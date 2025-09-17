玉森裕太さんが魅せる“2つの表情”に注目！ラボン新キービジュアル解禁！
株式会社ネイチャーラボ（本社：東京都渋谷区）が展開するプレミアムホームケアブランド『ラボン』は、イメージキャラクターの玉森裕太さんを起用した新キービジュアル2種を公開。あわせて、人気の香り「シャイニームーン」「ラグジュアリーリラックス」をお部屋でも楽しめるルームディフューザーを、2025年10月1日（水）より発売いたします。
『ラボン』は、ファッションを楽しむように香りを楽しむライフスタイルを提案する、ファブリックケア＆フレグランスブランドです。柔軟剤と同じ香りのオシャレ着用洗剤や、ファブリックミスト、ルームフレグランスなど幅広いジャンルの商品を展開しています。
2種類の新キービジュアルは、玉森さんの異なる2つの顔を表現しています。
玉森さんの多面的な魅力を通じて、ラボンの香りがもたらす豊かさや、日常の空間に新たな彩りを添える高揚感を表現しています。
■『ラボン』ブランド 新キービジュアル
ブランドのキービジュアルは、玉森さんの自然で飾らない佇まいの中に、一瞬垣間見える大人の魅力が際立つ点が特徴です。自然体でありながらも芯の強さを感じさせる、見る人を惹きつける視線が印象的で、ラボンの香りが持つ奥深さと重なり合う魅力的なビジュアルです。
■『ラボン トゥザムーン グリーンヘブンの香り』新キービジュアル
『ラボントゥザムーン』から登場する新商品「グリーンヘブンの香り」をイメージしたビジュアルは、グリーンに覆われた窓から心地よい風と光を感じながら、優しく柔らかな表情を見せる玉森さんの姿を描き出しました。爽やかな表情がラボンの香りの広がりや解放感を想起させるビジュアルです。
キービジュアルの公開に合わせて「シャイニームーン」と「ラグジュアリーリラックス」のルームディフューザーが登場！
お部屋に置くだけで空間を華やかに彩る、高級感あふれるパッケージデザイン。約2ヶ月間続く豊かな香りが、日常のひとときをより心地よく、特別な時間へと導きます。これまで柔軟剤として親しまれてきたラボンならではの香りを、お部屋全体で楽しめる新しい体験としてお届けします。
今回のルームディフューザーは、すでにラボンをご愛用いただいている方にはさらなる満足を、そして初めて手に取る方にはブランドの世界観に触れていただける、新たな出会いの機会としてお楽しみください。
ラボン HP：https://www.lavons.jp/
■商品概要
ラボン ルームディフューザー
（ シャイニームーンの香り / ラグジュアリーリラックスの香り）
●香りがやさしく長く続く
香水のようなラグジュアリーな香りが、やさしく包み込みながら長時間持続します。
人気の「シャイニームーンの香り」「ラグジュアリーリラックスの香り」が、約2ヶ月間お楽しみいただけます。
※香りの持続期間は環境や使用状況によって異なります。
●樹脂製スティックを採用
オイルの吸い上げに優れた樹脂製スティックを使用。最後まで香りを広げ、質の高い香り立ちが続きます。
●香りを映すホワイトガラス
ほのかに透け感を持たせたホワイトガラスのボトルに、それぞれの香りをイメージしたカラーをアクセントとしてあしらいました。「シャイニームーン」にはやわらかなアイボリーを、「ラグジュアリーリラックス」には深みのあるネイビーを組み合わせ、落ち着きと気品を感じさせる仕上がりに。
シンプルでありながら存在感があり、リビングやベッドルームなど、あらゆる空間に自然に調和します。
ルームディフューザー ＜シャイニームーンの香り＞
爽やかで心地よいフローラルグリーンの香り。
ジャスミンやミュゲ、ライラックが清潔感のある空気を広げ、ネロリやアンバー、ムスクがやさしく包み込みます。
お部屋を明るく澄んだ空間へと彩ります。
本体 120mL 1,300円（税込 1,430円）
ルームディフューザー ＜ラグジュアリーリラックスの香り＞
ユニセックスに楽しめるアンバーウッディの香り。
ガーデニアをはじめ、ローズやバニラ、ジャスミンが重なり、ウッディやアンバームスクが奥行きを与えます。
落ち着きと高級感に満ちた空間を演出します。
本体 120mL 1,300円（税込 1,430円）
■商品ラインナップ
＜ホームケアフレグランス＞
＜クルマ用フレグランス＞
「ラボン」とは
“今日も恋する。ラボンする。” をコンセプトに、ファッションのように香りを楽しむライフスタイルを提案するプレミアムホームケアブランドです。
ラグジュアリーな香りとデザイン性の高いパッケージが特徴。
2013年9月の発売以降、柔軟剤、洗剤、ファブリックミスト、芳香剤を展開しており、お気に入りの香りを様々なシーンで楽しむことができます。
