出前館、配達員に提供する「配達応援プログラム」の内容をさらに拡充！
～ 配達関連のプログラムに加え、配達員限定のKFCクーポンも追加 ～
株式会社出前館は、配達員向けに提供している「配達応援プログラム」のプログラム内容を拡充したことをお知らせいたします。
出前館では、配達機能を持たない飲食店のかわりに「出前館」が配達を担うシェアリングデリバリー®を全国に展開しており、日々多くの配達員の方々にご活躍いただいております。
「配達応援プログラム」 は、配達員の方々に継続して出前館での配達を行なっていただくためのサポートパッケージとして2024年11月にローンチしました。既に配達員としてご活動いただいている方、配達員にご興味のある方を対象に、配達に関するさまざまなモノやサービスのお得な購入や利用、必要サービスをご紹介しており、ローンチ以来多くの方にご利用いただいています。
このたび「配達応援プログラム」の内容をさらに4種類追加し、合計16種類のラインナップといたしました。配達関連グッズの特別価格でのご提供（株式会社カスタムジャパン）、自賠責保険のWEB手続き機能提供（三井住友海上火災保険株式会社・株式会社プレミア・インシュアランスソリューションズ）、配達車両の割引（CARRO JAPAN株式会社）など、これから配達員をスタートする方にピッタリなものや、配達の前後や休憩時間などにKFC店舗でご利用いただける加盟店クーポン（日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社）が追加されます。
今後も、プログラム拡充やその他さまざまな施策を通して、配達員の方々の満足度・ロイヤリティの向上への寄与を目指してまいります。
◾️ 今回の追加企業のご紹介
・（加盟店クーポン）日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社
https://japan.kfc.co.jp/
・（配達グッズ）株式会社カスタムジャパン
https://www.customjapan.jp/
・（保険）三井住友海上火災保険株式会社、株式会社プレミア・インシュアランスソリューションズ
https://www.ms-ins.com/
https://www.premier-insurancesolutions.co.jp/
・（配達車両）CARRO JAPAN株式会社
https://carrojapan.com/
※掲載希望の企業さまは、こちら（ml-demaecandriverbenefits@demae-can.co.jp）よりご連絡ください。
【株式会社出前館 概要】
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿
代表者： 代表取締役社長 矢野 哲
コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/
サービスサイト：https://demae-can.com/
※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社出前館 広報
佐藤（080-3382-8446）
mail：pr@demae-can.co.jp
