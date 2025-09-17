磁気電流センサ市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月12に「磁気電流センサ市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。磁気電流センサに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
磁気電流センサ市場の概要
磁気電流センサ市場に関する当社の調査レポートによると、磁気電流センサ 市場規模は 2035 年に約 57.5億 米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 磁気電流センサ市場規模は約 18.9億米ドルとなっています。磁気電流センサに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 12.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、磁気電流センサ市場シェアの拡大は、エネルギー貯蔵システムの発展とバッテリー利用の進歩によるものです。バッテリー管理システムでは、低遅延、ガルバニック絶縁、高精度の電流検知が求められており、磁気電流センサはまさにこのニーズに応えます。さらに、EVやその他の電子機器におけるバッテリーの使用増加に伴い、性能測定やバッテリー寿命の延長のための高度な電流検知の必要性が高まっています。
磁気電流センサの市場調査では、工場自動化の需要増加とIoT（モノのインターネット）の台頭により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。特に産業用及びスマートホーム用途におけるリアルタイム監視と省エネのニーズは、市場における磁気電流センサの需要を高めています。さらに、小型デバイスへの高性能化の要求は、ホール効果センサなどの高度なセンサ技術のサポートを必要としており、市場需要を押し上げています。
しかし、電子機器の承認に関する複雑な規制プロセスは、今後数年間の市場の成長を制限すると予想されています。
磁気電流センサ市場セグメンテーションの傾向分析
磁気電流センサ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、磁気電流センサ の市場調査は、技術別、ループタイプ別、アプリケーション別、出力信号別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
磁気電流センサ市場は、アプリケーション別に基づいて、自動車、民生用電子機器、産業オートメーション、再生可能エネルギー、ヘルスケアに分割されています。このうち、自動車分野は将来的に56%のシェアを占めると予想されています。EVの普及は、自動車分野における磁気電流センサの採用拡大の要因となるでします。2024年にはEVの販売台数はすでに17百万台を超え、前年比25%の増加を示しています。これは、今後数年間で業界が飛躍的に成長し、バッテリー管理、モーター制御、回生ブレーキ、車載充電システムにおける磁気電流センサの採用が拡大する可能性があることを示しています。
