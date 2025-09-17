こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「OPEN COUNTRY」装着車両がSCORE World Desert Championshipで3戦連続総合優勝
9月10日（水）から14日（日）にかけてメキシコで開催された「第6回SCORE BAJA 400（スコア・バハ400）」において、TOYO TIRE株式会社および米国タイヤ販売子会社Toyo Tire U.S.A. Corp.より、当社製ピックアップトラック/SUV用タイヤ「OPEN COUNTRY M/T-R」を供給、サポートしたAlan Ampudia（アラン・アンプディア）選手チームが総合優勝し、同シリーズの開幕戦から3戦連続での勝利を収めましたのでお知らせいたします。
SCORE BAJA 400は、世界有数の過酷なオフロードレースシリーズ「SCORE World Desert Championship（全4戦）」の第3戦にあたります。起伏の続く砂漠地帯や岩場の多い山岳地帯で構成されるコースを完走するためには、装着タイヤの耐久性と悪路走破性が高いレベルで求められます。昨年のSCOREシリーズで最上位クラス※1の年間チャンピオンに輝いたAlan Ampudia選手は卓越したドライビングテクニックを見せて8時間12分29秒で完走し、SCOREシリーズ初戦「SCORE San Felipe 250」、第2戦「SCORE BAJA 500」に続いて総合優勝を果たしました。
※1：SCORE Trophy Truck®部門
■Alan Ampudia選手のコメント
スタートから激しい展開となりましたがTOYO TIRESのサポートもあり、試合を通して素晴らしいペースを維持できていたので、優勝を確信していました。今シーズン3勝目を達成し、最終戦であるBAJA 1000で完全優勝をめざします。
また、本レースではOPEN COUNTRYを装着したGustavo Vildosola Sr.（グスタボ・ヴィルドソラ・シニア）選手、Jason McNeil（ジェイソン・マクネイル）選手が出場部門※2でのクラス優勝を果たしました。
※2：Gustavo Vildosola Sr.選手＝Trophy Truck® Legends部門、Jason McNeil選手＝Trophy Truck® Spec部門
当社は、過酷な環境下で行なわれるオフロードレースへの参戦経験を、ピックアップトラック/SUV向けタイヤの商品開発にフィードバックして性能を磨いています。今後もレースを通じて得た知見を開発に生かし、より高性能・高品質で魅力ある商品をグローバルにお届けしてまいります。
■OPEN COUNTRYシリーズ
OPEN COUNTRYシリーズはSUVをターゲットとした当社の主力ブランドです。当社は国際的なレースにて、OPEN COUNTRYを装着した車両で数々の優秀な成績を修め、耐久性能や耐外傷性を高い次元で磨いてきました。それらの高い基本性能とアグレッシブなパターンデザインは、国内外で高く評価されています。
また、国内ではタイヤ側面の商品名とブランドロゴを白く浮き立たせたホワイトレターの商品も展開しています。
詳しい商品情報はこちらをご覧ください。
https://www.toyotires.jp/product/oc/
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/
（左：Alan Ampudia選手のOPEN COUNTRY M/T-R装着車両 右：総合優勝したAlan Ampudia選手チーム）
