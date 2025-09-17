【TAC教員採用試験】オンライン体験講義「基本講義 教育原理 第2回（前半）」を9/22（月）に開催
※カメラ不要・マイク不要ですので、お気軽にご参加ください。
26年合格目標「教職教養オンラインライブ講義」がついに始まりました！
オンラインライブ開講を記念して、今回は特別に、教育原理第1回（前半、後半）と教育原理第2回（前半、後半）を無料公開講義としています。オンラインライブ講義は、収録されたWEB動画講義とは異なり、リアルタイムで実施される講義です。今目の前で行われている生講義に参加していますので、リアクションボタンで反応を示したり、講師に質問したりすることもできます。何より、ライブ講義の臨場感が適度な緊張感を与えてくれるので、学習が一層捗ります。ライブ講義ならではの臨場感あふれる講義をぜひ体感してみませんか？
教育原理第2回（前半）講義では、「教育課程」について学んでいきます。「教育課程」は学校教育の骨格。ここがわかるとその先の学習が大変スムーズに進みます。きっと有用な時間になると思います。ぜひ奮ってご参加ください！
2025年 9/22（月）19:30 ～20:45（オンライン（Schoo Swing））
- 担 当 講 師
永平 一洋 講師
TAC教員講座主任講師。予備校講師歴30年以上で、主要指導教科は教職教養、一般教養、数学、数的処理、英語など。教育アプリの開発プロジェクトにも携わり、講師責任者として400人以上の講師を主導した経験を持つ。指導形態や対象者を問わず、あらゆるフィールドで非常に高い評価を獲得している。また、講師だけでなく、教材開発や講座企画も主導。マルチな舞台で活躍している。
- 参 加 方 法
ご予約はこちら（参加無料）
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_event_oltaiken_250922.html
※定員になり次第、受付終了します。
