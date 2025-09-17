MySaunaの製品サイズ別価格表示をより明文化。1mm単位のオーダーメイドはそのままに、製品サイズ表記をわかりやすくしました。

株式会社MySauna

国産木材を使用し、日本の職人が手掛ける自宅・事業用サウナブランド「MySauna（マイサウナ）」（株式会社MySauna、本社：東京都渋谷区）は、2025年9月16日、公式サイトの製品サイズ表記（ https://my-sauna.jp/products ）を全面的にリニューアルしたことをお知らせします。 今回のサイトリニューアルでは、当社の最大の特長である「1mm単位でのフルオーダーメイド」対応はそのままに、お客様から特にご要望の多かった*サイズモデル（S・M・Lの３サイズ）を正式に選択肢として追加しました。お客様の求めるサウナ体験「あなただけのマイサウナ」を、これまで同様、応えてまいります。※こちらのサイズ表記に関わらず、従来通り、1mm単位で幅・奥行・高さを調整することが可能となっております。

サイズ表記リニューアル後

■リニューアルの背景：お客様の間取りや入りたいサウナ環境に応えるために

これまでMySaunaでは、ショールームやお問い合わせを通じて、お客様から多くの貴重なご意見をいただいてまいりました。

中でも、「より開放的な空間でリラックスしたい」「設計間取りに合わせたサイズ感をもっとわかりやすく知りたい」といったご要望を多数いただいておりました。

今回のリニューアルは、こうしたお客様一人ひとりの声に真摯に向き合い、サイズ別価格表記の明文化をすることで、よりお客様にわかりやすくご検討いただきたいという想いから実現したものです。

■MySaunaが目指すもの

MySaunaは、単にサウナという「製品」を販売しているのではありません。

サウナを通じて得られる心と身体の充足、すなわち最高の"ととのい"という「体験」をお届けしたいと考えています。

国産木材の香り、職人の手仕事が感じられる滑らかな肌触り、そしてご自身の身体と空間に完璧にフィットするサイズ感。

そのすべてが、日々の暮らしを豊かにする体験に繋がると信じています。そして、それはお客様一人ひとりさまざまな感じ方があり、それぞれに適応したご提案が必要であると思っております。

今後も、お客様のお声に真摯に耳を傾け、「あなただけのマイサウナ」を追求してまいります。

■MySaunaについて

国産品質にこだわる、自宅・事業用サウナの専門メーカーとして、私たちは旅館、ホテル、温浴施設、マンション、戸建て、別荘など、多様な空間に最高品質のサウナをご提供しております。

近年、心と身体の癒しの場として、サウナはますます重要な存在となっています。

弊社のサウナは、最高温度110℃、セルフロウリュ対応の高性能設計を採用しながらも、家具のようにシンプルかつ洗練されたデザインで、容易に設置が可能です。

確かな品質と快適性を兼ね備えたサウナで、贅沢なリラクゼーション空間をお届けいたします。

【会社概要】

企業名 ：株式会社MySauna

代表者 ：代表取締役 小原 錫満

新ショールーム：東京都千代田区神田神保町２丁目４４ 第2石坂ビル５階

電話番号 ：03-6686-4674

ホームページ ：https://my-sauna.jp/

メールアドレス：info@my-sauna.jp

※なお、弊社は事業拡大に伴い、2025年10月1日より本社を東京都千代田区神田神保町へ移転いたします。