『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』「東京ゲームショウ2025」セガ／アトラスブースへの出展内容を公開

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC（Steam）にて2025年10月30日（木）に発売予定の『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』について、2025年9月25日（木）から9月28日（日）まで幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2025」（以下、「TGS2025」）セガ／アトラスブースの出展内容をご紹介します。

※一般公開日は9月27日（土）・28日（日）

■セガ／アトラスTGS2025特設サイト

https://tgs.sega.jp/2025/ja/(https://tgs.sega.jp/2025/ja/)

■『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』を発売前にいち早く体験！

セガ／アトラスブースでは、『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』をいち早くご体験いただけます。世界各地で開催される大会を舞台に、数々の強豪と戦い抜く1人用の新モード「World Stage」や、オフラインバーサスによる対戦プレイをお楽しみいただけます。

ご体験いただいたお客様には、記念品として「「バーチャファイター」シリーズロゴステッカー（黒、白）」をプレゼントします。さらに、ブース周辺では「Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stageうちわ」を配布します。ぜひお受け取りください！

「バーチャファイター」シリーズロゴステッカー（黒、白セット）「Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stageうちわ」

■豪華ゲスト集結！Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 3on3

一般公開日の9月28日（日）10:15からは、セガ／アトラスブースの特設ステージにて、『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 3on3』を開催！ 豪華ゲストによる3on3形式のエキシビションマッチを、「バーチャファイター」イベントでおなじみのセクシー齋藤さんの実況でお届けします。

●ゲスト（敬称略・順不同）

板橋ザンギエフ／カマたく／芦澤佳純／ぼんじゅうる／歌広場淳／音無えりな

●実況

セクシー齋藤

●解説

青木盛治（『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』プロデューサー）

なお、本ステージの模様はセガ公式YouTubeチャンネルにて生配信を予定しています。会場にお越しいただけない方も、ぜひオンラインにてご視聴ください。

【TGS2025】ファンタイムSHOWスペシャル生配信 -DAY４-

https://youtube.com/live/3Xj2btW9cB0

TGS2025にお越しの際は、ぜひセガ／アトラスブースにお立ち寄りいただき、『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』にご注目ください！

■『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』とは

『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』は、3D格闘ゲーム「バーチャファイター」シリーズの最新作です。プラットフォームの垣根を超えたクロスプレイに対応予定で、各プラットフォームで待望のロールバックネットコードにも対応しています。全世界のユーザーと、よりスムーズでより深い、白熱のバトルを楽しみましょう！

【ひとりでじっくり楽しめる新モード「World Stage」】

世界各地で開催される大会を舞台に、数々の強豪と戦い抜く1人用新モード「World Stage」が登場！ ゲーム中には、実在の有名プレイヤーもCPUとなって登場します。個性豊かなライバルたちとの対戦で技を磨き、最強を目指しましょう！

【トレーニングモードやリプレイ機能で高みを目指せ！】

自身のプレイだけでなく、他プレイヤーのリプレイも閲覧できる「リプレイ機能」や、自由に設定可能な「トレーニングモード」を搭載。初めて「バーチャファイター」をプレイする方も、久しぶりにプレイする方にも安心のサポート機能が充実しています。

■東京ゲームショウ2025開催概要

【イベント名】TOKYO GAME SHOW 2025 ／ 東京ゲームショウ2025

【会場】幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

【開催日時】

ビジネスデイ：2025年9月25日（木）・26日（金）10:00～17:00

一般公開日：2025年9月27日（土）9:30～17:00

2025年9月28日（日）9:30～16:30

【ブース場所】セガ／アトラスブース：ホール4-N06（幕張メッセ ホール4 駅側）

■東京ゲームショウ2025 セガ／アトラス ファミリーゲームパーク出展概要

【会場】幕張メッセ イベントホール

※ファミリーゲームパークは一般公開日のみの開催



■東京ゲームショウ2025 セガ／アトラス物販コーナー 出展概要

【会場】幕張メッセ ホール10-W41

※一般公開日は、状況により開場時間が早まる場合があります。

※入場にはチケット（有料）が必要です。

【商品概要】

商品名：Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

対応機種：PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch(TM) 2／PC（Steam）

発売日：

PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC（Steam）：2025年10月30日（木）配信予定

Nintendo Switch 2：未定

希望小売価格：

『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』デジタルスタンダードエディション：2,500円（税込）

『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』30thアニバーサリーエディション：6,980円（税込）

※Nintendo Switch 2版の価格は未定

ジャンル：対戦型格闘アクション

プレイ人数：

1～2人（最大16人のオンラインプレイ対応※）

※ルームマッチにて、ホストが観戦者としてルームを作成した時のみ17人（観戦者1人＋16人）のプレイとなります。

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：B区分（12歳以上対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://virtua-fighter.com/revo/jp/

公式X：https://x.com/vf_official

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。