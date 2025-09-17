アクアワールド・大洗で２夜限定ナイトイベント「ハロウィンナイト」を、１０月１８日（土）＆２５日（土）１８：００に開催します。

公益財団法人いばらき文化振興財団

「サメの飼育種類数日本一」のアクアワールド茨城県大洗水族館（アクアワールド・大洗）では、１０月１８日（土）と２５日（土）の２夜限定で、夜の水族館でハロウィンを楽しめる特別ナイトイベント「ハロウィンナイト」を開催いたします。ご多忙とは存じますが、取材方々よろしくお願いいたします。

１０月１８日（土）と２５日（土）は、生きものたちと一緒にドキドキワクワクなハロウィンを楽しめる特別ナイトイベントを開催いたします。館内は２夜限定のハロウィンの装飾で彩られ、いつもの夜の水族館とは違った雰囲気で、みなさまをお迎えします。「ハロウィンナイト」限定のスペシャルプログラムも盛りだくさん。もちろんイベントでは、ハロウィンらしい仮装でのご来館も大歓迎です。ワクワクする特別な夜のハロウィンをお楽しみください。

ハロウィンナイト限定のプログラムで夜の水族館をもっと楽しもう

●イワシたちの「ジャック・オー・ランタン」

約２万匹のマイワシによる巨大な「ジャック・オー・ランタン（お化けカボチャ）」を特別演出で実施します。イワシたちの力強さが重なり合った、大迫力のプログラムをお楽しみください。

＜時間＞

１.１８：４５ ２.１９：２０ （各回約2分）

＜場所＞

2・3階 出会いの海ゾーン「出会いの海の大水槽」

●アシカのハロウィンナイトパフォーマンス

屋外エリア「オーシャンテラス」では、秋の澄んだ夜空を背景に、仮装した飼育員とカリフォルニアアシカが息を合わせた、ハロウィンならではの限定パフォーマンスをお届けします。

＜時間＞

１９：００（約１０分）

＜場所＞

驚きの海ゾーン オーシャンテラス「カリフォルニアアシカ」水槽

●ハロウィンナイト限定！夜のシロワニ解説

ミステリアスな雰囲気が漂う悠久の海ゾーンの「サメの海１」水槽前では、仮装した飼育員が登場し、シロワニを中心としたサメに関する解説を実施します。その他の展示水槽前では、ハロウィンに合わせた生きものたちの解説板も登場します。

＜時間＞

１９：３０（約１０分）

＜場所＞

３階 悠久の海ゾーン「サメの海１」水槽

※各水槽の解説板はイベント中は随時ご覧いただけます。

●オリジナルフェイスシールプレゼント

入場口では、仮装気分を手軽に味わっていただけるように、サメをモチーフにした当館オリジナルのフェイスシールを１名さまにつき１枚プレゼントします。

※小中学生以上の方が対象となります。

開催詳細

＜開催日時＞

２０２５年１０月１８日（土）・２５日（土） １８:００～２０：００（最終入館時間 １９：００）

※「オーシャンナイトライブ～MEETS the BEATS～」 は１８：１５～（約１５分）開催します。

＜入場料金＞

大人２，３００円 小中学生１,１００円 幼児（３歳以上）4００円 （すべて税込）

＜チケット購入＞

チケットは「asoview！」WEBチケットでの販売となります。

※年間パスポート、前売券、招待券でのご入場はできません。

＜販売開始＞

２０２５年９月１８日（木）１１：００～

▶URL：https://www.asoview.com/channel/ticket/qk2rlVYZU2/ticket0000043871/

※仮装については、肌の露出範囲が多い服装、グロテスクな服装やメイクなどトラブルを招く可能性のある服装は当日ご入場をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。

※状況により内容が変更となる場合がございます。

※画像はすべてイメージです。

