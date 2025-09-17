新潟の重要文化財が光で幻想的な空間に！笹川邸『和のヒカリ』を開催します【９/27～10/19】

新潟市

今年も新潟市南区の重要文化財旧笹川家住宅（笹川邸）で、９月２７日（土）から１０月１９日（日）まで、「和のヒカリ」を開催します。期間中の土・日曜、祝日は午後５時半から午後８時まで、特別に夜間開館します。

障子戸に映し出すプロジェクションマッピングや庭園のライトアップをはじめ、味方中学校の生徒がプロデュースするエリア、新たに新潟大学工学部の学生による光学技術を用いた作品、味方・白根ひまわりクラブの児童が制作した光の箱など、「ヒカリ」をテーマにしたさまざまな演出、展示を行います。

歴史ある邸宅に足を踏み入れると、その昔から住んでいる「ささじい（笹川邸の精霊）」が出現し、幻想的に彩られた夜の邸宅内に皆さんを招待します。

重厚な趣とヒカリが融合する、魅力あふれる笹川邸にぜひご来場ください！

●特別イベント

プロジェクションマッピング（昨年度の様子）踏むと色が変わる新潟大学の作品

期間中、囲炉裏の間では特別イベントも開催します。

・ゆうーわカフェ（手作りシフォンケーキやドリンクの販売）

10月4日（土）午後5時半～8時

・白根・いろは「昔語り」（語り部たちによる昔ばなし）

10月18日（土）午後6時～7時

また、笹川邸「和のヒカリ」イベントをたくさんの人に知ってもらいたい！ との想いからインスタグラムシェアキャンペーンを実施します！

キャンペーンに参加してくれた方の中から、抽選で7名様に南区特産の果物「ル レクチエ」２ｋｇをお届けします。当選された方には別途ダイレクトメールでご連絡します。

参加は南区公式インスタグラムから

南区公式インスタグラム 二次元コード

イベントについて詳しくは、市ホームページから

https://www.city.niigata.lg.jp/event_minami/sasagawatei_hikari.html

新潟市ホームページ 二次元コード

●詳細

・夜間開館

9/27（土）・28（日）

10/4（土）・5（日）・11（土）・12（日）・13（月・祝）・18（土）・19（日）

上記期間の午後5時半～午後8時（最終入館は午後7時半）

・会場：重要文化財 旧笹川家住宅（住所：新潟市南区味方２１６）

通常開館時間：午前9時～午後5時 ※月曜休館（祝日の場合は翌日）

・入館料：高校生以上500円、小・中学生300円 ※土・日曜、祝日は小・中学生無料

●問い合わせ先情報

・笹川邸「和のヒカリ」運営事務局（株式会社ブリッジにいがた） ☎025-378-1612

・主催：新潟市（南区地域総務課） ☎025-372-6621