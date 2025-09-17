【株式会社CIO】Amazonで開催される「プライム感謝祭」に参加！CIOのセール対象製品 第1弾を発表！人気の充電器「NovaPort IIシリーズ」「電源タップ」が特別価格で登場！

株式会社CIO

日本発のガジェットメーカー、株式会社CIO（本社：大阪府守口市、代表取締役社長：中橋翔大）は、Amazonで10月7日（火）0時から10月10日（金）23:59にかけて開催される「プライム感謝祭」に、先行セール<10月4日（土）0時～10月6日（月）23:59>から参加いたします。

セール対象製品は全4回に分けて公開いたします。第1弾の今回は、人気充電器、電源タップの注目製品のセール価格を発表いたします。

・Amazon プライム感謝祭おすすめ充電器１

約72％小型化！世界最小級65W充電器（※2）充電器 NovaPort SOLOII 65W

NovaPort SOLOII 65W

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKN5MCC3(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKN5MCC3)

最大65W出力でPCからスマホまで幅広く対応。

単一乾電池よりも小さいサイズと、わずか約74gの軽量設計で毎日の持ち歩きが快適に。

さらに独自の安全機能「NovaSafety 2.0」により、発熱を自動調整することで超小型化を実現。

折りたたみ式プラグで持ち運びにも便利。

・セール価格：3,580円(税込) 18%OFF

・Amazon プライム感謝祭おすすめ充電器２

スマホもPCもコレ1台！最大67W対応3ポート充電器で世界最小級（※2） NovaPort TRIOII67W

（左）NovaPort TRIOII67W3C （右）NovaPort TRIOII67W2C1A

世界最小級(※2)の最大67W高出力3ポート充電器。

様々なデバイスの同時充電がさらに快適になる、デバイスに合わせた最適な電力を自動で振り分ける機能“NovaIntelligence”を搭載！GaNチップをダブル搭載した新技術“NovaEngine”で、さらなる効率化と安定化を実現。温度を常時監視する安全保護機能"NovaSafety2.0"も搭載。

USB-C×3モデルとUSB-C×2・USB-A×1モデルの2種類から選べます。

（左）セール価格：3,980円(税込) 最大40%OFF

・（３C）https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53Z4WX3(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53Z4WX3)

（右）セール価格：3,980円(税込) 最大39%OFF

・（2C1A）https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53VJJ7F(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53VJJ7F)

・Amazon プライム感謝祭おすすめ充電器３

最大67W対応 4ポート充電器で世界最小級（※2）充電器 NovaPort QUADII 67W

NovaPort QUADII 67W3C1A

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53XL7GL(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53XL7GL)

世界最小級（※２）の67W高出力4ポート充電器。1ポート使用でパソコン、4ポート使用でスマホとイヤホンなど小型ガジェットをまとめて充電できます。もちろん電力を自動で振り分ける機能“NovaIntelligence”、GaNチップをダブル搭載した新技術“NovaEngine”、温度を常時監視する安全保護機能"NovaSafety2.0"も搭載。

USB-C×3・USB-A×1搭載。

・セール価格：4,380円(税込)36%OFF

・Amazon プライム感謝祭おすすめ充電器４

最大45W出力2ポート充電器で世界最小級（※２） NovaPort DUOII 45W

NovaPort DUOII 45W

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53S6T2B(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53VY57G)

世界最小級（※２）単ポート最大45W出力。

USB-C×2搭載。小さくても電力を自動で振り分ける機能“NovaIntelligence”、GaNチップをダブル搭載した新技術“NovaEngine”、温度を常時監視する安全保護機能"NovaSafety2.0"も搭載。

・セール価格：3,280円(税込)25%OFF

・Amazon プライム感謝祭おすすめ電源タップ１

最大67W出力充電器内蔵！卓上用USB付き延長電源タップ Polaris CUBE DESK

Polaris CUBE DESK

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D26BN1VD(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D26BN1VD)

3口最大875Wの電源タップに最大67W、USB-C ×2、USB-A ×1を備えた充電器を一体化しました。各USBポートの充電速度をリアルタイムで確認できるスクリーンを搭載。

長さ1.5mのケーブルは、メガネ型コネクター本体と取り外し可能。

一般的な75mm角の付箋1枚分のスペースがあれば設置可能です。

・セール価格：4,680円(税込) 28%OFF

・Amazon プライム感謝祭おすすめ電源タップ２

持ち運びの新定番USB付き電源タップ Polaris CUBE Built in Cable

Polaris CUBE Built in CABLE

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D26DXXB7(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D26DXXB7)

缶コーヒーサイズで重さ約220g旅行や出張に最適な製品です。本体がコードリールになっており、約55cmの電源コードを内蔵した充電器内蔵電源タップ。

電源タップとしては、最大1500W、コンセント2口を装備。電源プラグは180度スイングプラグ。内蔵充電器は最大67W出力。USB-C×2+USB-Aポートを搭載。

・セール価格：4,580円(税込) 23%OFF

・Amazon プライム感謝祭おすすめ電源タップ３

壁コンセントをトランスフォーメーション Polaris CUBE WALL

Polaris CUBE WALL

https://www.amazon.co.jp/dp/B0C42QNG7X(https://www.amazon.co.jp/dp/B0C42QNG7X)

1つのコンセントで最大６台に給電。

3口最大1500Wの電源タップに、最大67W出力、USB-C ×2、USB-A ×1を搭載した充電器を内蔵。

・セール価格：4,580円(税込) 23%OFF

・Amazon プライム感謝祭おすすめ Qi2ワイヤレス充電器

NovaWave SPOT PLUG +CNovaWave 3Way +

◆NovaWave SPOT PLUG +C

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D2DBG5ML(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D2DBG5ML)

完全ケーブルレスを実現した、Qi2対応ワイヤレス充電器。コンセントに挿すだけで充電スポットが完成。マグネット吸着でMagSafe対応スマートフォンが“浮いて見える”スマート設計。USB-Cポート搭載で最大30Wの有線充電にも対応した2Way仕様。Qi2とUSB-Cの同時充電も可能（USB-Cは最大10Wに制限されます）折りたたみプラグ＆軽量コンパクト設計（約108g）

・セール価格：5,190円(税込) 25%OFF

◆NovaWave 3Way +

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8TVKH76(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8TVKH76)

iPhoneとApple Watchを同時にワイヤレス充電できるポータブルスタンド「NovaWave 3Way」が、出力を倍増して「NovaWave 3Way+」としてリニューアル。

Qi2対応でiPhone12以降（SEシリーズ、16eを除く）は最大15W、Apple Watchも最大5Wの高速充電に対応。USB-Cケーブル1本で2台同時充電が可能。持ち運びに便利な薄型設計＆軽量ボディ（約69g）

・セール価格：4,280円(税込) 14%OFF

(※1)通常価格および割引率は、株式会社CIO公式サイトにおける2025年9月16日時点の希望小売価格を基準に当社が四捨五入で算出した数値です。

(※2)2025年9月16日時点株式会社CIO調べ

※Amazon および Amazon.co.jp は、 Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

