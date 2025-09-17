パワーバッテリーブラケット市場、2025年に2902百万米ドル、2031年に13810百万米ドル到達へ
2025年9月17日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「パワーバッテリーブラケット―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、パワーバッテリーブラケット市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2020年から2031年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
１．パワーバッテリーブラケット市場規模
パワーバッテリーブラケットの世界市場規模は2024年に2290百万米ドルと推定され、2025年には2902百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）29.7%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が13810百万米ドルに達すると見込まれています。
パワーバッテリーブラケットは、EVやHEVの車両に搭載されるバッテリーパックを車体に固定・支持する部品です。衝撃吸収性、耐振動性、軽量化が求められます。近年はアルミ合金や高強度スチール、樹脂複合材の採用が進み、安全性と車両総重量削減の両立が図られています。また、モジュラー設計により生産効率向上やメンテナンス性改善が進んでいます。
２．パワーバッテリーブラケット市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
パワーバッテリーブラケット市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：Benteler、 Gestamp、 Constellium、 Hitachi Metals、 Nemak、 SGL Carbon、 Novelis、 Superior Die Technology （Huayu Automotive Systems）、 Lingyun Industrial、 Jiangsu Hengyi （Huada Automobile Technology）、 Hoshion Aluminium、 Ningbo Xusheng Machinery、 Minth Group、 Everwin Precision Technology、 Ruixin Technology、 Hongtu Technology、 Nantong Chaoda Equipment、 Jinhongshun Auto Parts
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
パワーバッテリーブラケット市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Aluminum、 Steel & Stainless Steel、 Others
用途別：BEV、 PHEV
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
本レポートは、企業がパワーバッテリーブラケット市場の最新動向と将来展望を理解し、戦略的意思決定を支援するために不可欠な情報資料となっている。
１．パワーバッテリーブラケット市場規模
パワーバッテリーブラケットの世界市場規模は2024年に2290百万米ドルと推定され、2025年には2902百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）29.7%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が13810百万米ドルに達すると見込まれています。
パワーバッテリーブラケットは、EVやHEVの車両に搭載されるバッテリーパックを車体に固定・支持する部品です。衝撃吸収性、耐振動性、軽量化が求められます。近年はアルミ合金や高強度スチール、樹脂複合材の採用が進み、安全性と車両総重量削減の両立が図られています。また、モジュラー設計により生産効率向上やメンテナンス性改善が進んでいます。
２．パワーバッテリーブラケット市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
パワーバッテリーブラケット市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：Benteler、 Gestamp、 Constellium、 Hitachi Metals、 Nemak、 SGL Carbon、 Novelis、 Superior Die Technology （Huayu Automotive Systems）、 Lingyun Industrial、 Jiangsu Hengyi （Huada Automobile Technology）、 Hoshion Aluminium、 Ningbo Xusheng Machinery、 Minth Group、 Everwin Precision Technology、 Ruixin Technology、 Hongtu Technology、 Nantong Chaoda Equipment、 Jinhongshun Auto Parts
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
パワーバッテリーブラケット市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Aluminum、 Steel & Stainless Steel、 Others
用途別：BEV、 PHEV
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
本レポートは、企業がパワーバッテリーブラケット市場の最新動向と将来展望を理解し、戦略的意思決定を支援するために不可欠な情報資料となっている。