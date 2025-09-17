【新レーベル】Jパブリッシングより、ライトBLレーベル「G-Lish comics LiKo（ガーリッシュ コミックス リコ）」創設！

株式会社Jパブリッシング（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤居幸嗣）は、BLレーベルG-lish comicsの姉妹レーベル「G-Lish comics LiKo（ガーリッシュ コミックス リコ）」を創設いたします。



新コミックレーベル「G-Lish comics LiKo（ガーリッシュ コミックス リコ）」



こころに芽吹いた淡い予感。


爽やかカワイイボーイズ・ラブライフをあなたに――。



「爽やかカワイイ」をコンセプトにした、ライトBLレーベルです。BL初心者から、「関係性」が大好きな皆さまに、芽吹く恋愛物語を提供いたします。


また、2025年秋よりpixivコミック内で3作品の無料連載を開始いたします。



「G-Lish comics LiKo（ガーリッシュ コミックス リコ）」


創刊日：2025年11月19日（水）


連載配信ページ：pixivコミック(https://comic.pixiv.net/)


配信曜日：毎週水曜日更新


公式HP：https://www.j-publishing.co.jp/g-lish_liko/
公式X：https://x.com/GLish_LiKo




連載作品タイトル


『王弟殿下は転生者を溺愛する』著者：中堕ち

著者コメント：


「遊び人の王弟殿下と異世界転生男子の


溺愛ストーリーを描かせていただきます。


是非チェックしていただけると嬉しいです！」







『春の雷　極道お嬢の世話係』著者：加太ブリコ

著者コメント：


「ヤクザの若頭×新人+お嬢のお話を描かせていただいてます


３人のワイワイを楽しんで


よろしくおねがいします！」






『先輩、付き合ってください』著者：ねむや

著者コメント：


「振り回される陰キャ先輩× 生意気陽キャ後輩 を連載させていただきます(ハート)


よろしくお願いします！」







また、このほかにも順次連載開始予定！


新たに誕生したBLコミックレーベル、G-Lish comics LiKoにご期待ください。




出張編集部のお知らせ

G-Lish comics LiKo編集部では、出張編集部を開催いたします。


G-Lish comics LiKo出張編集部　@J.GARDEN58


開催場所：東京ビッグサイト西3・4ホール


開催日：2025年10月12日（日）11:00～15:00



もしくは、G-Lish comics LiKo公式HP持ち込み受付ページより、ご応募受け付けております。


G-Lish comics LiKo 持ち込み受付ページ：https://www.j-publishing.co.jp/g-lish_liko_script/



あなたの「爽やかカワイイ」作品、ぜひお待ちしております！



関連サイト

G-Lish comics LiKo公式HP　https://www.j-publishing.co.jp/g-lish_liko/


G-Lish comics LiKo公式X　https://x.com/GLish_LiKo



G-Lish comics（姉妹レーベル）公式HP　https://www.j-publishing.co.jp/g-lish/


G-Lish comics（姉妹レーベル）公式X　https://x.com/julian_glish


レーベルに関するお問い合わせ

お問い合わせ　https://www.j-publishing.co.jp/contact/contact-gll/


会社情報

株式会社Jパブリッシング　https://www.j-publishing.co.jp/


トゥーヴァージンズグループ公式HP　https://twovirgins-group.com/