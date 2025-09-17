★イベント情報★9月25日(木)～麻雀漫画“最強位”に君臨する『アカギ』&『むこうぶち』の“同卓”POP UP STOREを京阪百貨店守口店で高レート開局！

株式会社CRAZY BUMP

マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社クレイジーバンプは2025年9月25日(木)～10月15日(水)の期間で京阪百貨店守口店にて開催する【『アカギ』&『むこうぶち』POP UP STORE in 守口】の情報を公開致します。

1999年の連載開始から『近代麻雀』誌上において絶大な支持を集め、2024年に誕生25周年を迎えた、天獅子悦也先生が描く傑作『むこうぶち 高レート裏麻雀列伝』。そして、ギャンブル漫画の時代を変えた福本伸行先生の代表作のひとつ『アカギ ～闇に降り立った天才～』。唯一無二の麻雀専門誌『近代麻雀』にて絶大な人気と圧倒的な世界観で並び立つ“二大麻雀漫画”が、京阪百貨店守口店6階 沼のたまり場を雀荘に見立て、ついに同卓！こんな卓で打ってみたかった!!

会場内ではファンなら思わず見逃せず鳴いてしまうオリジナルグッズが多数登場。定番のTシャツやクリアファイルなどはもちろん、名場面を再現した人気のアクリルスタンドなど、雀卓においてお守りにしたいアイテムが続々リリース。

会期中に訪れる赤木しげるの命日に合わせて店内に特別撮影スポットを設置！

また命日その日である9月26日(金)より10月1日(水)まで関連グッズ購入でポストカードをプレゼント！

勝負か？トビか？オーラス海底まで見逃せない一本場！

是非ご来店ください！

アカギ＆むこうぶち関連グッズお買上げ税込1万円以上で1回スペシャル特典チャレンジ！

大当たりは特製アクリルパネル！

ハズレは特製負け顔ポストカード

アカギ＆むこうぶち関連グッズお買い上げ税込1万円以上で鷲巣麻雀に1回チャレンジ！

ボックスに入っている麻雀牌より「赤牌」を引けば大当たり。

大当たりは特製アクリルパネル。ハズレたら特製負け顔ポストカードをプレゼント。

※どちらもお選びいただけます

盲牌禁止、時間制限あり。

※賞品数には限りがございます。予めご了承ください。

「倍プッシュだ……！」アカギグッズはこちら！

福本漫画ではすっかりおなじみのコク深すぎるキャラクターと名言の数々を、余す所なくオリジナルグッズ化！ファンなら思わず「倍プッシュだ・・・」とつぶやいてしまいそうな商品群は、定番のアパレルアイテムには、アカギや鷲巣のTシャツやパーカーが並び、名場面を再現したポストカードやクリアファイルはもちろん、人気のアクリルスタンドや点棒型キーホルダーなど、「勝負の後は骨も残さない」怒涛のラインナップ！

アカギ Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

『アカギ～闇に降り立った天才～』の主人公・赤木をモチーフとしたTシャツが登場！作品ロゴを胸元に置き、バックプリントには主人公・赤木の名言「オレはいつでも死んでやる・・・綺麗に・・・！」を大胆プリント！さらに袖には福本漫画の環境音「ざわざわ」の文字も入った細部に拘ったデザイン！

アカギ 鷲巣麻雀 Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

『アカギ～闇に降り立った天才～』において約20年間も続いた究極の対局「鷲巣vsアカギ」をTシャツ化！互いの財産と血液を賭けて、闇の帝王・鷲巣と主人公・赤木が特殊ルール「鷲巣麻雀」で戦った麻雀漫画史上最大の歴史的一戦を象徴するかのようなポスター風デザインでフェイスオフ！バックプリントには印象的な採血器をプリント！

アカギ RON ロングスリーブTシャツ／8,000円(税込)

サイズ：M～XXL

『アカギ～闇に降り立った天才～』の主人公・赤木の姿をポップなイラストでデザインしたロングスリーブTシャツが登場！裏麻雀の世界を生き抜いた天才雀士・赤木の力強い「ロン」宣言をフロントに、袖には清一色を2色刷りで完全再現！血を抜く際には袖をまくってご着用ください！

アカギ プルオーバーパーカー／11,000円(税込)

サイズ：M～XXL

『アカギ～闇に降り立った天才～』の主人公・赤木をモチーフに、前後に麻雀的デザインを施し尽くしたパーカーが登場！フロントには『アカギ』のロゴと麻雀牌がミックスされ、背面には赤木の姿を大胆プリント！決して対面に座りたくない天才雀士の姿を背負えばきっと負け知らず？！

アカギ 名場面アクリルスタンド／各2,000円(税込)

サイズ：100mm x 143mm

『アカギ～闇に降り立った天才～』の名場面5選を、人気のアクリルスタンドとして再現！福本漫画の醍醐味といえば心を「ざわ」つかせる数々の名言・格言・金言！作中に登場する赤木や鷲巣の名台詞＆名場面を立体的にアクリルスタンド化！人生に悩む日や勝負が必要な日のために、心に刻めるようにそばに飾っておこう！

