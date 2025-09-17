最大20kgの高耐荷重で、どんなモニターもしっかり支えるBenQ初のデュアルモニターアーム「BDH01」を9月19日に発売

ベンキュージャパン株式会社

ベンキュージャパン株式会社（本社：東京都千代田区、以下：BenQ）は、モニター業界をリードしてきたグローバルブランドの知見を活かし、通常のオフィス向けモニターからウルトラワイドモニターなどの様々なモニターを支えることができる、BenQデュアルモニターアーム「BDH01」を2025年9月19日（金）に発売します。多様化するワークスタイルに合わせて2台のモニターを自在に配置でき、広々とした作業スペースと快適な視認性を実現します。さらに、既存のシングルモニターアームからは新色モデル「BSH02」も同時に登場し、利用シーンや好みに合わせたラインアップが充実します。両製品とも、ケーブルマネジメント機能によりデスクまわりもすっきりと保つことができ、生産性と快適さの両立をサポートします。

両製品とも、最大20kgまでのモニターを安定して支える高耐荷重設計により、通常のオフィス用モニターからウルトラワイドモニター、ウェブカメラやスクリーンバーを取り付けた状態でも安心して使用できます。上下・左右・回転の広い可動域を備えており、モニターの高さを調整したり、用途に応じて縦画面に切り替えたりと、作業スタイルや姿勢に合わせて快適なポジションを実現します。また、対応デスク厚は12～50mmと幅広く、クランプ固定とグロメット固定の両方に対応。補強プレート付きで、薄型やガラス天板でも傷やたわみを気にせず設置でき、オフィスや在宅環境などさまざまなデスクで快適に使用できます。

「BDH01」「BSH02」の主な特長

最大20kgのモニターを支える特殊スプリング採用

VESA規格に対応し、最大20kgまでのモニターをしっかり支えられる高耐荷重設計です。一般的なオフィス向けモニターはもちろん、横幅の広いウルトラワイドモニターや、ウェブカメラ・スクリーンバーなどの周辺アクセサリーを取り付けた状態でも安定して使用できます。さらに、通常の2倍の耐久性を備えた特殊スプリングを採用し、25,000回におよぶ動作試験をクリア。長時間の作業や日々の上下動にも安心して対応できるため、在宅ワークからクリエイティブ作業まで、快適なデスク環境を長く保てます。

柔軟な調整機能で快適なデスク環境を実現

上下は-20°～50°のティルト、左右は±90°のスウィーベル、画面回転は±180°まで対応し、シーンに合わせてモニターを自在に動かせます。モニターの高さを上げて姿勢を整えたり、用途に合わせて縦画面に切り替えたりと、作業スタイルに合わせた快適なポジションに調整できます。さらにピボットは180°／360°の2Way設置に対応しており、壁に当たって傷つく心配もありません。内蔵スプリング機構によって、モニターを好きな角度でしっかり固定できるため、動かすたびに安定した操作感を得られます。

幅広いデスク環境で設置可能

対応できるデスクの厚みは約12～50mmと幅広く、オフィスのしっかりしたデスクから自宅のコンパクトなテーブルまで、さまざまな環境に設置できます。取り付け方法も、クランプ固定とグロメット固定の両方に対応しており、デスクの形状に合わせて選べる仕様です。さらに補強プレートが付属しているため、天板への負荷を分散し、ガラス素材や薄い天板でも傷やたわみを心配せずに安心してお使いいただけます。

「BDH01」製品仕様表

「BSH02」製品仕様表

■BenQについて

BenQ Corporationは、1984年の設立以来、「Bringing Enjoyment and Quality to Life」をコーポレートビジョンとして掲げ、生活に楽しさとクオリティをお届けすべく、最新のテクノロジーとライフスタイルを結びつけるユニークな製品を生み出してまいりました。現在ではライフスタイル、ビジネス、ヘルスケア、教育という4つの事業領域にフォーカスし、お客さまの生活にとって大切なコト（さまざまな出来事や場面）をさらに輝かせる価値の

あるモノ（製品やサービス）のご提供を続けています。

