【PARCELLE JEWELRY】阪神百貨店で POP UP SHOP を開催

株式会社 PARCELLEPOP UP SHOPは、阪神百貨店 2階 イベントスペース２で開催中

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、日本の職人が一つひとつ丁寧に仕立てた一点物のみをお届けしております。

阪神百貨店 梅田本店では、常設店「PARCELLE JEWELRY 梅田店」にてかねてよりご愛顧を賜っておりますが、2025年9月17日（水）から9月23日（火）までの７日間、同百貨店2階イベントスペース２にてPOP UP SHOP（LIMITED SHOP）を開催いたします。

POP UP SHOPでは、新作や限定アイテムを中心に、人気シリーズも揃う特別なラインナップをご用意。さらに、同じフロアにある常設店「PARCELLE JEWELRY 梅田店」と行き来しながら、豊富なコレクションと限定ジュエリーを同時に楽しめる、パーセル ジュエリーならではの特別な一週間です。

※パーセルのジュエリーはすべて一点ものです。使用する天然石やダイヤモンドの配置や種類は一つずつ異なります。本リリースに掲載する画像は商品の一例です。

NEW ARRIVALS & LIMITED EDITION

■【NEW ARRIVAL】Tapered Cut Diamonds Ring ― 新しい光のライン

まだ正式な名称が決まっていないほど、工房から仕立て上がったばかりの最新作「Tapered Cut Diamonds Ring」。テーパーダイヤモンドを連ね、直線と角度から生まれる構造美を極限まで研ぎ澄ましたデザインです。

このシェイプは、ダイヤモンド原石の中でも長方形に近い結晶からしか得られず、さらにファセット数が少ないため、原石そのものの透明度や品質が厳しく問われます。出現率は全体のわずか数パーセント。大量のロットから選び抜かれた希少な石のみを使用しています。

最小幅1.2mmという繊細なプロポーションに合わせ、地金部分を細く仕立てながら高さを持たせることで強度を確保。裏抜きをせず、石座を極力抑えることで、まるでダイヤモンドのラインだけが指に沿っているように見える構造を実現しました。

指先で、光がそのまま肌に絡みつくように輝く一本。潔くシンプルでありながら、確かな存在感を放つ、9月の新作です。

テーパーダイヤモンド リング：税込155,100円より（K10YG・K10WG・ダイヤモンド）

■【NEW ARRIVAL】Parure ― カラーストーン仕様が阪神梅田本店で初お披露目

「Parure（パリュール）」は、中央にローズカットやブリリアントカットの石を配し、その周囲を極小のメレダイヤで囲んだ構造が特徴のコレクションです。アームには連続するミル留めの石枠を施し、裏側は王冠のように組むことで、造形美と強度を兼ね備えています。

これまで展開してきたのはダイヤモンドのみでしたが、今月からカラーストーン仕様の新作が初登場。9月の誕生石ブルーサファイアやコロンビア産エメラルドなど、選び抜かれた宝石をセッティングしました。従来のダイヤモンドモデルとはまた異なる彩りと存在感を、ぜひ会場でお確かめください。

パリュール：税込181,500円より（K10WG・K10YG・ダイヤモンド・天然石）

■【NEW ARRIVAL】Color Stone Ring ― POP UP SHOP 限定先行販売

工房から仕立て上がったばかりの、まだ名前も決まっていない最新作リングです。

オレンジ、イエロー、ピンク、ブルーと彩り豊かな大粒のカラーストーンを、ダイヤモンドをあしらった繊細なアームに爪留めしました。１点ごとに異なる表情を持ち、指先に確かな存在感を添える特別な一本です。

カラーストーンリング：税込115,500円より（K10YG/SV925・ダイヤモンド・天然石）

■Mille Gothique（ミルゴシック）

石枠に施した砂粒のような「ミル打ち」が、クラシックな趣を醸すコレクションです。小さなリングの中に、丹念な手仕事と技術を凝縮しました。

先端まで光を行き渡らせるため、0.6mmから1.6mmまでのダイヤモンドを厳密にサイズ選定。デザインに応じて爪留めとミル留めを織り交ぜ、豊かな表情を生み出しています。仕上げでは磨き過ぎを避け、ミルの粒ひとつひとつが繊細にきらめくよう配慮。アンティークジュエリーにも用いられてきたK9の地金を採用し、やわらかな色合いが肌になじみます。

同シリーズを2本、3本と重ねてニュアンスの違いを楽しむのはもちろん、カラーストーンのリングと重ねても互いを引き立て、華やかにまとまります。

ミルゴシック：税込138,600円より（K9YG・ダイヤモンド・真珠）■Chou chou（シュシュ）

色とりどりのカラーストーンやダイヤモンドを、一つひとつ丁寧に敷き詰めたパヴェコレクション。極小の爪で留めることで、石の表情が際立ち、華やかさの中にも調和が生まれます。

指に最も触れる縁部分は半レール留めを施し、石落ちを防ぎながら愛らしいシルエットを演出。地金に厚みを持たせ、内側にわずかな傾斜をつけることで、吸い付くような快適な着け心地を実現しました。

POP UP SHOPでも人気を集めるシリーズで、カラーや石の組み合わせによって印象が大きく変わります。ぜひ会場で、あなただけの一本をお選びください。

CUSTOM ORDERS

シュシュ：税込249,700円より（K10YG・K10WG・天然石・ダイヤモンド）

POP UP SHOPでもうひとつの人気アイテムは、カスタムオーダー（セミオーダー）。



バイヤーが集めた天然石コレクションからお好きな宝石を選び、職人がすべて手仕事でジュエリーにお仕立ていたします。この会場だけのラインナップや、普段は出会えない石もご用意。



