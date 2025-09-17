自律走行車慣性計測ユニット （IMU）の市場規模、2031年に480百万米ドルに達する見込み
2025年9月17日に、QYResearch株式会社は「自律走行車慣性計測ユニット （IMU）―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、自律走行車慣性計測ユニット （IMU）の世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、自律走行車慣性計測ユニット （IMU）の市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．自律走行車慣性計測ユニット （IMU）市場概況
2024年における自律走行車慣性計測ユニット （IMU）の世界市場規模は、273百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）8.5%で成長し、2031年までに480百万米ドルに達すると予測されている。
自律走行車IMUは、加速度計やジャイロスコープを搭載し、車両の速度・加速度・姿勢角をリアルタイムで計測するセンサユニットです。GPSと連携し、自己位置推定や障害物回避制御に利用されます。近年は高精度MEMS技術の進展、低ノイズ化、小型化により、自動運転レベル2～4の車両に欠かせない安全技術として採用が拡大しています。耐振動・耐温度設計も重要です。
２．自律走行車慣性計測ユニット （IMU）の市場区分
自律走行車慣性計測ユニット （IMU）の世界の主要企業：Bosch、 Continental、 Honeywell、 Murata Manufacturing、 Texas Instruments、 ZF Friedrichshafen
上記の企業情報には、自律走行車慣性計測ユニット （IMU）の販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
自律走行車慣性計測ユニット （IMU）市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：MEMS gyroscope-based IMUs、 FOG-based IMUs、 RLG-Based IMUs
用途別：Passenger Vehicles、 Commercial Vehicles
また、地域別に自律走行車慣性計測ユニット （IMU）市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1248452/inertial-measurement-units--imu--for-autonomous-vehicles
【総目録】
第1章：自律走行車慣性計測ユニット （IMU）の製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
第2章：自律走行車慣性計測ユニット （IMU）メーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、自律走行車慣性計測ユニット （IMU）の製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2020～2025）
