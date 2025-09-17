利用期間中に「マシンを入替え放題」できるサービスを開始。国内最大のトレーニングマシン・フィットネス用品・リハビリ機器・ピラティスマシンのサブスクGYM CLOUD（ジムクラウド）が、業界初の挑戦。

メトロノーム株式会社

メトロノーム株式会社（本社：東京都港区、CEO：我妻 孝一）が運営する、日本最大のトレーニングマシン・フィットネス用品・リハビリ機器・ピラティスマシンのレンタル（サブスクリプション）「GYM CLOUD（ジムクラウド）：https://gymcloud.jp/」は、全てのユーザーを対象にトレーニングマシンの入替え放題サービスを開始。

購入した場合や、リースの場合には不可能な「途中での入替え・交換」が、簡単に出来るようになりました。

▼トレーニングマシンの入替え放題サービスとは

もう、フィットネスマシン選びで悩まない。全てのユーザー、全ての商品を入替え放題。（個人も法人も利用可能。）

お客様が契約中の商品の中から入替え対象の商品を指定した場合、GYM CLOUDは同等の性能を有する商品リスト、または同等の月額料金の商品リストを提案いたします。お客様は、GYM CLOUDが提示する入替え商品リストの中から希望する商品を選択し、入替えを行うことができます。契約期間中、入替え回数は無制限で何度でも入替えが可能です。

入替え時に発生する既存商品の解体・返却料、および、入替え商品の組立・設置・送料は、すべてお客様の負担となります。（組立設置・解体作業は、対象となるマシンのみ必須。）入替え商品が同等スペックを上回る場合、月額料金は改定されます。

▼国内初の入替え放題サービスの活用事例

目的やニーズに合わせて、いつでも、何回でも、交換ができる。業界唯一の入替えし放題でサービスをリニューアル。■個人のお客様（自宅などの場合）

目的やシーズンに合わせてトレーニングマシンを交換できる

冬はランニングマシンを使って有酸素運動を行い、夏はベンチプレスなどのウェイトマシンに入替えを行い、筋力トレーニングをすることができます。契約期間中、何度でも入替えが可能です。その都度、同等の性能を有する商品リスト、または同等の月額料金の商品リストを提案いたします。

■法人のお客様（フィットネスジムの場合）

フィットネスジムの効率的な経営が可能になる

フィットネスジムを開業した後、一部エリアの稼働率が悪い場合、対象エリアのトレーニングマシンの入替えを行い、稼働率を向上させることができます。これを複数回、繰り返すこともできますので、結果的にフィットネスジムの稼働率を、全体的に高い状態で維持することができます。GYM CLOUDの入替え放題を活用し、お客様の声に合わせた環境作りが可能になります。

■法人のお客様（福利厚生：社内スポーツジムの場合）

理想的な健康経営が可能になる

会社内にフィットネスマシンを導入した場合、男女の比率や利用者が偏るなど、幾つかの課題が発生するケースがございます。例えば、特定のアクティブ社員にジムを占領されていて他の社員が使い難くなっていたり、男女比の割合が偏り、異性が利用しずらくなるケースがございます。どのような課題が発生しても、GYM CLOUDは入替え放題。男性エリアや女性エリアのバランスを途中で調整することもできますし、社内のニーズに合わせてトレーニングマシンを四季ごとに入れ替えることもできます。GYM CLOUDの入替え放題を活用すれば、社員が理想とするジムにたどり着きます。

▼GYM CLOUD（ジム・クラウド）だからこそできる、業界初の入替え放題

法人施設の稼働率を向上させる新たな挑戦。取扱いメーカー240社以上、商品点数20,000点の全てが対象になります。

GYM CLOUDがフィットネス業界に参入し、サブスク領域を開拓しはじめたころ、フィットネス業界に月額料金という概念はありませんでした。各メーカーも「フィットネス業界は購入するもの」という意識が強く、否定的な考えが多くありました。しかし、現在は大多数のメーカーがGYM CLOUDと連携し、気軽にサブスクモデルで利用ができる環境にまで市場は活性化してきました。リース会社やローン会社の同列として、GYM CLOUDの利用を促進して頂けるメーカーも年々増加しております。

お客様が手に取りやすい環境を整備し、個人の方には「運動をもっと身近に。」法人の方には「効率的な経営を。」というスローガンをもとに、フィットネス業界の仕組み作りを牽引してこれたのも、多くのお客様、多くのメーカーの協力があってこその結果です。

しかし、もっと踏み込んだ環境整備ができないか、フィットネス・ウェルネス市場を更に活性化させることができないか、と協議を重ねた結果、GYM CLOUD（ジム・クラウド）でしかできない「入替え放題」にたどり着きました。

- フィットネス業界のリース、レンタルで7冠を達成 ※- 取扱いメーカー数240社以上- 商品点数20,000点以上- 自社の物流倉庫を複数完備- トラック、ユニック、リフトなど多数の資格保有者が在籍

※ 会員数1位／会員増加率1位／成長率1位／契約数1位／メーカー数1位／商品数1位／売上高1位 の7冠（日本マーケティングリサーチ機構による調査）

フィットネス業界で最大のセレクトショップとして、また、国内最大のフィットネス業界のレンタル（サブスクリプション）サービスとして、これまで成長してきた知見を活かし、新たな仕組みでお客様に貢献を続けて参ります。

GYM CLOUD（ジム・クラウド）は、入替え放題。

全ての商品、全てのお客様が対象になります。（既にお申し込みをされている方も、皆様、入替え放題のご利用可能です。）

会社概要

■メトロノーム株式会社

TEL 03-6721-9909 (平日10:00～19:00)

本社：〒108-0075 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー8階

第１物流センター 〒443-0038 愛知県蒲郡市拾石町（2階建て・EV有り）

第２物流センター 〒443-0011 愛知県蒲郡市豊岡町（2階建て・屋外展示スペース有り）

GYM CLOUD（ジムクラウド）https://gymcloud.jp/

その他、サウナ機器及び温浴機器・美容エステ機器・介護機器・ロボット機器・高度医療機器等のサブスクを展開中。