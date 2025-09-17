こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京王百貨店 新宿店】放送開始から50周年を迎えた「秘密戦隊ゴレンジャー」のアートイベント「TOEI ART FES. 秘密戦隊ゴレンジャー ART HURRICANE 50」を初開催
会期：9月25日(木)～10月7日(火)
会場：京王百貨店 新宿店 B1階 on the Corner
営業時間：10時～20時30分 ※9月28日(日)、10月5日(日)は20時まで、最終日は16時まで
京王百貨店 新宿店では、9月25日(木)～10月7日(火)の期間、B1 階on the Cornerにて「TOEI ART FES. 秘密戦隊ゴレンジャー ART HURRICANE 50」を初開催します。放送開始から50周年を迎えた「秘密戦隊ゴレンジャー」のアートイベントで、同イベントでしか見ることのできないクリエイターとのコラボレーション作品の展示販売のほか、アパレル、雑貨などのアイテムも展開します。
■イベントならではのクリエイターとのコラボレーション作品は必見
＜商品一例＞
●【PUNK DRUNKERS】
［PDSx秘密戦隊ゴレンジャー］
「ゴレンジャーとあいつのタオル」（Ｈ40×W110cm）3,850円
●【あらいきりこ】「おおかみくん」各6,600円
※9/27（土）からの販売となります
●【One.up】
「ゴレンジャーハリケーン」（高さ：17cm）19,800円
※9/27（土）からの販売となります
●【UAMOU】
「ゴレンジャーウアモウ」（5体セット）29,700円
※9/27（土）からの販売となります
＜アパレル商品一例＞
【ユキヒーロープロレス】
「CHARIN5RENGER Cutsewアカレンジャー」（Ｍ～ＸＬ）8,800円
【ユキヒーロープロレス】
「秘密GYM Long Cutsew」（Ｍ～ＸＬ）15,180円
【参加クリエイター】（五十音順）
あらいきりこ、artisantoy、UAMOU、ENKA VINYL、おふとん天国、KAMAKIRI、GYAROMI、92toys、K.Kurosawatsu、Science Patrol、CO２、ししまるもも、しももく、11banchi、スペースサク、CESAR ZANARDI、せりのりか、ツクネントーイ、付喪亀、D-ATTACK、照紗、Toy Fields、ネコラット、ノラズヤ、ハナムシック、PUNK DRUNKERS、B-The-U、ヒカリトイズ、ひなたかほり、FunkyGeek、MAIYA、松村魂、ミラクルくん、mogworks、YASUYUKI KOBAYASHI、ユーキデイドリーマ、ユキヒーロープロレス、One up.(敬称略)
https://digitalpr.jp/table_img/2943/118064/118064_web_1.png
※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込です。画像はすべてイメージです。
