【秋こそ始める顔脱毛】女性脱毛サロン「ストラッシュ」、9月限定クーポンをホットペッパービューティーにて配信開始

株式会社クリア

女性脱毛サロン「ストラッシュ」を運営する株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝沼 潤）は、2025年9月17日（水）から9月30日（火）までの期間限定で、お得なクーポンをホットペッパービューティーにて公開しました。

秋こそ始めるべき「顔脱毛」――明るい印象の素肌を目指して

夏の紫外線やメイクによる負担で、肌のコンディションは揺らぎやすい季節。ストラッシュでは、エレクトロポレーションを組み合わせた「顔脱毛」を提供しています。産毛にもアプローチすることで、化粧ノリを実感していただきやすく、明るい印象の素肌を目指せます。

全スタッフが日本認定脱毛安全協会（JCSE）の認定資格(https://j-cse.com/)を保有し、安心・安全に配慮した施術を実施。さらに「前払金保証制度(https://stlassh.com/guarantee/)」を導入しているため、長期プランも安心してご利用いただけます。

初めての方には丁寧なカウンセリングを行い、肌質やライフスタイルに合わせたプランをご提案。ホットペッパービューティーから24時間いつでもご予約可能です。

女性脱毛サロン「ストラッシュ」9月限定クーポン一覧

迷ったらコレ☆当店おすすめ脱毛無料カウンセリング＋初回来店特典『肌診断』

【9/30まで】人気NO.1☆両ワキ脱毛トライアル+エレクトロポレーション導入

クーポンを使用して予約する :https://stlassh.com/information/hpb/

期間限定のお得なクーポンを使用して、理想の素肌を手に入れる準備を始めませんか？

詳しくは、ホットペッパービューティー内、ストラッシュのサロンページをご覧ください。

業界初*¹ のエレクトロポレーション脱毛*¹とは

エレクトロポレーションは、美容成分を肌の角層まで届けやすくするサポート技術です。

特殊な電気パルスにより一時的に通り道をつくることで、美容成分を浸透しやすい環境を整えるといわれています。

従来のイオン導入では粒子の大きなヒアルロン酸やコラーゲンは浸透しにくいとされていますが、エレクトロポレーションはそれらも角層まで届けやすい技術として美容分野で活用されています。低刺激でやさしいケアができる点も特徴です。

ストラッシュでは、脱毛と同時にエレクトロポレーションを取り入れています。

脱毛機器のハンドピースから電気を流すことで、ジェルに含まれるヒアルロン酸・コラーゲン・CICA・コメ発酵液などの成分を角層まで届けやすくします。「脱毛と一緒にうるおいケアを体験できるのは嬉しい」というお声も多くいただいており、肌の乾燥が気になる方や美容ケアを意識したい方におすすめです。

*¹ 商標取得

【女性脱毛サロンGoogle口コミ No1*²】女性脱毛サロン「ストラッシュ」

弊社は、2015年の創業以来、東京・大阪・名古屋など主要都市を中心に、全国62店舗を展開する女性専用の脱⽑サロンです。これまでに314万回*³以上の脱⽑実績を積み上げ、総会員数33万人を突破いたしました。日焼け肌にも施術可能でうぶ⽑にも効果がある「ISGトリプルアタック脱⽑」という独自の脱⽑方式により、痛みが少なく*⁴、最短6ヶ月での脱⽑が完了するスピード脱⽑を実現しました。 針を使用しないコラーゲン導入法として注目を集めている美容施術エレクトロポレーションを脱⽑と同時に行うことができる業界初*¹の「エレクトロポレーション脱⽑」も、多くのお客様よりご好評をいただいています。また、こだわりの自社開発スキンケア商品「HADATERASU」を取り揃えており、スタッフがお客様に自信を持ってご提案できるサロンです。

*¹ 商標取得

*² 調査年月：2024年9月27日、調査対象：女性脱毛サロン大手7社、調査方法：女性脱毛サロン大手7社（ラココ、ミュゼプラチナム、エステティックTBC、Dione、ジェイエステティック、リンリン）につき、公式HPに記載された各店舗のGoogleレビューの口コミ総取得数を比較

*³ 2025年1月時点

*⁴ 個人差がございます。