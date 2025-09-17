クレイツ、プロスタイリストのニーズから生まれた“未来型ストレートアイロン”「エレメア コームストレイナー」新発売

株式会社クレイツプロスタイリストのニーズから生まれた“未来型ストレートアイロン”「エレメア コームストレイナー」

グローバルな視野・独自の視点で技術開発し、新しい美と健康の楽しみを提供し続ける、ヘアサロンでのカールアイロンシェアNo. 1*ヘアケア家電メーカー、株式会社クレイツ（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：貝塚弘幸、以下クレイツ）は、2025年9月17日（水）アイロン初心者でもブラシ感覚でスタイリングを楽しめるコーム型アイロン「エレメア コームストレイナー(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=SCK-K01W)」を発売いたしました。

*ヘアサロンにおけるシェア率（2025年6月～7月 株式会社セイファート調べ）

「エレメア コームストレイナー(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=SCK-K01W)」は、全国のヘアサロン、公式オンラインショップにてお買い求めいただけます。

クレイツプロフェッショナルから、プロスタイリストのニーズから生まれた"未来型ストレートアイロン"が新登場

クレイツプロフェッショナルから、プロスタイリストのニーズから生まれた“未来型ストレートアイロン”が新登場。23枚のミルフィーユ状に重なった波型くし歯プレートにより、一度に広範囲の髪を通せるから、忙しい時でも時短スタイリングが可能です。

一度に22台分のアイロンを通す感覚で、超時短スタイリング

ストレートアイロン22台分の波型くし歯プレートを搭載した「エレメア コームストレイナー」

23枚のミルフィーユ状に連なった波型くし歯プレートで、パネルを細かく分けずに一度に広範囲を整えることが可能に。さらに、温度ムラも軽減できるため、施術時間を短縮しながら高いクオリティを実現します。

髪を挟まないから、ダメージレス

髪を押しつぶさない設計で、ダメージを抑えながらキューティクル・髪のキメ・面を整えます。ドライ後にブロー代わりに使用することで、柔らかな質感をキープしながら艶出しのアイロンスルーとスタイリングを同時に行うことが可能。従来のクレイツイオン(R)をさらに高めた「プレミアムクレイツイオン(R)加工」プレートは、肌に直接触れないからやけどしにくく、髪を挟まずダメージレス。

トレンドスタイル・メンズ・ミセスまで、幅広い対応力

上段12枚・下段11枚の波型くし歯プレートを2層に重ね、ミルフィーユ状になったプレートのすき間に髪をスルーすることで、ブラシアイロンよりテンションがかかり、コーミングするだけでしっかり伸ばせてアレンジも自在。ストレートはもちろん、トレンドのハイレイヤー、トップのボリューム出し、ニュアンスカールなど、簡単にセルフスタイリングができます。

REDEAL inc. CEO 中村雄樹、Omnis 代表 松島春樹によるヘアスタイリング

ヘアスタイルをキープする、背面送風機能搭載

プレミアムクレイツイオン(R)の遠赤外線効果により、スタイリング時に失われがちな毛髪水分の蒸発を抑え、髪内部の水分バランスを整えながらしっかりと「うるおい感」を保持。さらに、送風モードでスタイリングしながらキューティクルを引き締め、ヘアスタイルをキープします。

SALON VOICE

中村雄樹/はんぺん

ハイレイヤーにすごく相性が良く、ブロー感覚で使えてコテよりも自然なふんわりカールが簡単に作れるところが気に入っています。厚スライスでアイロンを入れても薄スライスでスルーすることになるので、120℃の低温でもカールをキレイに出せます。毎日使っても髪に負担なく、価格も13,200円（税込）とお手頃なので、店販でおすすめしやすいのもポイントですね。レイヤースタイリングだけではなく、ストレートアイロンとしても長く使ってもらえる、まさに未来型ストレートアイロンです。

エレメア コームストレイナー アンバサダー

REDEAL inc. CEO 中村雄樹/はんぺん

松島春樹

内側から入れて毛先までスルーするだけでしっかりテンションがかかるから、うねりやクセを時短でキレイに伸ばせます。ストレートだけでなく、レイヤーも綺麗にスタイリングできるので1台は持っておきたいアイロンですね。

Omnis 代表 松島春樹

製品概要

商品名：エレメア コームストレイナー(https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=SCK-K01W)

型名：SCK-K01W

電源：単相100-240VAC

消費電力：38W

本体重量：約219g（コード込 約366g）

サイズ：約L254×H51×W35mm

温度設定：約80～200℃（7段階温度調節）

コードの長さ：約3.0m

加工仕上げ：プレミアムクレイツイオン(R)加工（コーム部）

※商品は品質改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。

クレイツ公式オンラインショップ

- エレメア コームストレイナー 販売価格：13,200円（税込）[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ARquyOi7J0g ]詳細を見る :https://createsnet.shop/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=SCK-K01W

クレイツの最新情報は、クレイツ公式Instagramアカウント @createion(https://www.instagram.com/createion/) にて発信しています。

株式会クレイツ

クレイツ（https://createsnet.jp/）は、ブランドコンセプトとして「プロクオリティを毎日に」を掲げ、グローバルな視野・独自の視点で技術開発したビューティーツールを展開するヘアサロンでのカールアイロンシェアNo. 1*へアケア家電メーカーです。1976 年のパンチパーマ開発から始まり、日本で初めてイオンドライヤー・アイロンを開発、発売。2000年代に入るとファッション雑誌を筆頭に “巻き髪ブーム”が到来。カリスマ美容師とのコラボアイロンの大ヒットでトレンドヘアの歴史に大きな影響をもたらしました。自然の力を応用し独自開発したクレイツイオン(R)技術は、国内外で多くの特許や商標を取得。世界中の美容師やヘアメイクアップアーティストをはじめとするプロフェッショナルから高く評価され、国内外のアイドルやアーティストたちのバックステージを支えるブランドとして変わらぬ信頼を寄せられています。また、クレイツのセカンドライン「9012（キューゼロイチニ）」では、 Z世代のファッションアイコンである著名人とのコラボレーションアイテムも展開しています。

