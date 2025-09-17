【リラックマ×生活の木】 睡眠環境を整えるコラボアイテムを10/1発売

株式会社 生活の木

株式会社生活の木（本社: 東京都渋谷区、代表取締役: 重永 忠）は、リラックスタイムに人気の「ネムリラ」と、大人気キャラクター「リラックマ」とのコラボ商品を2025年10月1日（水）より数量限定で発売いたします。

「ネムリラ」は、睡眠環境を整えたい方に人気のフレグランスシリーズです。

■開発背景

天然アロマが香るフレグランスシリーズ「ネムリラ」を、より多くの睡眠環境に悩みを持つ方に取り入れていただき、自然のもので健やかに楽しい暮らしを過ごしていただきたい。

そんな想いから、「ネムリラ」と相性抜群な、いつもごゆるりとマイペースな大人気キャラクター「リラックマ」とのコラボが実現しました。

■販売店舗

生活の木直営ショップ、公式オンラインストアなど

※直営ショップと公式オンラインストアでは、購入制限を設けさせていただきます。

LINE UP

ラベンダー、シトラスの2種の香りネムリラ×リラックマ ピロースプレー 30ml

枕にスプレーするだけで、寝室で香りを楽しめるスプレー。

ラベンダーをメインにブレンドした香りと、ベルガモットなどのシトラスをブレンドした香りの２種のラインナップ。

各\1,210

ネムリラ×リラックマ Hinokiアロマキャップセット

おやすみ前におすすめのブレンドエッセンシャルオイル5mlと、リラックマがデザインされたキャップタイプのディフューザーのセット。

ラベンダーがメインにブレンドされた香りと、ベルガモットなどのシトラスをブレンドした香りの2種のラインナップ。

各\3,300

※価格はすべて税込

リラックマとは

ラベンダー、シトラスの2種の香り

いつもごゆるりマイペースな着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒に、OLのカオルさんの家でお世話になり続けている。

いそうろうなのに、特に役に立っているわけでもなく、毎日だらだらゴロゴロしている。

リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつらしい。

(C)2025 San-X Co.,Ltd. All Rights Reserved.

