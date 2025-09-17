ニューバランスのデザイン性と機能性にすぐれた「THE CITY」コレクション　2025年秋冬モデル登場

























スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、2020年にデビューしたアパレル「THE CITY（ザ シティ）」コレクションの2025年秋冬新作を発表いたします。メンズ、ウィメンズのライフスタイルアパレルを展開する「THE CITY」は、「オンの時も、オフの時も、もっと自由に、もっと自分らしく」ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンで活躍する、デザイン性と機能性に優れたアイテムが揃い、軽やかで快適なスタイルを叶えます。秋冬シーズンでは、コットンのチノ素材のような風合いのポリエステルを使用したセットアップや、全方向に伸縮するストレッチ性の高い、程よく温かなジャージーニット素材を採用した、ビジネス仕様のシーズナルセットアップ、軽やかな天竺編みのニットプルオーバーなどがラインナップ。前シーズンに続き、モデルや俳優として幅広く活躍する井桁弘恵さんをウィメンズモデルに起用し、新作アパレルのキービジュアルを担当。定番セットアップからアクティブスタイルまで、様々な日常を彩る「THE CITY」は、9月17日（水）より全国のスポーツデポ・アルペン、公式オンラインストアにて限定販売いたします。「THE CITY」コレクション商品概要MEN新チノ素材セットアップチノのような質感の撥水機能付きジャケットとパンツ。コットンのチノ素材のような風合いのポリエステルを使用し、雨の日も快適で軽やかな着心地。程よい厚さの生地で秋から長い期間着用可能。チノスタイルユーティリティージャケットカラー：ベージュ,ブラック価格：12,980円（税込）チノスタイルベイカーパンツ（左）カラー：ベージュ,ブラック価格：11,000円（税込）チノスタイルジョガーパンツ（右）カラー：ベージュ,ブラック価格：11,000円（税込）シーズナルセットアップFIT をテーマに開発された働く大人のデイリーウエア。定番のセットアップは、全方向に伸縮するストレッチ性の高いジャージーニット素材を採用。軽量でシワになりにくく、イージーケアにも対応。パンツは、ストレッチ性が高く、脚のラインをきれいに見せてくれるスリムテーパードシルエット。シーズナルイージーシティジャケットカラー：ベージュ,グレー価格：15,950円（税込）シーズナルスリムテーパードパンツカラー：ベージュ,グレー価格：12,980円（税込）WOMENフーデットジャケットとシルエットの変化が楽しめる2wayウーブンパンツ

ワッシャーナイロン素材を使用した、フーデットジャケットは、軽量でボリュームのある袖と、ややクロップド丈のシルエット。アウターとパンツは、裾のドロストでシルエットのアレンジを楽しめます。パンツは、撥水機能付きで、裏地にメッシュ付き。肌離れがよく快適な履き心地です。

























ナイロンフーデットジャケットカラー：グレッシュグリン,アイボリー,ブラック価格：12,980円（税込）ウーブンパラシュートパンツカラー：アイボリー,ブラック価格：9,900円（税込）ダブルフェイス素材のハーフジッププルオーバーと、光沢ナイロンが映えるカーゴスカート程よい肉感のダブルフェイス素材を使ったハーフジップのプルオーバー。ストレッチ性のあるやわらかな肌触りでとても着心地がよく、ゆったりとしたボリュームの袖とクロップド丈のシルエットは、カーゴスカートとの相性抜群。スカートは光沢感あるナイロン素材を使用し、異素材コーデが映えるスタイルです。ハーフジッププルオーバーカラー：ブラウン,セリアンブルー,ホワイト価格：8,910円（税込）シャイニーカーゴスカートカラー：スモークグリーン,ミデアムグレー,ブラック価格：9,900円（税込）軽やかな天竺編みのプルオーバーと立体感のあるキルティングスカートタートルネックのデザインと軽やかな天竺編み素材のシューズワッペンがワンポイントのニットプルオーバー。ゆったりとした袖と脇リブ仕様がカジュアルな印象を演出。ほどよい生地の質感と、スッキリとしたAラインのキルティングニットのスカートは、秋冬のコーディネートにぴったり。シューパッチハイネックニットプルオーバーカラー：オリーブ,オフホワイト,ブラック価格：9,900円（税込）キルティングニットスカートカラー：アイボリー,ダークグレー価格：9,900円（税込）立体感ある編地とシューズワッペンがアクセントになったニットプルオーバーとスカートダブルジャガード編みのほどよいウェイト感と生地の質感が、暖かさと見た目の立体的なシルエットをプラスしてくれるプルオーバー。接結編みのニットスカートと合わせれば、動きやすさと上品さを兼ねそろえた、きれいめの秋冬コーディネートに。シューパッチニットプルオーバーカラー：オリーブ,ネイビー,ペールクリーム価格：9,900円（税込）シューパッチニットスカートカラー：ネイビー,ペールクリーム価格：9,900円（税込）全商品ラインナップはこちらから （一部店舗ではお取り扱いのない商品がございます。）全国のスポーツデポ・アルペン、公式オンラインストアにて限定販売中。https://www.alpen-group.jp/campaign/sportsdepo_alpen/brand/newbalance/the-city/井桁弘恵 プロフィール1997年2月3日生まれ、福岡県出身。2017年NTV系情報番組「ZIP！」でリポーターとして出演。2021年NTV「おしゃれクリップ」初MCとして大抜擢。2022年TX「メンタル強め美女白川さん」で連ドラ初主演を務める。2024年NHK「VRおじさんの初恋」、「Shrink」に出演。2025年にはPrime Video「笑ゥせぇるすまん」、10月からはNTV系「そこから先は地獄」で主演を務める。株式会社アルペンについて創業：1972年7月資本金：151億円業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営本件に関するお問合わせ先ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/