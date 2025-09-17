累計1万個突破！ハンカチをもっと気軽に。首元を彩る「ハンカチーフリング」に新作が登場

ブルーミング中西株式会社

CLASSICS the Small Luxury (クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ)は、東京、日本橋人形町を拠点に日本のハンカチーフ業界のパイオニアである、繊維製品企画販売のブルーミング中西株式会社(本社 東京都 中央区 取締役社長 中西一) が運営するハンカチーフ専門店です。このたび、発売以来ご好評をいただいている首元のおしゃれを楽しむアイテム「ハンカチーフリング」に、新作となるラージサイズの販売を開始しました。

■ハンカチーフリングについて

2023年の発売以来、「ハンカチーフリング」は、短いハンカチでも首元に巻いたりバッグに添えたりと、手軽にアレンジできるアイテムとして多くのお客様にご愛用いただいてまいりました。結ばずに通すだけで美しく形が整う手軽さが好評を呼び、累計販売数は1万個※を突破しています。

※当社データ調べ（累計販売数は2023年9月～2025年8月まで）

■ハンカチーフリング 新作ラージサイズ 概要

価格：\880（税込）

画像左）ハンカチーフリング ラージサイズ

新作のラージサイズは、多彩なスタイリングを叶えるために、従来よりひと回り大きく設計。大判のハンカチや厚手の素材でも、より快適にお使いいただけます。

左から）楕円型、リボン型

どんなスタイルにも合わせやすい楕円形と、ハンカチを通すと自然にリボンの形になる遊び心あふれるリボン型の2種類をご用意。いずれもリバーシブル仕様で、1つで2色の表情を楽しめます。カラーは、ブルー×ブラウンとブラック×グレー。ハンカチーフとの組み合わせ次第で、クラシックにもモダンにも、エレガントにも装いを彩ります。

大判サイズのハンカチやスカーフにも使いやすくなり、スタイリングの幅がさらに広がります。おしゃれを楽しみながら、暑い季節には首元の汗どめとして、冬には防寒アイテムとしてもおすすめです。

＊ご注意＊

ハンカチを強く引っ張ったり無理に出し入れすると、ハンカチの生地が傷ついたり、つれてしまう恐れがあります。特にシルク素材の場合はご注意ください。ハンカチはなるべくゆっくり出し入れしてください。

詳細を見る :https://classics-the-small-luxury.com/blogs/news/20250910

■ブランドについて

クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは、1879年創業のブルーミング中西が長年のハンカチーフづくりを経て密やかな贅沢をお届けしたいという想いから2003年に誕生したハンカチーフ専門店です。

ハンカチは、小さな布にすぎない。けれど、そこに様々な思いをこめることができます。シーズンごとに変化する趣向を凝らしたデザイン。良質な素材。美しい意匠。企画、デザイン、生産、刺繍加工、接客、包装に至るまで。“格別の、ひそやかな贅沢“を誰かの日々にお届けすることを願い、クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは生まれました。私たちは、ハンカチを扱うスペシャリティストアです。いち枚のハンカチにこめたたくさんの愛を、世界中へ。

・ブランドサイト

https://classics-the-small-luxury.com/(https://classics-the-small-luxury.com/)

・Instagram

https://www.instagram.com/classics_the_small_luxury/(https://www.instagram.com/classics_the_small_luxury/)

・X

https://twitter.com/CLASSICS_the_SL(https://twitter.com/CLASSICS_the_SL)

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCMN_TrcRKoTodino_HQhhYQ(https://www.youtube.com/channel/UCMN_TrcRKoTodino_HQhhYQ)

■会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

取扱商品：1.ハンカチーフ＆ファッションアクセサリー

2.テーブルクロス、テーブルマット、キッチンクロス、その他インテリア商品

3.ホテルレストラン用リネン商品類

（テーブルクロス、ナプキン、バスローブ、バスタオル、その他）

4.その他ＯＥＭ商品

営業拠点：東京、大阪、福岡

直 営 店：CLASSICS the Small Luxury 2店舗（六本木ヒルズ本店、日本橋人形町店）、オンラインショップ