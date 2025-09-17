パナソニックグループ

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、電動工具、電設資材、照明器具、ビルトイン食器洗い乾燥機、住宅設備用エアコンなどの各製品群について、下記の日程において価格を改定します。

昨今、原材料費の高騰や、製造コスト・物流費の上昇が続いています。パナソニックでは生産性向上や合理化の取組みなどにより、生産コストの抑制に努めてきましたが、内部努力だけではその影響を吸収しきれない状況となっており、お客様にとって有益な製品のご提供と各種サービスの向上のためにも、下記の通り価格改定を実施することとなりました。

◆対象製品、価格改定日

1. 電動工具（補修部品含む）：2025年11月1日

2. 電設資材製品（配線器具、電路機器、電設盤、配管機材）：2026年1月1日

3. システム機器（補修部品含む）：2026年1月1日

4. 照明器具（補修部品含む）：2026年1月1日

5. 分岐水栓（卓上型食器洗い乾燥機、アルカリイオン整水器用）：2026年2月1日

6. ビルトイン食器洗い乾燥機：2026年3月1日

7. 住宅設備用エアコン：2026年4月1日

【お問い合わせ先】

・電動工具、電設資材、システム機器 ご相談窓口

フリーダイヤル：0120-187-431

受付：9時～18時 月～土曜日（祝日・正月三が日を除く）

・照明器具 ご相談窓口

フリーダイヤル：0120-187-441

受付：9時～18時 月～土曜日（祝日・正月三が日を除く）

・ビルトイン食器洗い乾燥機、分岐水栓 ご相談窓口

フリーダイヤル：0120-187-910

受付：9時～18時 月～土曜日（祝日・正月三が日を除く）

・住宅設備用エアコン ご相談窓口

フリーダイヤル：0120-878-692

受付：9時～18時 月～土曜日（祝日・正月三が日を除く）

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]電動工具、電設資材、照明器具、ビルトイン食器洗い乾燥機、住宅設備用エアコンなどの各製品群の価格改定について（2025年9月17日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn250917-1

＜関連情報＞

・電動工具の価格改定概要

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/price_info2025.html

・照明器具・補修部品の価格改定概要

https://www2.panasonic.biz/jp/lighting/price_info/