アカギ キャラ＆点棒キーホルダー／各1,500円(税込)

サイズ：66mm x 70mm

麻雀漫画ならではのアイテム、点棒キーホルダー登場！『アカギ～闇に降り立った天才～』の主人公・赤木と、宿敵でもある闇の帝王・鷲巣の二人のアクリルキーホルダーと一緒に、1000点棒(赤木)と1万点棒(鷲巣)がセットになって2種類リリース！卓を囲む際には忍ばせたい、ツキを呼ぶ幸運のアクリルキーホルダーです。

アカギ クリアファイル／各500円(税込)

サイズ：A4

『アカギ～闇に降り立った天才～』の名場面をフルカラーイラストで彩ったクリアファイルが登場！幻想の国士無双でリーチをかけるアカギ、死の淵を彷徨う鷲巣を踏みつけるアカギ、鷲巣の名言・名場面集の全3種！命を賭けるような超重要書類をファイリングするために最適なクリアファイルを日常的に使える便利なファンアイテム！

アカギ ポストカード2枚セット／500円(税込)

サイズ：100mm x 148mm

『アカギ～闇に降り立った天才～』のカラーイラストをプリントした、ポストカード2枚セットが登場！表面にはアカギの名場面やかわいい鷲巣の名言がプリントされ、宛名面にはアカギロゴや福本漫画ではおなじみの「ざわざわ」、そして切手欄には麻雀牌もプリントされた細部までこだわったポストカード全2種！

アカギ 耐水ステッカー3枚セット／2,000円(税込)

サイズ：鷲巣 70mm x 100mm アカギ&鷲巣 120mm x 87mm アカギ 68mm x 120mm

『アカギ～闇に降り立った天才～』の名場面がグラフィカルにデザインされた耐水ステッカーが3枚セットになって登場！プリズム仕様や半透明仕様など、素材にもこだわったステッカーは、耐水性もバッチリなタフなデザイン！大きなサイズはどこに貼ってもアピールできること間違いなし！

アカギ キャラクター名言アクリルキーホルダー (ブラインド式全15種) ／各1,100円(税込)

サイズ：35mm x 60mm

『アカギ～闇に降り立った天才～』に登場した数々の名言を、麻雀牌型アクリルキーホルダーとしてブラインド式で怒涛のリリース！主人公・アカギと宿敵・鷲巣らが繰り広げた20年間の対局の中から、思わず配牌まで思い出してしまう名場面を振り返る厳選15牌の名言集！一人でツモって集めるもよし、友達の捨て牌を鳴いてもよし！

アカギ 麻雀湯呑み／1,980円(税込)

サイズ：直径80mm

『アカギ～闇に降り立った天才～』をモチーフに、麻雀用語を羅列した懐かしい味わいの湯呑みが登場！麻雀初心者には勉強に、上級者ならリラックスできるおなじみの役名も、湯呑みとして見ると目新しく映るデザイン！卓を囲むときにはぜひ手元に置いておきたい、ツキを呼び込む開運湯呑みだ！

アカギ キャラクターアクリルスタンド／各2,000円(税込)

サイズ：100mm x 143mm

『アカギ～闇に降り立った天才～』の作中に登場するキャラクターたちのアクリルスタンド計5種が登場！主人公・アカギはもちろん、宿敵・鷲巣、盲目の代打ち・市川、藤沢組の代打ち・浦部、そしてニセアカギこと平山の印象深い計5名！卓を囲むポーズのアクリルスタンドは汎用性も高いかも？雀卓のみならず食卓を囲む際にもピッタリ！

アカギ トレーディングホログラムキャラクター缶バッジ(全13種ホロ)／各500円(税込)

サイズ：直径57mm

『アカギ～闇に降り立った天才～』に登場するキャラクターたちをホログラム仕様の缶バッジとして全13種リリース！主人公・アカギをはじめとするメインキャラクターはもちろん、ライバルや脇役も揃ってファンならコンプリートせざるを得ないラインナップ！レア3種も隠された缶バッジをトレードし合って集めよう！

アカギ 豆皿／各1,500円(税込)

サイズ：直径105mm

『アカギ～闇に降り立った天才～』をモチーフにした、印象的なオリジナル豆皿2種をリリース！麻雀の天才、主人公・アカギの冷静な姿をプリントした1枚と、アカギと鷲巣の邂逅シーンの2枚！雀卓ならぬ食卓で使えるのはもちろん、小物置きやインテリアとしても使える意外性のあるまさかのアイテム！

アカギ おまけ風シール全10種(ブラインド式)／各500円(税込)

サイズ：48mm

『アカギ～闇に降り立った天才～』の登場キャラクターたちをデフォルメした、昔懐かしのおまけ風シールサイズで全10種リリース！主人公・赤木をはじめ、作中に登場する数々の宿敵・仲間・脇役たち全10名が48mmサイズのシールになってブラインド販売！

アカギ 吸着ステッカーシート／1,100円(税込)

