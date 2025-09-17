株式会社ゼロフィールド、AI導入を加速する開発・環境構築支援サービスを開始

株式会社ゼロフィールド

株式会社ゼロフィールド（本社：東京都港区、代表取締役CEO：平嶋 遥介、以下「当社」）は、企業のAI導入を現場に定着させるためのAI受託開発および環境構築支援サービスの提供を開始しました。GPUサーバーの提供・運用支援やクラウド／オンプレミス環境での構成提案といったインフラに関する知見をもとに、PoC開発から本番運用、将来的な自走化支援までを一貫してサポートします。

公式サイトはこちら :https://ai-development.zerofield.biz/



■背景：PoCで終わらないAI導入を支える「開発 × 環境」の一体支援



AI導入を検討する企業では、「PoCまでは進んだが本番運用に至らない」「AIの処理環境の整備に知見がない」「社内に開発・運用できる人材がいない」といった課題が多く存在します。

当社ではこれまで、暗号資産マイニングや高負荷演算用途向けにGPUサーバーやデータセンター環境の整備・運用を行ってきました。



また、近年ではローカル環境でのLLM（大規模言語モデル）活用を想定した構成検討や技術調査も進めており、セキュリティ要件やコストに配慮した柔軟なAI基盤設計支援にも対応していきます。

■サービス概要：AI導入の全工程を一気通貫で伴走支援

主な対応内容：

現状分析・課題ヒアリング・ロードマップ策定

PoC開発（画像認識／数値予測／自然言語処理 等）

開発・運用環境の構築（クラウド／オンプレ／GPUサーバー／ローカルLLM）

RAG・チャットボット・生成AIアプリの業務導入支援

本番運用支援およびスケーリング支援

AI人材育成プログラム（中核人材の育成／リテラシー研修 ほか）



特徴：

自社保有GPUデータセンターとクラウド両対応の設計力

ローカルLLM活用の導入・チューニング実績

現場定着と内製化を見据えた教育支援との連携

■導入想定ユースケース

製造業：画像検査・異常検知・設備メンテナンスの自動化

小売・物流：需要予測・在庫最適化・配送効率化

自治体・教育・医療機関：ナレッジ検索・職員支援・FAQ対応チャットボット

全業種：社内文書連携型のRAG構成・業務特化型生成AI活用

■今後の展望

今後は、業種・業務別のAI活用テンプレート提供や、PoCからスムーズに本番実装へ移行できるモデル設計支援、さらにはAI実装後の人材育成・内製化支援の仕組みづくりも強化し、企業の継続的なAI活用を支えるインフラ・技術・教育支援の一体提供を進めてまいります。

【当社について】

2017年の設立以来、暗号資産マイニング分野において、マイニングマシンの開発・販売からデータセンターでの運用管理までを一貫して担うテクノロジー企業です。

国内外に6拠点のデータセンターを構え、国内のマイニングマシンの販売台数・顧客数・自社データセンター稼働顧客数の3項目で、4年連続で国内No.1(東京商工リサーチ調べ)を獲得。運用支援ツールや管理システム、コンテナ型・モジュール型データセンターの自社開発にも注力し、暗号資産エコシステムの健全な発展を支えるインフラ提供に取り組んでいます。

■会社概要

【会社名】株式会社ゼロフィールド （英名 ZEROFIELD,inc）

【代表者】平嶋 遥介

【所在地】東京都港区芝浦3-4-1

【設立】2017年4月

【事業内容】暗号資産マイニング、AI・データセンター運営 等

【コーポレートサイト】https://zerofield.biz/

【マイニングマシンサイト】https://minerfield.com/

【GPUサーバーサイト】https://gpuserver.zerofield.biz/

※株式会社ゼロフィールドは、株式会社トリプルアイズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：山田 雄一郎、東京証券取引所グロース市場《証券コード：5026》）のグループ企業です。



【お問い合わせ先】

株式会社ゼロフィールド

管理部 広報IRグループ

URL：https://zerofield.biz/