



※価格はすべて税込





ラベンダー、シトラスの2種の香り

リラックマとは



いつもごゆるりマイペースな着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒に、OLのカオルさんの家でお世話になり続けている。
いそうろうなのに、特に役に立っているわけでもなく、毎日だらだらゴロゴロしている。
リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつらしい。


商品の詳細はこちら :
https://onlineshop.treeoflife.co.jp/pages/rilakkuma?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=rilakkuma_prtimes



(C)2025 San-X Co.,Ltd. All Rights Reserved.



ショップ一覧はこちら :
https://www.treeoflife.co.jp/shop/
オンラインストアはこちら :
https://onlineshop.treeoflife.co.jp/