サイズ：A4

『アカギ～闇に降り立った天才～』に登場する印象的な名場面の数々を、1枚のシートに詰め込んだシールシートがフルカラーで登場！貼ってはがせる吸着仕様のステッカーなので、様々な場所や持ち物に貼って楽しめる逸品！どのシーンをどこに貼るかはあなた次第！？

アカギ ブラインドコマステッカー／全16種 各500円(税込)

『アカギ～闇に降り立った天才～』の名場面が1コマサイズに切り取られた「コマステッカー」全16種が登場！全コマ名場面と言えるアカギの作中から、厳選された16コマをそれぞれステッカーとしてブラインド販売！屈指の名場面から意外な迷シーンまで？どれをツモるかは運次第！

「御無礼！」むこうぶちグッズはこちら！

連載開始以来『近代麻雀』誌上において絶大な支持を集め、2024年に誕生25周年を迎えた、天獅子悦也先生が描く傑作『むこうぶち 高レート裏麻雀列伝』。『近代麻雀』誌上では最も古い連載として既刊62巻を誇る麻雀大河ドラマの傑作と名高いこの作品は、人間離れした雀力を誇る主人公・傀を中心に、第二の主人公と言える旅打ち雀士水原祐太、裏の顔を持つプロ雀士安永萬など、一癖も二癖もある個性的なキャラクターたちによる麻雀群像劇！

ファンなら思わず見逃せず鳴いてしまうオリジナルグッズが多数登場！定番のTシャツやクリアファイルなどはもちろん、名場面を再現した人気のアクリルスタンドなど、雀卓においてお守りにしたアイテムが登場！

むこうぶち 傀 Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

「近代麻雀」が誇る最長期連載作品『むこうぶち 高レート裏麻雀列伝』の主人公、傀をモチーフにしたオリジナルTシャツが登場！麻雀漫画ファンなら誰もが知る傀の名言「御無礼」をフィーチャーし、背面には堂々と傀のイラストを配置！着れば鬼のような運を呼び込めるかも？

むこうぶち 名場面アクリルスタンド／各2,000円(税込)

サイズ：100mm x 143mm

『むこうぶち 高レート裏麻雀列伝』の名場面を再現したアクリルスタンド2種が登場！漫画のページから飛び出したような立体感で再現されたアクリルスタンドは、どちらも主人公・傀の圧倒的な「御無礼」シーンをリリース。混一色か国士無双か？好きなアガリ役で選ぼう！

むこうぶち キャラ＆点棒キーホルダー／各1,500円(税込)

サイズ：66mm x 70mm

麻雀漫画ならではのアイテム、点棒キーホルダー登場！『むこうぶち 高レート裏麻雀列伝』の主人公・傀のアクリルキーホルダーと一緒に、1000点棒(全身)と5000点棒(顔)がセットになって2種類リリース！卓を囲む際には忍ばせたい、ツキを呼ぶ幸運のアクリルキーホルダーです。

むこうぶち クリアファイル／各500円(税込)

サイズ：A4

『むこうぶち 高レート裏麻雀列伝』の名言を大胆にレイアウトしたクリアファイルが登場！表面には誰もが知る名言「御無礼」、そして裏面には国士無双とともに「ロンです」という傀の冷静かつ冷酷な一言が添えられた印象的な1枚！勝負運を呼び込みたい重要書類を封入するのにピッタリです。

むこうぶち ポストカード2枚セット／500円(税込)

サイズ：100mm x 148mm

「近代麻雀」が誇る最長期連載作品『むこうぶち 高レート裏麻雀列伝』の主人公・傀のカラーイラストを配したポストカードが2種セットで登場！宛名面には大きく「御無礼」の文字！無礼が許されない相手に送る際には要注意な(？)無礼講なポストカードセットです。

むこうぶち キャラクターアクリルスタンド／各2,000円(税込)

サイズ：100mm x 143mm

「近代麻雀」が誇る最長期連載作品『むこうぶち 高レート裏麻雀列伝』の主人公・傀の姿を人気のアクリルスタンドとして2種リリース！アガリ牌を掲げ、今まさに「御無礼」する瞬間を捉えた1枚と、タバコを吸いながらニヤリと勝機を予感させる傀の2枚！どちらも飾れば運気上昇間違いなし？！

むこうぶち 御無礼手ぬぐい／2,000円(税込)

サイズ：350mm x 900mm

『むこうぶち 高レート裏麻雀列伝』の主人公・傀をモチーフに、大胆なデザインでレイアウトされた「御無礼」な手ぬぐいをリリース！シンプルで迫力のあるデザインは、手ぬぐい映え間違いなし！ハンカチ代わりにポケットに忍ばせておけば、急な勝負事にも運が向いてくるかも？

【『アカギ』&『むこうぶち』POP UP STORE in 守口】

期間 2025年9月25日(木) ～ 10月15日(水)

時間 10:00～20:00

会場 京阪百貨店守口店6階 沼のたまり場

所在地 〒570-0038 大阪府守口市河原町８－３

https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct1011

(C)福本伸行／竹書房

(C)天獅子悦也／竹書房