爽快アクションRPG『ゴッデスオーダー（Goddess Order）』、ホロライブプロダクションとのコラボ発表とともに『白上フブキ』歌唱OSTを公開！公式Xでコラボを記念したキャンペーンも実施中！

株式会社カカオゲームズジャパン

株式会社カカオゲームズ（代表取締役：ハン・サンウ）は、株式会社PixelTribe（代表取締役：ペ・ジョンヒョン）が手がける新作の爽快アクションRPG『ゴッデスオーダー（Goddess Order）』（以下『ゴッデスオーダー』）について、2025年9月24日（水）の正式リリースと同時に、「ホロライブプロダクション」とコラブすることを発表いたしました。また、コラボに先駆けVTuberのコラボ楽曲「記憶予報」を本日公開しました。現在、事前登録も好評受付中です。

「記憶予報」は、VTuberグループ「ホロライブプロダクション」に所属する白上フブキさんと韓国の人気VTuberのHebiさんがデュエットで歌う楽曲です。白上フブキ さん のキュートな歌声と hebi さんの力強いハイトーンボイスが重なり合い、 明るく爽やかなバンドサウンドが 『 ゴッデスオーダー 』の軽快な世界観を表現しています。2人はそれぞれ日本語と韓国語のパートを担当しており、両国のファンに向けた特別な演出となっています。

あわせて公開されたコラボ楽曲MVでは、2人が描かれているイラストも初披露されています。先日公開された第1弾OST「時を越えて」に続き、音楽を通じて本作独自の世界観と感性を伝えています。

▶︎コラボ楽曲MV

https://youtu.be/igQu4lCL9fc?si=-j7r9umHN-aMhb5L(https://youtu.be/igQu4lCL9fc?si=-j7r9umHN-aMhb5L)

さらに、『ゴッデスオーダー』はリリース後、ホロライブプロダクションとのゲーム内コラボレーションも予定しています。人気メンバーの兎田ぺこらさんと森カリオペさんがゲーム内に登場し、コラボストーリーが展開するほか、白上フブキさん、戌神ころねさんなども実際にゲームをプレイする配信を行い、ファンとの交流を深める予定です。

本作は、レトロな2Dドットグラフィックで描かれる横スクロールアクションRPGゲームです。3人のキャラクターを自由に切り替えて戦う「タッグバトル」システムを採用しており、モバイル環境に最適化された爽快なアクションを楽しめます。

現在、事前登録も好評受付中です。公式サイトあるいはApp Store、Google Playにて事前登録が可能です。事前登録に参加したすべてのユーザーには、SRランクの騎士「ティア」や「オーダープロフィール枠」、「魔力のページ×10」などのゲーム内アイテムがプレゼントされ、アプリストア経由で登録したユーザーには追加で「100,000ゴールド」と「魔力のインク×2500」も配布されます。

▶︎事前登録詳細ページ：https://goddessorder.kakaogames.com/ja/(https://goddessorder.kakaogames.com/ja/)

App Storeで事前登録：

https://apps.apple.com/jp/app/goddess-order/id6749934240(https://apps.apple.com/jp/app/goddess-order/id6749934240)

Google Playで事前登録：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kakaogames.gdod(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kakaogames.gdod)

■正式リリースまであと７日！リリース日までカウントダウンキャンペーン実施中！

正式リリースまでのカウントダウンと共にその場で当たる「フォロー＆リポストキャンペーン」を実施中です。期間中毎日抽選可能で、合計1,000名様に「Amazonギフトカード 最大10,000円分」や、ゴッデスオーダーオリジナルグッズを抽選でプレゼントします。『ゴッデスオーダー』公式Xをフォローした状態で、該当キャンペーンポストをリポストして是非ご参加ください。

▶︎キャンペーン期間

2025年9月17日(水)キャンペーンポストの投稿後 ～ 9月24日(水)9：59

▶︎参加方法

１.『ゴッデスオーダー』公式X(旧Twitter)をフォロー

２.キャンペーンポストをリポスト

▶︎賞品詳細

・抽選1,000名様：Amazonギフトカード最大10,000円分

・抽選2名様：『ゴッデスオーダー』オリジナルグッズ

※キャンペーン終了後抽選の上、グッズが当選された方にはX(旧Twitter)のダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

■『ゴッデスオーダー』公式Xのキャンペーンポスト(旧Twitter)

https://x.com/GoddessOrder_JP/status/1968125031730516350(https://x.com/GoddessOrder_JP/status/1968125031730516350)

『ゴッデスオーダー』は、公式Xを通じてゲームの最新情報やイベント情報を順次公開していきます。公式Xをフォローして、順次公開される様々なイベントやプロモーションなど、最新情報をぜひチェックしてください。

『ゴッデスオーダー』公式サイト：https://goddessorder.kakaogames.com/ja/(https://goddessorder.kakaogames.com/ja/)

『ゴッデスオーダー』公式X：https://x.com/GoddessOrder_JP(https://x.com/GoddessOrder_JP)

『ゴッデスオーダー』YouTubeチャンネル : https://www.youtube.com/@GoddessOrder(https://www.youtube.com/@GoddessOrder)

■会社紹介

《Publisher》

Kakao Games Corp. (https://www.kakaogamescorp.com/(https://www.kakaogamescorp.com/))

Kakao Games（代表取締役：ハン・サンウ）は、韓国のIT企業Kakao傘下のゲーム会社であり、モバイルおよびPC向けの多様なゲームタイトルを展開しています。

2020年のKOSDAQ上場以降、『オーディン：ヴァルハラ・ライジング』『アーキエイジウォー』『ウマ娘 プリティーダービー』など、カジュアルからハードコアまで幅広いジャンルをカバー。

また、Lionheart Studio、XLGAMES、Ocean Drive Studio、METABORA（Kakao Friends IPを活用したカジュアルゲーム・ブロックチェーン展開）、Kakao VX（スポーツ×エンタメ事業）などの子会社とのシナジーを通じ、幅広い市場への展開を進めています。



《Developer》

PixelTribe Corp. (https://www.pixeltribe.io/(https://www.pixeltribe.io/))

PixelTribe（代表取締役：ペ・ジョンヒョン）は、2024年にLoadcompleteから分社化されたゲーム開発会社であり、爽快アクションRPG『ゴッデスオーダー（Goddess Order）』の開発を専任しています。

『クルセイダークエスト』を手がけたLoadcompleteの主要メンバーを中心に設立され、グローバル市場を見据えた高い没入感と完成度の高いピクセルアートを強みとする「ゲームらしいゲーム」づくりを目指しています。

今後は『ゴッデスオーダー（Goddess Order）』のグローバルリリースを皮切りに、PixelTribeならではの個性とクオリティを兼ね備えたタイトルを継続的に展開していく予定です。