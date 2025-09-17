【新レーベル】Jパブリッシングより、ライトBLレーベル「G-Lish comics LiKo（ガーリッシュ コミックス リコ）」創設！

株式会社Jパブリッシング

株式会社Jパブリッシング（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤居幸嗣）は、BLレーベルG-lish comicsの姉妹レーベル「G-Lish comics LiKo（ガーリッシュ コミックス リコ）」を創設いたします。

こころに芽吹いた淡い予感。

爽やかカワイイボーイズ・ラブライフをあなたに――。

「爽やかカワイイ」をコンセプトにした、ライトBLレーベルです。BL初心者から、「関係性」が大好きな皆さまに、芽吹く恋愛物語を提供いたします。

また、2025年秋よりpixivコミック内で3作品の無料連載を開始いたします。

「G-Lish comics LiKo（ガーリッシュ コミックス リコ）」

創刊日：2025年11月19日（水）

連載配信ページ：pixivコミック(https://comic.pixiv.net/)

配信曜日：毎週水曜日更新

公式HP：https://www.j-publishing.co.jp/g-lish_liko/

公式X：https://x.com/GLish_LiKo

連載作品タイトル

『王弟殿下は転生者を溺愛する』著者：中堕ち

著者コメント：

「遊び人の王弟殿下と異世界転生男子の

溺愛ストーリーを描かせていただきます。

是非チェックしていただけると嬉しいです！」

『春の雷 極道お嬢の世話係』著者：加太ブリコ

著者コメント：

「ヤクザの若頭×新人+お嬢のお話を描かせていただいてます

３人のワイワイを楽しんで

よろしくおねがいします！」

『先輩、付き合ってください』著者：ねむや

著者コメント：

「振り回される陰キャ先輩× 生意気陽キャ後輩 を連載させていただきます(ハート)

よろしくお願いします！」

また、このほかにも順次連載開始予定！

新たに誕生したBLコミックレーベル、G-Lish comics LiKoにご期待ください。

出張編集部のお知らせ

G-Lish comics LiKo編集部では、出張編集部を開催いたします。

G-Lish comics LiKo出張編集部 @J.GARDEN58

開催場所：東京ビッグサイト西3・4ホール

開催日：2025年10月12日（日）11:00～15:00

もしくは、G-Lish comics LiKo公式HP持ち込み受付ページより、ご応募受け付けております。

G-Lish comics LiKo 持ち込み受付ページ：https://www.j-publishing.co.jp/g-lish_liko_script/

あなたの「爽やかカワイイ」作品、ぜひお待ちしております！

