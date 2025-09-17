【ワンキャリア主催大型カンファレンス “採用ウルトラキャンプ”】就活クチコミアワード授賞式、最高ランク受賞企業による特別セッションを開催

株式会社ワンキャリア

採用支援サービス「ワンキャリア」を展開する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之、以下「ワンキャリア」）は、2025年10月16日(木)に京都市勧業館 みやこめっせ（京都府京都市左京区）で開催される当社初の採用担当者向け大型カンファレンス『採用ウルトラキャンプ』で開催する、「ワンキャリア就活クチコミアワード2025」受賞企業によるセッションプログラムを公開しました。また、同日には授賞式も開催し、全5部門50社を表彰します。

『採用ウルトラキャンプ』特設サイト：https://service.onecareercloud.jp/lp/saiyo-ultra-camp-2025(https://service.onecareercloud.jp/lp/saiyo-ultra-camp-2025)

背景

当社が初開催する本イベントは、“「採用」を開こう、そして超えよう。”をコンセプトに、他領域・他企業の知見を織り交ぜて採用を深化することで、新たな気付きを促す機会を提供するイベントです。

人口減少社会に伴う働き手不足や売り手市場化、Z世代の労働に対する価値観の変化などにより、採用の難易度が年々高まる中で、マーケティングやファイナンス、IR、広報、社内文化醸成、育成などの専門家と共に採用の考え方や手法を捉え直し、採用を超えた気付きが見つかるコンテンツを多数用意しています[※1]。

「ワンキャリア就活クチコミアワード」の概要

本アワードは、採用において学生と真摯に向き合う企業が評価されることを目的に、就活支援サービス「ワンキャリア」で学生から多くの支持を集めた企業を表彰するものです。「ワンキャリア」に掲載されている約48,000社の企業の中から、採用イベント（インターンシップ、説明会、本選考）において学生から特に高い評価を得た企業を「総合」「関西」「東海」「地方都市」「ベンチャー」の5つの部門で選出しています。

さらに、2025年からは社外の有識者を含む「クチコミアワード審議会」を新たに設置し、厳正なチェックを経て受賞企業を決定しています。

また、企業を称えると同時に、学生が新たな企業を見出し、キャリアの可能性を広げる場としての機能も果たしています。

2025年の受賞企業については、同アワードの特設サイトをご参照ください。

ワンキャリア就活クチコミアワード特設サイト：https://service.onecareercloud.jp/lp/award_reviews/2025

セッションについて

例年は都内で開催していた受賞企業への表彰イベントを、今年は「採用ウルトラキャンプ」内で開催します。就活クチコミアワードの各部門における最高ランクであるGOLDを獲得した3社をお迎えする特別セッションでは、就活生に支持されるために各社が行なっている“採用の工夫”について伺います。また、同アワードの受賞企業50社への授賞式も開催します。

＜詳細＞

■ 特別セッション

人が集まる会社の共通項を探る。知名度にかまけない自社らしい戦略と努力

～GOLD受賞企業 NTT東日本、クボタ、Sansanが語る採用の工夫～

概要 ：就活クチコミアワードにて学生から高い評価を獲得した受賞企業であるNTT東日本、クボタ、Sansanの採用責任者が登壇します。それぞれの企業が知名度にかまけず “人が集まる会社”となるために現場で積み重ねてきた、自社らしい採用戦略や候補者体験向上の工夫、その努力を深掘りします。

時間 ：14:00～14:40

会場 ：ステージB

登壇者：

代田 修三 氏（NTT東日本株式会社 総務人事部 人事第一部門 採用人事担当 部長）

大学卒業後、2005年にNTT東日本に入社。入社以降、回線営業からスタートし、光やセキュリティー商材の販売戦略業務や光コラボレーションモデルの推進業務、他通信キャリアとの相互接続推進業務、NTT東日本グループ全体の人事運用方針の策定及び運用業務などセールス、マーケティング、コーポレート分野を幅広く経験。2024年より現職にて、採用業務全般を担当。

入江 美帆 氏（株式会社クボタ 人事部 人財開発室 新卒採用課 課長）

1998年に大学卒業後、株式会社クボタに入社。広報部門で報道対応や社内広報に従事。特にクボタグループ全体のインターナルコミュニケーションをリード。2021年から人事部門に異動し、現在は新卒採用のマネージャーとして採用戦略の立案から運営まで幅広く担当。採用活動でも広報で養った「伝える力」を大切にしている。

長 幸次郎 氏（Sansan株式会社 執行役員 /人事本部 採用統括部 部長）

2011年、新卒採用第1期の社員としてSansan株式会社に入社。Eightの名刺入力オペレーションの立ち上げを担当した後、プロダクトマネジャーとしてEight事業の成長をリード。イベントテック事業のプロダクト責任者を経て、人事本部へ。現在は、採用統括部 部長として全社の採用戦略の立案・実行、新卒総合職の育成を指揮する。

■「就活クチコミアワード2025」授賞式

概要：学生たちが心から評価した選考やインターン、採用現場の取り組みをもとに約48,000 社から選ばれた総合・関西・東海・地方都市・ベンチャーの5部門の企業を表彰します。画一的な指標ではなく、学生と真摯に向き合う企業ならではの工夫や努力が称えられるイベントです。

時間：13:25～13:55

会場：ステージB

※ご参考：既報のプログラム

■ 基調講演・主催講演

■スポンサープログラム

【PLATINUMスポンサー】

【GOLDスポンサー】

■コミュニティパートナープログラム

イベント概要

名称 ：採用ウルトラキャンプ

開催日時 ：2025年10月16日(木) 10時～20時 （予定）

※セッションコンテンツ等終了後、同会場内でアフターパーティーを開催します

（20時頃終了予定）

会場 ：京都市勧業館 みやこめっせ（京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1）

参加対象：採用担当者、経営者/CHROなど（約1,000名を想定）

主催 ：株式会社ワンキャリア

後援 ：京都市、京都商工会議所、一般社団法人京都知恵産業創造の森

参加費 ：無料

申込方法：下記のWebサイトからお申し込みいただけます

Webサイト ：https://service.onecareercloud.jp/lp/saiyo-ultra-camp-2025

企業概要

株式会社ワンキャリア

ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、3つのサービスを展開しております。



・就活支援サービス「ワンキャリア」（学生版）

・新卒採用サービス「ワンキャリア」（企業版）

・転職支援サービス/中途採用サービス「ワンキャリア転職」



社名 ：株式会社ワンキャリア / ONE CAREER Inc.

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 16階

設立 ：2015年8月18日

代表者 ：代表取締役社長 執行役員CEO 宮下 尚之

事業内容 ：キャリアデータプラットフォーム事業（採用DX支援サービス、その他）

証券コード：4377（東証グロース）

企業サイト：https://onecareer.co.jp/