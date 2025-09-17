【新レーベル】Jパブリッシングより、ライトBLレーベル「G-Lish comics LiKo（ガーリッシュ コミックス リコ）」創設！
株式会社Jパブリッシング（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤居幸嗣）は、BLレーベルG-lish comicsの姉妹レーベル「G-Lish comics LiKo（ガーリッシュ コミックス リコ）」を創設いたします。
新コミックレーベル「G-Lish comics LiKo（ガーリッシュ コミックス リコ）」
こころに芽吹いた淡い予感。
爽やかカワイイボーイズ・ラブライフをあなたに――。
「爽やかカワイイ」をコンセプトにした、ライトBLレーベルです。BL初心者から、「関係性」が大好きな皆さまに、芽吹く恋愛物語を提供いたします。
また、2025年秋よりpixivコミック内で3作品の無料連載を開始いたします。
「G-Lish comics LiKo（ガーリッシュ コミックス リコ）」
創刊日：2025年11月19日（水）
連載配信ページ：pixivコミック(https://comic.pixiv.net/)
配信曜日：毎週水曜日更新
公式HP：https://www.j-publishing.co.jp/g-lish_liko/
公式X：https://x.com/GLish_LiKo
連載作品タイトル
『王弟殿下は転生者を溺愛する』著者：中堕ち
著者コメント：
「遊び人の王弟殿下と異世界転生男子の
溺愛ストーリーを描かせていただきます。
是非チェックしていただけると嬉しいです！」
『春の雷 極道お嬢の世話係』著者：加太ブリコ
著者コメント：
「ヤクザの若頭×新人+お嬢のお話を描かせていただいてます
３人のワイワイを楽しんで
よろしくおねがいします！」
『先輩、付き合ってください』著者：ねむや
著者コメント：
「振り回される陰キャ先輩× 生意気陽キャ後輩 を連載させていただきます(ハート)
よろしくお願いします！」
また、このほかにも順次連載開始予定！
新たに誕生したBLコミックレーベル、G-Lish comics LiKoにご期待ください。
出張編集部のお知らせ
G-Lish comics LiKo編集部では、出張編集部を開催いたします。
G-Lish comics LiKo出張編集部 @J.GARDEN58
開催場所：東京ビッグサイト西3・4ホール
開催日：2025年10月12日（日）11:00～15:00
もしくは、G-Lish comics LiKo公式HP持ち込み受付ページより、ご応募受け付けております。
G-Lish comics LiKo 持ち込み受付ページ：https://www.j-publishing.co.jp/g-lish_liko_script/
あなたの「爽やかカワイイ」作品、ぜひお待ちしております！
関連サイト
G-Lish comics LiKo公式HP https://www.j-publishing.co.jp/g-lish_liko/
G-Lish comics LiKo公式X https://x.com/GLish_LiKo
G-Lish comics（姉妹レーベル）公式HP https://www.j-publishing.co.jp/g-lish/
G-Lish comics（姉妹レーベル）公式X https://x.com/julian_glish
レーベルに関するお問い合わせ
お問い合わせ https://www.j-publishing.co.jp/contact/contact-gll/
会社情報
株式会社Jパブリッシング https://www.j-publishing.co.jp/
トゥーヴァージンズグループ公式HP https://twovirgins-group.com/