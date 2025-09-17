【宮城県石巻】中高生の行動力や創造性を育む、半年間の長期伴走付き探究プログラムが10月から開始！

一般財団法人まちと人と

一般財団法人まちと人と（所在地：宮城県石巻市／代表理事：斉藤誠太郎）は、非常設型のユースセンター事業として新たなプログラム「たくらむ・いどむ・たのしむ『ムムム！』」（以下ムムム！）を立ち上げます。

※ユースセンター：学校でも家でもない、中高生や若者の第三の居場所。

『ムムム！』開催の背景

東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県石巻市では、復興の歩みが進む一方で、震災後に育った若者が地元の魅力を十分に知らないまま都市部へと流出しています。人口減少が一層深刻化する中、地域の未来を担う世代の育成は大きな課題となっています。

一般財団法人まちと人とは、震災後に出会った高校生の「自分たちも何かしたいけれど、どうすればいいのかわからない」という声をきっかけに前身となる活動を始めました。これまで、若者が挑戦の一歩を踏み出す入口づくりを続け、2022年に法人設立してからの3年では計300名近くの高校生に地域で挑戦する機会を提供してきました。

一方で「さらに地域に関わってみたいが、自分一人ではどうしたらいいか分からない」「学校の友達とは堅い話をしづらい」といった新たな課題も見えてきました。

そこで私たちは、継続的に中高生の挑戦を応援し、参加者が共に語り合い、励まし合う仲間を見つけることができる機会をつくるために『ムムム！』を実施します。

『ムムム！』の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164749/table/9_1_fedb0b385ec5173879b001e7933b60e5.jpg?v=202509170329 ]やってみたいことを記入中…高校生の“やってみたい”集めました！大学生が活動をサポート！

直近のスケジュール

9月中に参加募集を行い、10月1日（水）には「ムムム！体験会」を実施後、10月14日（火）からムムム！の活動が本格的に開始します。（1月以降については参加者が確定した後に調整予定。）

○ムムム！体験会

・日時：10月1日（水）17:00～19:00

・場所：石巻市ささえあいセンター 2階ミーティングルーム

・内容：参加希望者に向けたムムム！の説明、活動の雰囲気を伝えるためのワークショップ

○たくらミーティング

・場所：石巻市ささえあいセンターや中心市街地を予定。

・内容：自分のやってみたいことに挑戦するための準備や地域の大人や大学生への相談、振り返り等。

まちの人との交流や地域を知る機会等、自分の可能性を広げるワクワクな出会いも！

[現時点での予定]

・10月14日（火） 17:00～19:00 「1期生キックオフ会」

・10月23日（木） 17:00～19:00 「まちなかFeel度Walk」

・11月 3日（月祝）14:00～16:00 「やってみたいの種探し」

・12月 8日（月） 17:00～19:00 「アイデアを形にしよう」

・12月18日（木） 17:00～19:00 「挑戦を楽しむ準備をしよう」

・12月26日（金） 17:00～19:00 「クリスマスパーティー」

※日程は参加者の都合に合わせて変更する可能性があります。

参加者の声

・普通の高校生活を送っていては出会えない大人とも出会えて、大人たちの話は聞いているだけで

刺激的だった。色々な大人と交流したことが進路を考える時に役立った。

・元々人見知りの内気で、新しいことに挑戦できるような性格ではなかったけど、少しの勇気を出して

一歩外に出てみたら今まで関わりのなかった大人や他校の学生と仲良くなって、石巻のまちを歩くの

が楽しくなった。

・やりたいことや好きなものを、ちゃんと好きだと語ることができるようになった。

※2013年～2022年に実施した先行事業「いしのまき学校」に参加した高校生のインタビューから抜粋

漁師さんに牡蠣むきを教わる！自分達でBBQを企画して楽しむ！みんなで振り返り！

担当者の思い

佐々木 紫乃（ささき しの）

秋田県出身。宮城教育大学で教育学や社会教育を学び、2025年度より一般財団法人まちと人とに新卒で参画。

私自身、学生時代に地元で同世代や大人と関わり、地域で挑戦できたことで、地域への印象や将来への期待度が大きく変化しました。

この事業を通して、若者の挑戦を後押ししてくれる地域の暖かさを石巻の中高生にも知ってもらいたいと思っています。

■添付資料

ムムム！募集チラシデータ

https://prtimes.jp/a/?f=d164749-9-96282bb9656e3baf68d340edc54a4cae.pdf