常設店にはないコレクションで、石選び、デザインなど、プロセスそのものを楽しんでいただきながら、あなただけのオリジナルジュエリーをおつくりしていきます。

オーダーが初めての方にもスタッフが丁寧にご案内いたしますのでご安心ください。なお、お渡しまでには約２か月半～３か月ほどお時間を頂戴しております。

■Pomponne Mosaic ― オーダー例

直径約6mmの小さな枠の中に、多彩な宝石を組み合わせて構成する「Pomponne Mosaic（ポンポネモザイク）」シリーズ。石畳を意味するパヴェの発想をもとに、一石ごとのサイズと高さを計測し、0.1mmの誤差も許さない精度で配置いたします。

選び抜いた石を、熟練の職人が一つずつ手作業で留め付けることで生まれる緻密さ。華やかでありながら、日常の装いにすっと溶け込む上品さが魅力です。

カラーバリエーションも豊富にご用意しておりますので、お好みの配色をお選びいただけます。アイテムはリングやペンダントなど。細部に宿る手仕事の積み重ねを、ぜひ店頭でお確かめください。

ポンポネ モザイク：税込94,600円より（K10YG・天然石・ダイヤモンド）■Mill Chainon Mosaic（ミルシェノン モザイク）― オーダー例ミルシェノン モザイク：税込122,100円より(K10YG・SV・ダイヤモンド・天然石)■Uramasari（裏勝り）― オーダー例

ブランド創業以前から愛され、パーセル ジュエリーの歩みを静かに見守ってきたリング。「見えないところにこそ贅を尽くす」という江戸時代の美意識に着想を得て生まれました。

石枠の裏側に施された繊細なガーランド模様は、アーム全体にも一周彫り込まれており、正面からは見えない部分にこそ宿る贅沢を表現しています。

一本でしっかりと存在感を放つため、「いつかは裏勝りリングを」と憧れて選ばれることも多い人気シリーズ。



人差し指や中指に着けると、手もとを力強く引き締め、視線を集めます。見る人に印象を残す、堂々としたボリュームリングです。

裏勝り：税込195,800円より(K10YG・天然石)贅を秘してこそ華、裏側の透かし細工■Victorian Leaf ― オーダー例

ヴィクトリア時代の華やかな雰囲気を纏ったデザイン、思わず手にしたくなるボリューミーなリング、「Victorian Leaf（ヴィクトリアンリーフ）」です。

宝石を留める爪を兼ねたプラチナ製のリーフモチーフのデザインがアクセント。周りにに散りばめられたダイヤモンドがリングの繊細さをより際立たせます。

トップからアームにかけて絞ったグラマラスな曲線が、指先を美しく、優雅に魅せてくれます。いつかは手にしたい 、一生物に相応しいリングです。

ヴィクトリアンリーフ：税込251,900円より（Pt950/K10YG・天然石）■Art Nouveau ― オーダー例

アンティークジュエリーの意匠を現代に映した「Art Nouveau（アール・ヌーヴォー）」。華やかさと力強さをあわせ持つデザインが特徴のリングです。

プラチナの台座にダイヤモンドを3石配し、アーム部分にはゴールドを用いたコンビネーション仕様。異なる地金を組み合わせることで、クラシカルな存在感がいっそう際立ちます。

トップからアームへと流れる優美な曲線は、アール・ヌーヴォーならではのしなやかさ。そこにセッティングされたローズカットダイヤモンドが、女性らしい柔らかな輝きを添えています。

POP UP SHOP（LIMITED SHOP） at 阪神百貨店

アール・ヌーヴォー：税込376,200円より（Pt950/K10YG・ダイヤモンド）

○ 期間：2025年9月17日(水)より9月23日(火)まで

◯ 店舗：〒530-8224 大阪府大阪市北区梅田1-13-13 阪神梅田本店 2階 イベントスペース２

◯ 電話：06-6345-1201（阪神梅田本店 代表）

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_event/

◯ 営業時間：10:00より20:00まで（最終日23日(火)は18時まで）

◯ 定休日：百貨店の休館日に準じます



※営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

PARCELLE JEWELRY 梅田店

阪神梅田本店2階でのフロア売上トップを記録し続けているパーセル ジュエリー梅田店。広々としたスペースに、東京・恵比寿本店の雰囲気と空気感を再現しております。パーセル ジュエリーならではの、自由でいながらクラシックなコレクションを揃えてお待ちしております。

◯ 店長：門田（@junna_parcelle(https://www.instagram.com/junna_parcelle/)）

◯ 店舗：〒530-8224 大阪府大阪市北区梅田1-13-13 阪神梅田本店 2階 アクセサリー売場

◯ 電話：06-6345-1089（直通）

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_hanshin/

◯ 営業時間：10:00より20:00まで

◯ 定休日：百貨店の休館日に準じます



※営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

パーセル ジュエリー梅田店(阪神梅田本店 2階 アクセサリー売場)

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店およびPOP UP SHOPでご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（しなだ ことえ）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル5階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 小红书：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

■パーセル ジュエリー公式LINE 発信中

パーセル ジュエリーでは、LINE公式アカウントでも、ジュエリーの世界をご紹介しております。新作やイベント情報をいち早くお届けするほか、宝石やジュエリーにまつわるコラム「パーセルジュエリーこと綴り」、「毎月届くジュエリー壁紙」など、日常に彩りを添えるコンテンツが揃っております。上記URLまたは左のQRコードからお越しください。お待ちしております。

