■AIとGPUサーバーの需要拡大により、データセンター市場が急成長。効率的な運用と最適化を通じて、日本企業が成長機会を最大化する戦略が求められる。

■製造業では、データスペースの活用が共創を促進し、データに基づく意思決定が新たなビジネスモデル創出の鍵に。

■日本発のIPが国際的に評価される中、グローバル展開を加速するには、地域ごとの文化的背景・視聴習慣・流通事情など適切な海外戦略の構築が不可欠。

■非地上系ネットワーク（NTN）の普及により、空からの通信インフラが新たな事業機会を創出し、社会の高度自動化を後押し。





EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 近藤 聡、以下EYSC）は、テクノロジー、メディア・エンターテインメント、通信（TMT）業界に向けた最新の業界動向と戦略的提言をまとめた「TMT Industry Futures vol.2」を公開しました。本レポートでは、半導体、AI、データセンター、デジタルホーム、IP・コンテンツなど幅広い分野にわたる知見を紹介しています。

レポート内では、2.5D/3D実装技術を中心とした半導体産業の展望、企業間データ共有基盤による製造業の変革、急成長するデータセンター市場、消費者ニーズが多様化するデジタルホーム領域、AI活用による企業戦略の進化、CIDOによる組織変革、SaaS企業の会計論点、そして経済産業省が推進するサプライチェーンセキュリティ制度、非地上系ネットワーク（NTN）の普及と高度自動化社会の実現、そして日本発のIPのグローバル展開を加速するための海外戦略についても網羅的に分析しています。

EYSCはこれらの知見を通じて、TMT業界における日本企業の競争力強化、持続可能な成長、そしてグローバル市場でのプレゼンス向上を支援します。専門家による実践的な提言を通じて、クライアントの皆さまに有益な情報提供を目指します。

EYSC テクノロジー・メディア&エンターテインメント・テレコムセクター統括リーダー パートナー 冨田 俊一のコメント：

「本冊子『TMT Industry Futures vol.2』では、TMT業界の未来に向けた洞察を提供いたします。EYは、業界が直面するさまざまな課題に対して、コンサルティング、税務、会計監査の視点から包括的な支援を行っています。

特に、急速に進化する技術環境や市場の変化に対応するためには、企業が新たなビジネスモデルを模索し、データを活用した意思決定を行うことが不可欠です。EYは、これらの変革を支援するために、私たちの知見と実践的な提言を提供し、クライアントの競争力強化に寄与してまいります。

私たちは、TMT業界の持続可能な成長を実現するために、引き続き積極的に取り組んでいく所存です。本冊子が、皆さまのビジネスにおける課題解決の一助となることを願っております」

詳細は以下のリンクより、レポートPDFをご覧ください。

TMT Industry Futures Vol.2

＜TMT Industry Futures vol.2の構成＞

■テクノロジー

●2.5/3D実装技術で切り開く日本の半導体産業

● 共創の時代へ：データスペースが製造業にもたらすビジネス変革

● AI時代のデータセンター：データセンター業界の未来を探る

● デジタルホーム市場が飽和する中で、どのように差別化を図るのか？

● テクノロジー企業のビジネスオポチュニティ・トップ10 ― 2025

● 新たなTMT顧客の行動パターンを予測するために重視すべき3つの法則とは

● AIエージェント、AGI、ASI――進化を続けるAI技術のビジネス展開とリスクガバナンスの構築のために（前編）

● AIエージェント、AGI、ASI――進化を続けるAI技術のビジネス展開とリスクガバナンスの構築のために（後編）

● CIDOが新たな時代のビジネスを切り開くための5つのアプローチ

● SaaS企業におけるよくある会計論点（ソフトウェア、原価計算）

● サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（案）の解説

● OTセキュリティの脅威に向けた対策

● クラウドサービスを悪用した内部不正事例から見える、デジタルフォレンジック上の課題とその対応

● 企業がIPO実現に向けた明確な道筋を描くには

■メディア・エンターテインメント

● 【前編】東京ゲームショウ TGSフォーラムレポート：ゲーム業界におけるライブサービスへの転換点とCVC投資戦略

● 【後編】東京ゲームショウ TGSフォーラムレポート：ゲーム業界におけるライブサービスへの転換点とCVC投資戦略

● 日本発IPのグローバル展開を加速する、デジタルマーケティング戦略とは

● 成長の限界を超えるために

● 世界の舞台で戦うために

● 再現性あるヒットを生むために

● 見えないリスクに備えるために

■通信

● 非地上系ネットワークNTN（Non-Terrestrial Network）の普及と高度自動化社会の到来および新事業創出の可能性

● テレコムの未来に向けた準備はできていますか？

● 通信事業者が企業の最新テクノロジーの拡張を支援する方法

● Top 10 risks for telecommunications in 2025

■その他

● AIを活用したデータの最適化は、どのように税務・財務の変革を加速するのか

● 関税とは。多国間でサプライチェーンを展開する企業にインパクトを与える関税。

● 米国トランプ新政権の関税政策解説と企業に求められる対応

● 社内ベンチャーを自社の評価額10億ドル増加に寄与するほどに成功させる方法とは

● 2024年の米国M&A市場は再び活発化へ

● バリュエーションの観点から考えるM&Aと企業価値向上

