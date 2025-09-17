2025年9月、サイマル・インターナショナルがAI通訳サービスのラインアップを拡充

株式会社サイマル・インターナショナル

株式会社サイマル・インターナショナル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉野久美子、以下：サイマル）は、AIによる通訳サービス「interprefy AI（インタープリファイ エーアイ）」に加え、対面での会議にも簡単で便利な「interprefy NOW（インタープリファイ ナウ）」の販売を開始しました。このラインアップ拡充により、同時通訳を必要とする法人の皆様に、より多様な環境や条件に最適なAI通訳サービスをご提供していきます。

「interprefy」ホームページより

ビジネスシーンの同時通訳をもっと便利に、もっと身近に。遠隔同時通訳・AI通訳ソリューション「interprefy」

サイマルは、スイスのInterprefy社と2019年以来パートナーシップ契約を締結し、国際会議や重要なビジネスシーンに不可欠な多言語会議において遠隔同時通訳サービス（RSI）を提供してまいりました。RSIは日本でのサービス提供開始以来、国内でのご利用実績7,700件以上、ご利用企業・団体は400社超と、信頼されるサービスとして支持を得ています。



2024年7月にはセミナー向けのAI同時通訳サービス「interprefy AI」の提供を開始。場所や時間を問わず、あらゆる言語において通訳者を介さずに通訳を利用できるほか、通訳者との併用、アクセシビリティ向上のためのキャプション表示等、様々な形でご活用いただいています。



そしてこのたび、対面会議に最適な新しいAI同時通訳サービス「interprefy NOW」のご提供を2025年9月8日に開始しました。ご利用ごとの予約は不要で、手軽かつ便利に多言語コミュニケーションを実現します。

「interprefy NOW」使用イメージ



本サービスはスマートフォンだけで利用可能なインターフェースを搭載し、ビジネスミーティングやトレーニング、ガイド付きツアー、海外出張や外国人の来客対応など様々なシーンでご利用いただけます。



ちょっとした打ち合わせや突然始まる立ち話など、通訳者にいてほしいシーンや予算が限られている会議でも、リアルタイムのAI同時通訳を活用することで、より理解が深まり、活発なコミュニケーションが可能になります。

【interprefy NOWの特長】- 80言語以上に対応した対面会議向けのAI通訳- スマートフォンひとつで必要な時にすぐに利用可能。二次元コードを読み取って、スマートフォンで使用言語を選択。発話時にボタンを押すだけのシンプル操作- 1年間有効のプリペイド式。20時間からの時間契約プランでご提供

「interprefy NOW」使用画面イメージ



提供開始日：2025年9月８日（月）

価格：年20時間プラン 312,000円（税抜）～／343,200円（税込）～

※最低契約時間 20時間～

※別途、初期導入費用として78,000円（税抜）／85,800円（税込）がかかります。

※7日間無料トライアルで使用感や翻訳精度をお試しいただけます。

【遠隔同時通訳・AI通訳ソリューション「interprefy」について】

■interprefy NOWのご案内

https://www.simul.co.jp/interprefy/now/

■interprefy 全3サービスのご案内

https://www.simul.co.jp/interprefy/

株式会社サイマル・インターナショナルについて（https://www.simul.co.jp/(https://www.simul.co.jp/)）

1965年、日本初の同時通訳エージェントとして創業。2025年に60周年を迎えた通訳・翻訳業界のリーディングカンパニーです。「Linking People and Countries」という企業理念の下、通訳・翻訳のプロフェッショナルとして、政府官公庁や財界、企業における国際コミュニケーション活動を年間28,000件超サポートし続けています。

【本サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社 サイマル・インターナショナル 機材事業部

担当：高階（たかしな）真由美

Mail： stc-sales@simul.co.jp

Tel： 03-6709-2581（9：30-17：30 ※土日祝除く）