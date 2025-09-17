トラベルeSIMの普及に伴い、通信事業者のローミング収益は2030年までに3分の1に減少する見込み｜カウンターポイントリサーチ
【ニューデリー、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ソウル、台北、東京 - 2025年9月17日】
主なポイント
・世界の消費者向け小売ローミング収益は、2025年には前年比6%増の160億ドルに達すると予測されており、パンデミック関連の低迷から完全に回復する見込みです。
・ローミング収益の回復にもかかわらず、旅行者がより安価で柔軟な接続を求めてeSIMを利用するケースが増えているため、カウンターポイント社は、世界の通信事業者の小売ローミング収益は2030年までに3分の1に減少すると予測しています。
・競争力維持のため、通信事業者はローミング料金を引き下げ、インバウンドおよびアウトバウンドのローミング利用者をターゲットとした手頃な価格のトラベルeSIMアプリやパックを提供すると予想されます。
・スマートフォンにおけるeSIMの普及が着実に増加するにつれ、2030年までに海外旅行の35%以上が到着前にトラベルeSIMを購入することになるでしょう。
カウンターポイントリサーチの「グローバル・リテール・ローミング市場展望2025」によると、海外旅行者によるローミング関連接続への世界支出は、2025年には160億ドルに達すると予測されています。市場は2024年に前年比20%増を記録しており、これは海外旅行がパンデミック以前の水準に戻ったことが要因です。
海外旅行の勢いが維持されるにつれ、短期的には成長が安定すると予想されますが、長期的には低価格の旅行向けeSIMの普及が進むにつれて、収益は減少すると予測されています。2021年以降、旅行向けeSIMを提供するMVNOは急速に拡大し、出発前のシームレスな接続と、既存のMNOが提供する従来のローミングパッケージよりも手頃な代替手段を提供しています。
市場動向について、リサーチアナリストのシッダント・キャリーは次のように述べています。「トラベルeSIMは、旅行者にとって便利でデジタルファースト、そして費用対効果の高い選択肢を提供することで、市場に革命をもたらしました。しかしながら、普及には依然として認知度の低さ、複雑なKYC要件、規制上のハードルといった障壁があり、一部の地域では成長が鈍化する可能性があります。」
eSIM対応スマートフォンの普及率向上は、この移行を加速させると予想されます。eSIM専用デバイスの普及は今のところ限定的ですが、今後数年間で普及が進むことで、到着時にSIMカードを購入するという従来の慣習が大幅に減少すると予想されます。同時に、デジタルファーストを掲げるMVNOは積極的に自社のサービスを宣伝しており、既存事業者に戦略の見直しを迫っています。
カウンターポイントリサーチのリサーチディレクター、モヒット・アグラワルは次のように述べています。「MNOは、従来のローミング収入の維持にとどまらず、低コストのトラベルeSIM MVNOに対抗する積極的な戦略を講じる必要があります。インバウンド旅行者をターゲットにし、音声通話とSMSをバンドルする独自の機能を活用し、さらにはサブブランドを立ち上げることで、通信事業者は価格競争にとどまらないサービスを提供できます。今こそMNOが積極的に行動し、差別化を図り、トラベルコネクティビティ市場におけるシェアを守らなければならない時です。」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329758&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329758&id=bodyimage1】