ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、ずっと真夜中でいいのに。の全国アリーナツアーの模様を収めたLIVE Blu-ray『永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」』を9月17日（水）に発売します。

3月から開催、12万人を動員したずっと真夜中でいいのに。の全国アリーナツアー『YAKI YAKI YANKEE TOUR 続「名巧は愚なるが如し」』。今作には、大阪・関西万博の開催期間中にウラ万博として大阪城ホールで行われた4月29日（火・祝）の公演を完全収録しています。

初回限定盤にはツアーメイキングやACAねによる副音声、物語の前哨となる「やきやきヤンキーツアー2～スナネコ建設の磨き仕上げ～」のLIVEダイジェスト映像や最終公演の音源が収められています。

初回盤アートワークは”魔導書仕様”(ACA)と名付けられおり、ACAねのLIVEビジュアルの後ろ姿がデザインされた特殊パッケージとなっています。初回盤の特典として付属する、ACAねとバンドメンバーがLIVE時に着用していた「灰版電機工業(株) 社員証 レプリカ」には、70枚限定でACAねの直筆サインが入っています。初回・通常盤共通外付け特典の特注缶バッジは、LIVEのスクリーンに映し出されていたしゃもじのアクションアナウンスや、ツアーで重要な役割を果たしていたネッシーのモチーフなど全8種類がランダム2個セットで付属しています。（先着順でなくなり次第終了します）

ずっと真夜中でいいのに。は、9月より13都市24公演を回るアコースティック編成のホールツアー平日プレミアム 『コズミックどろ団子TOUR』を開催予定です。

ずっと真夜中でいいのに。記録映像作品『永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」』 Trailer

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=M3fsftPe3FA ]

ずっと真夜中でいいのに。 LIVE Blu-ray『永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」』

9月17日（水）発売

○初回限定盤[1BD＋2CD]

【1Blu-ray(STREAMING/DL)/＋2CD】【魔導書仕様】【プレイパス(R)対応】

\8,800(税抜\8,000)

・恒例の特殊パッケージ ”魔導書仕様”

・全国ホールTOUR「やきやきヤンキーツアー2 ～スナネコ建設の磨き仕上げ～」メイキング&LIVEダイジェスト

・メイキングオブ『永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」』

・副音声 ”ACAね ゆる解説ライブ反省会ソロ” (LIVE本編)

・全国ホールTOUR「やきやきヤンキーツアー2 ～スナネコ建設の磨き仕上げ～」@ロームシアター京都公演を完全収録したLIVE 音源CD

・ACAね、メンバーがLIVE時に着用していた「灰版電機工業(株) 社員証 レプリカ」※70枚限定で ACAね 直筆サイン入りも混入

・『永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」』特注缶バッジ ランダム2個セット (サイズ 44mm)

※ACAね万博衣装柄を含む全8種類 ※初回・通常盤共通外付け特典

・全映像&CD、スマホでも見れるプレイパス（R）対応

○通常盤[1BD]

【1Blu-ray(STREAMING/DL)】【プレイパス(R)対応】

\4,950(税込)

・『永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」』特注缶バッジ ランダム2個セット (サイズ 44mm)

※ACAね万博衣装柄を含む全8種類 ※初回・通常盤共通外付け特典

・スマホで見れるプレイパス（R）対応 (初回プレス分のみ)

○全形態共通外付け先着特典

・『永遠深夜万博「名巧は愚なるが如し」』特注缶バッジ ランダム2個セット (サイズ 44mm)

※ACAね万博衣装柄を含む全8種類 ※初回・通常盤共通外付け特典

※数量限定の先着特典につき、各SHOP無くなり次第終了となります。(全SHOP共通)

【NEXT LIVE】

平日プレミアム『コズミックどろ団子ツアー』

WEEKDAY COSMIC DORODANGO TOUR

2025.09.18 ～ 2025.12.23

https://zutomayo.net/special/cosmic_d...

ずっと真夜中でいいのに。

作詞・作曲・ボーカルギター”ACAね”による、特定の形をもたない音楽バンド。

YouTubeチャンネル登録数320万人、楽曲総再生回数は20億回を超えている。

これまでにオリコン週間アルバムランキング,Billboard JAPAN HOT ALBUMS１位を獲得。

退廃的で熱量のある世界観、アナログに拘った生演奏(時には家電も)で、LIVEは国内外から注目されている。

2025年3月からアリーナツアーYAKI YAKI YANKEE TOUR 続「名巧は愚なるが如し」で12万人を動員。9月より13都市24公演を回るアコースティック編成のホールツアー平日プレミアム 『コズミックどろ団子TOUR』を開催する。

