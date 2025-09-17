プラグイン式バルコニー蓄電システム市場分析レポート：売上高、成長率、競合環境2025
プラグイン式バルコニー蓄電システムとは、住宅のバルコニーやベランダに設置可能な小型の太陽光発電装置と蓄電池を組み合わせた家庭用電力供給ソリューションである。本システムは、家庭の既存コンセントに接続するだけで使用できるという「プラグイン」方式を採用し、専門工事を必要とせず設置のハードルが極めて低いことが特徴である。太陽光パネルで発電した電力を蓄電池に貯め、家庭内の電力需要に応じて自家消費またはバックアップ電源として活用することが可能である。特に集合住宅や賃貸住宅など、従来の屋根設置型太陽光設備が導入困難な住環境において、新たなエネルギー自立の選択肢を提供する製品として注目を集めている。加えて、コンパクトな設計、省スペース対応、操作の簡易性といった特性により、個人ユーザーによる再生可能エネルギー活用の裾野拡大に寄与するものである。
プラグイン式バルコニー蓄電システムの登場は、従来の「供給側主導」から「消費者主導」へのエネルギー転換を象徴するものである。とりわけ都市部では、屋根設置型の太陽光パネルがスペースや法規制の制約により導入困難なケースが多く、バルコニーという未活用スペースを活かす本製品は、その制約を乗り越える革新的なソリューションとなっている。また、これまで住宅用蓄電池は初期費用の高さや設置工事の煩雑さが障壁となっていたが、プラグイン式であればそれらの課題を大幅に緩和できる。その結果、若年層や単身世帯を含む幅広い層にリーチ可能となり、従来の市場区分を越えた普及の可能性が見込まれている。
本製品の市場拡大を後押ししている主な要因は、「分散型エネルギー」および「レジリエンス（回復力）」への社会的関心の高まりである。自然災害や電力需給ひっ迫への不安が拡大する中で、個人レベルでも備えを講じたいという需要が急速に顕在化している。プラグイン式バルコニー蓄電システムは、停電時の非常用電源としての役割だけでなく、平常時においても電力ピークの分散やエネルギーコストの削減といった実利をもたらす。このように、日常使いと災害対策の双方に資する製品であることが、ユーザーの導入意欲を高めている。また、工事不要であるという性質から、賃貸住宅や短期居住者にとっても導入可能であり、シェアリングエコノミーやミニマルライフといった新たな生活様式にも適応しやすいという特性を備えている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルプラグイン式バルコニー蓄電システム市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/245602/plug-in-balcony-energy-storage-system）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが21.1%で、2031年までにグローバルプラグイン式バルコニー蓄電システム市場規模は149.7億米ドルに達すると予測されている。
図. プラグイン式バルコニー蓄電システム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329741&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329741&id=bodyimage2】
図. 世界のプラグイン式バルコニー蓄電システム市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、プラグイン式バルコニー蓄電システムの世界的な主要製造業者には、Enphase、Growatt、Alphaess、Solarwatt、EcoFlow、Apsystems、Bluetti、Hoymiles、DAHsolar、Newsmy Powerなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約82.0%の市場シェアを持っていた。
プラグイン式バルコニー蓄電システムの登場は、従来の「供給側主導」から「消費者主導」へのエネルギー転換を象徴するものである。とりわけ都市部では、屋根設置型の太陽光パネルがスペースや法規制の制約により導入困難なケースが多く、バルコニーという未活用スペースを活かす本製品は、その制約を乗り越える革新的なソリューションとなっている。また、これまで住宅用蓄電池は初期費用の高さや設置工事の煩雑さが障壁となっていたが、プラグイン式であればそれらの課題を大幅に緩和できる。その結果、若年層や単身世帯を含む幅広い層にリーチ可能となり、従来の市場区分を越えた普及の可能性が見込まれている。
本製品の市場拡大を後押ししている主な要因は、「分散型エネルギー」および「レジリエンス（回復力）」への社会的関心の高まりである。自然災害や電力需給ひっ迫への不安が拡大する中で、個人レベルでも備えを講じたいという需要が急速に顕在化している。プラグイン式バルコニー蓄電システムは、停電時の非常用電源としての役割だけでなく、平常時においても電力ピークの分散やエネルギーコストの削減といった実利をもたらす。このように、日常使いと災害対策の双方に資する製品であることが、ユーザーの導入意欲を高めている。また、工事不要であるという性質から、賃貸住宅や短期居住者にとっても導入可能であり、シェアリングエコノミーやミニマルライフといった新たな生活様式にも適応しやすいという特性を備えている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルプラグイン式バルコニー蓄電システム市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/245602/plug-in-balcony-energy-storage-system）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが21.1%で、2031年までにグローバルプラグイン式バルコニー蓄電システム市場規模は149.7億米ドルに達すると予測されている。
図. プラグイン式バルコニー蓄電システム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329741&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329741&id=bodyimage2】
図. 世界のプラグイン式バルコニー蓄電システム市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、プラグイン式バルコニー蓄電システムの世界的な主要製造業者には、Enphase、Growatt、Alphaess、Solarwatt、EcoFlow、Apsystems、Bluetti、Hoymiles、DAHsolar、Newsmy Powerなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約82.0%の市場シェアを持っていた。