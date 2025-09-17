◇袋井市のふるさと納税寄付は堅調に推移しており、2024年（令和６年度）に初めて15億円を超えた。クラウンメロンなどの特産品やPanasonicの洗濯機をはじめとした立地企業が製造する工業製品が多くの割合を占めている。

◇この度、コト消費の返礼品を充実させ袋井市への交流人口拡大を目指して、（株）ヤマハリゾートが市内で運営する葛城北の丸のリニューアルしたスイートルーム「桜殿」の宿泊利用を新たにふるさと納税の返礼品に登録した。

◇国内屈指のラグジュアリー施設の中でも最上級の部屋の利用をふるさと納税の返礼品にすることで新たな寄付層の獲得を目指すとともに、“北の丸の地元袋井市”としての認知度向上を図る。

【返礼品事業者 】（株）ヤマハリゾート

【スイートルーム（桜殿）について】

北陸地方から移築した古民家を利用した離れ「桜殿」（和室４部屋）について、梁や柱を残しつつ現代の感性を生かした３つの露天風呂付特別室（「月」、「灯」、「凪」）にリニューアル。

３つの部屋はそれぞれの名前に則った設えで、宿泊者に癒しを提供する。

【掲載サイト】楽天、ふるなび、ふるさとチョイス など 19サイト

【掲載開始日】2025年（令和７年）９月12日（金）

【返礼品の内容】

①葛城 北の丸 桜殿 ペア宿泊券（１泊2食 吟コース）寄付額：750,000円

②葛城 北の丸 桜殿 ペア宿泊券（１泊2食 響コース）寄付額：1,050,000円

その他：お土産としてクラウンメロン富士級１玉つき（後日発送）

③葛城 北の丸 桜殿 ペア宿泊券（2泊4食 舞コース）寄付額：1,500,000円

その他：お土産としてクラウンメロン極み１玉つき（後日発送）

※桜殿の３つの部屋のいずれを利用するかの指定は不可