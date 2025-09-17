地域の特産品を生かしたお菓子や加工食品など「富士・三瀬・大和」の逸品が集結!「佐賀市北商工会 地域ブランド『ふみや』逸品販売会」をSAGA MADO にて開催!

公益財団法人佐賀県産業振興機構 さが県産品流通デザイン公社

さが県産品流通デザイン公社（所在地:佐賀市、所⾧:石井法子）は、佐賀県の県産品を厳選したセ

レクトショップ「SAGA MADO」において、2025 年9 月19 日（金曜日）～9 月30 日（火曜日）に、

佐賀市北部地域（富士・三瀬・大和）の豊かな実りから生まれた商品を集めた「佐賀市北商工会地域ブ

ランド『ふみや』逸品販売会」を開催します。

今回の逸品販売会では、佐賀市北部の「富士・三瀬・大和」地区における「地域ブランド『ふみ

や』」認定事業所8 社が出店。

自然農園の完熟ブルーベリーを使った「完熟ブルーベリージャム」（みつせ茶処 やまぼうし）や、

佐賀の名物として親しまれる丸房露にもち粉を加え、なめらかなこし餡をくるんだモチモチのお菓子

「生丸房露」（本家 池の家）等の逸品21 点を展示・販売します。

この機会に、ぜひSAGA MADO へお越しください。

「佐賀市北商工会 地域ブランド『ふみや』逸品販売会」概要

開催期間:9 月19 日（金曜日）～9 月30 日（火曜日）10 時～20 時 ※最終日は13 時まで

開催場所:SAGA MADO 特設エリア（佐賀市駅前中央一丁目4 番17 号コムボックス佐賀駅前1 階）

佐賀市北商工会地域ブランド「ふみや」とは

佐賀市北商工会管内（富士町（ふじちょう）・三瀬村（みつせむら）・大和町（やまとちょう））の

各地域の頭文字をとって、ブランド名を「ふみや」と命名。

３つの地域を繋ぎ、逸品を紹介する小さなお店のようなブランドです。

「ふみや」は地域の想いを伝える「文矢」にもなり、商品の魅力を遠くの方にも届けます。

公式ホームページ https://r.goope.jp/sr-41-412011s0022/

公式インスタグラム https://www.instagram.com/fumiya_saga/?hl=ja

販売予定商品のご紹介（一部） ※税込価格

■完熟ブルーベリージャム 650 円

（みつせ茶処 やまぼうし）

自家製の完熟ブルーベリーで作った、甘さ控えめのジャムです。

防腐剤や着色料等の添加物は使用せず、ブルーベリーとグラニュー糖のみで仕上げています。

■がばいうまか醤油プレミアム 360ml 550 円

（まるしん醤油）

佐賀脊振山系のきれいな水を使い、味は低塩で上質の甘みを加え、まろやかに仕上げた醤油です。

刺身や卵かけごはんはもちろん、煮付けもコレ一本で出来上がります。

■つよし君の飲むトマト 1 本 1,700 円

（つよし君のお野菜畑）

口に含むとトマトらしい酸味と香りが広がり、飲み込んだ後も舌に残るうまみが増していくようで、トマトジュースにありがちな独特のくさみはありません。防腐剤も塩も水も足さず、原料は土づくりにこだわった有機栽培で採れた「完熟トマトのみ」の無添加ジュースです。

■生丸房露 3 個入り 437 円

（本家 池の家）

佐賀の名物として親しまれる丸房露にもち粉を加え、なめらかなこし餡をくるんだモチモチのお菓子。

上質な北海道産の小豆を使用した餡は、生地に合わせて優しい甘さに仕上げています。

■エンガーディナー 216 円

（ケーキのハルツ）

バター風味のクッキー生地で、たっぷりのくるみと生キャラメルをサンドしたスイス伝統の焼き菓子です。佐賀県産の小麦粉と、はちみつを使用しています。

■佐賀カスターえん５個入 1,269 円

（銘菓創園 中島屋）

佐賀県産米粉を使用したふわふわの生地に、なめらかなカスタードクリームが入った⾧年愛されるお菓子。えんには「円滑」「円満」「縁」「円」の５つの想いが込められています。

■れんこん飴 280 円

（アサヒ・アグリ佐賀）

栄養豊富な佐賀県白石産のレンコンをもっと手軽に召し上がれるように、当社のヒット商品「れんこんパウダー」に蜂蜜を練り込んだ飴です。秋冬の乾燥する季節にはひとつ口に含めばのどを優しく潤し、おやつとしても楽しめます。

■佐賀えびすもなか（２個入り） 745 円

（白玉饅頭 元祖 吉野屋）

皮はパリッと、あんこは甘さ控えめ。オリジナルの福福したえびす型の最中は、食べたら幸せが訪れそうな縁起のいいお菓子です。佐賀の新しいお土産として、大切な方へ福を運ぶ気持ちでご利用ください。もなか皮は佐賀のもち米を、あんこは北海道産のつぶあんを使用しています。

SAGA MADO とは

伊万里・有田焼、唐津焼といった焼き物から、若手作家の新しい感覚でつくられたもの、普段づかい

にちょうどいい食品・雑貨、SAGA MADO オリジナル商品など、季節ごとに厳選して県産品をご紹介しています。

公式ホームページ:https://sagamado.jp/

（公財）佐賀県産業振興機構 さが県産品流通デザイン公社とは

さが県産品流通デザイン公社は、県内の中小企業等を支援する「（公財）佐賀県産業振興機構」内

に、県産品の販売促進等を目的に、平成29 年（2017 年）4 月に設立した支援機関です。

県産品を磨き上げ、付加価値を高めながら、その良さを伝え、生産者と消費者をつないでいく「新た

な流通をデザインする」という思いのもと、県産品の情報発信や県内の生産者や事業者の皆様の販路拡

大及び海外市場の開拓など販売促進につながる支援に取り組んでいます。

■支援する事業者:佐賀県内に所在し、生業として営んでいる生産者、製造者、販売者。

公式ホームページ「SAGAPIN」:https://www.sagapin.jp/