大阪で長崎の美食・文化・観光にふれる5日間！ 「長崎超博覧会-NAGASAKI ULTRA EXPO-」を開催 変面ショーやマグロ解体ショー、西九州新幹線「かもめ」巨大バルーンも登場！

【期間】9月19日（金）～23日（火・祝）

【場所】KITTE大阪2階、JR大阪駅「旅立ちの広場」

長崎県と一般社団法人長崎県観光連盟は、関西エリアにおける長崎県の認知度向上・誘客促進を目的として、KITTE大阪（大阪府大阪市北区）及びJR大阪駅「旅立ちの広場」において「長崎超博覧会-NAGASAKI ULTRA EXPO-」を開催いたします。









イベントチラシ

「長崎超博覧会-NAGASAKI ULTRA EXPO」では、「ながおし」をテーマに長崎の「食」、「歴史・文化」、「自然・景観」といった魅力を堪能できる企画をご用意しており、大阪・関西万博でにぎわう関西エリアの多くの方々に触れて楽しんでいただける内容となっております。

メイン会場となるKITTE大阪では、変面ショーやマグロの解体ショーといったライブ感を感じられる企画や、長崎県内の複数市町による特産品販売・PRブース、県内の酒蔵から厳選した日本酒の量り売り、観光情報等の発信の他、長崎県の特産品があたる巨大カプセル抽選会を行います。

また、サテライト会場となるJR大阪駅「旅立ちの広場」には、「西九州新幹線かもめバルーン」が登場し、こども制服体験や抽選会などJR西日本・JR九州と連携した企画も実施します。

期間中は来場者参加型の、「重ね捺しスタンプラリー」、「インスタフォローキャンペーン」、「アンケート」を実施し、ご参加いただくと、本イベント限定デザインのフクサヤキューブカステラをプレゼント（※数量限定）します。このほかにも様々な企画をご用意しておりますので、ぜひこの機会に長崎の魅力を感じに会場までお越しください。

「長崎超博覧会-NAGASAKI ULTRA EXPO-」開催

【場所】

KITTE大阪2階＠JPCafeイベントスペース（メイン会場）

JR大阪駅 大阪ステーションシティ1階「旅立ちの広場」（サテライト会場）

【期間】

2025年9月19日（金）～9月23日（火・祝）

【主催】

長崎県・一般社団法人長崎県観光連盟

【出展ブース】

・特産品販売PRブース 佐世保市／諫早市／五島市／壱岐市／対馬市／新上五島町／島原半島

・日本酒販売、量り売りブース（県内5蔵の12銘柄が出展）

・観光情報等発信ブース

・西九州新幹線巨大「かもめ」バルーン展示＆こども駅長になりきって記念撮影！

・JR西日本tabiwaガラポン抽選会（※20,21,23日のみ）

【イベント】

・中国伝統芸能 変面ショー

日時：9月20日（土）①14:00～ ②15:30～

9月21日（日）③11:30～ ④14:00～

・マグロの解体ショー（※マグロは新上五島町の養殖生クロマグロ）

日時：9月20日（土）15:00～ 解体ショー（Kitchen＆Market＠ルクア内で実施し、ライブ中継）

16:00～ 販売開始（新上五島町ブース）

・長崎の魅力発信トークショー

日時：9月23日（火・祝）11:30～

ゲスト：日本旅行おもしろ旅企画ヒラタ屋 平田 進也 代表

【プレゼント・抽選会】

・巨大カプセル抽選会（各部先着70名）

時間：①11:30～ ②13:30～ ③15:30～（各日3部制）

参加費：500円／回

景品：1等 長崎への旅行券50,000円相当 1本/日

2等 長崎への旅行券30,000円相当 2本/日

3等 ハウステンボス1Dayパスポート（ペア）3本/日 他





・重ね捺しスタンプラリー、インスタフォローキャンペーン、来場者アンケート期間中、当該企画にご参加でイベント限定デザインのフクサヤキューブカステラプレゼント！（数量限定）