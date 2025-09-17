クラウドサービス仲介市場の規模、シェア、成長および将来展望 2035
KDマーケットインサイトは、市場調査レポート『クラウドサービス仲介市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』を発表できることを嬉しく思います。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うことを可能にします。本調査レポートにおいて、KDマーケットインサイトのリサーチャーは、一次および二次の調査分析手法を用いて、市場競争の評価、競合ベンチマーキング、そして彼らの市場参入戦略（GTM）の理解を行いました。
世界のクラウドサービス仲介市場に関する調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間に17.9%のCAGR値を予測し、さらに2035年末までに664億9000万米ドルの市場規模を生み出すと予測されています。2024年の市場規模は109.5億米ドル。
クラウドサービス仲介市場の規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカー、そして将来展望
市場概要
クラウドサービス仲介（CSB）市場は、クラウドコンピューティングエコシステムにおける重要な構成要素として登場し、組織がマルチクラウドやハイブリッドIT環境の採用を簡素化、管理、最適化するのを支援しています。クラウドサービスブローカーは、クラウドサービスプロバイダー（CSP）と企業の間の仲介者として機能し、集約、統合、セキュリティ、カスタマイズ、ガバナンスといった付加価値サービスを提供します。
企業が多様なビジネスニーズに対応するために複数のクラウドプラットフォームを採用する中、CSBは調達の効率化、相互運用性の確保、コンプライアンス管理において重要な役割を果たします。複数のサービスを単一のインターフェースで管理することで、クラウドサービスブローカーは複雑性を低減し、可視性を高め、全体的な運用効率を改善します。
市場規模とシェア
CSB市場は、クラウドコンピューティングおよびITサービス業界全体の中で拡大するシェアを占めています。北米は現在、市場をリードしており、先進的なデジタルトランスフォーメーション戦略、CSPの強い存在感、クラウド管理サービスの高い需要によって支えられています。欧州でも、GDPRのような厳格なデータ保護法がガバナンスおよびコンプライアンス重視のCSBソリューション需要を高めており、大きな成長を見せています。一方、アジア太平洋地域は、BFSI、ヘルスケア、製造業、Eコマースといった分野で急速なクラウド導入が進んでいることから、高成長地域として浮上しています。
企業規模に関わらず、中小企業から大企業まで導入が進んでいます。中小企業はコスト削減や管理の簡素化の恩恵を受け、大企業はグローバルオペレーションにおける高度な統合、セキュリティ、コンプライアンスのためにCSBを活用しています。
成長要因
マルチクラウド導入の増加 - AWS、Microsoft Azure、Google Cloudなど複数のクラウドプラットフォームを利用する企業が増加し、統合や可視性を管理する仲介ソリューションが必要に。
コスト最適化のニーズ - CSBはリソース配分を最適化し、未使用・重複サービスへの無駄な支出を防ぐ。
