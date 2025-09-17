¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À»ÆÁÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉôÁÏÎ©60¼þÇ¯Ž¥À»ÆÁÂç³ØÁÏÎ©35¼þÇ¯¡¡9·î20Æü(ÅÚ)¤ËµÇ°¹Ô»ö¤ò³«ºÅ
2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯Ž¤À»ÆÁÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô¤ÏÁÏÎ©60¼þÇ¯Ž¤À»ÆÁÂç³Ø¤ÏÁÏÎ©35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿Ž¡¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢Ž¢½¸¤¨¡ª10Ëü¿Í¤ÎÂ´¶ÈÀ¸Ž£¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢µÇ°¹Ô»ö¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
1965¡Ê¾¼ÏÂ40¡ËÇ¯¤ËÊÝ°é²Ê¡¦²ÈÀ¯²Ê¤Î2³Ø²Ê¤Ç³«³Ø¤·¤¿À»ÆÁ³Ø±àÃ»´üÂç³Ø¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç¤âÍ¿ô¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ëÃ»´üÂç³Ø¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£1990¡ÊÊ¿À®2¡ËÇ¯¤Ë¤ÏÀ»ÆÁÂç³Ø¤¬³«³Ø¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÂç³Ø±¡¤ò´Þ¤àÁí¹çÂç³Ø¤È¤·¤Æ¡¢¶µ°é¡¦¸¦µæ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÍÄ»ù¶µ°éÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊÝ°é¤ÎÀ»ÆÁ®¡×¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Â´¶ÈÀ¸¤¿¤Á¤ÏÁ´¹ñ¤Î¶µ°é¡¦ÊÝ°é¸½¾ì¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎµÇ°¹Ô»ö¤Ç¤Ï¡¢³Ø²Ê¤ÎÊÑÁ«¤ò¤¿¤É¤ëÅ¸¼¨¤ä¡¢ËÜ³Ø¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë³Ø³°¡¦³¤³°¸¦½¤¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë´ë²è¡¢ÊÝ°é¼ÔÍÜÀ®¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÀÞ¤ê»æ¤ä¤ª¤Ï¤Ê¤¬¤ß¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿ÀÞ¤ê»æ¡¦ÀÚ¤ê»æÂÎ¸³¡¢¥Úー¥Ñー¥Üー¥ë¤Ë¤è¤ë¥â¥¶¥¤¥¯¥¢ー¥ÈÀ©ºî¤Ê¤É¡¢Â´¶ÈÀ¸¤¿¤Á¤¬¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ò²û¤«¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤òÂ¿¿ô¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍÄÊÝ¡¦Ê¡»ã¡¦¿´Íý¤Ê¤É¤ÎÊ¬ÌîÊÌ¸òÎ®²ñ¤ä¥¯¥é¥¹²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â´¶ÈÀ¸Æ±»Î¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Francfranc¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¼þÇ¯µÇ°¥°¥Ã¥º¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦Âç¶¶ÈþÍ³µª»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°Æþ¤ê¡¿150¥»¥Ã¥È¸ÂÄê¡Ë¤âÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Â´¶ÈÀ¸¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤äÌ¾Êª¶µ°÷¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É¤â¸ø³«Ãæ¡£
¢£Ž¢À»ÆÁÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉôÁÏÎ©60¼þÇ¯Ž¥À»ÆÁÂç³ØÁÏÎ©35¼þÇ¯µÇ°¹Ô»öŽ£(³µÍ×)
Æü¡¡»þ¡§ÎáÏÂ7Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)11¡§00～16¡§00(³«¾ì10¡§30)
²ñ¡¡¾ì¡§À»ÆÁÂç³ØŽ¥À»ÆÁÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô ¾¾¸Í¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÊÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô´äÀ¥550¡Ë
(JR¾ïÈØÀþŽ¥µþÀ®¾¾¸ÍÀþŽ¢¾¾¸Í±ØŽ£Åì¸ýÅÌÊâ5Ê¬)
Æâ¡¡ÍÆ¡§
¡¦¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥³¥ó¥µー¥È¡¿¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Êー¥ì¥³¥ó¥µー¥È
¡¦¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Ä¥¢ー¡Ê¿·µì»ÜÀß¡Ë
¡¦³Ø²Ê¤ÎÎò»ËÅ¸¼¨¡Ö¥ëー¥Ä¤ò¤¿¤É¤¦¤í¤¦¡×
¡¦ËÌ³¤Æ»¸¦½¤¡¿³¤³°¸¦½¤¡¡»×¤¤½Ð¤ÎÉô²°
¡¦ÀÞ¤ê»æ¡¦ÀÚ¤ê»æÂÎ¸³
¡¦¥Úー¥Ñー¥Üー¥ë¤Ç¥â¥¶¥¤¥¯¥¢ー¥ÈÀ©ºî
¡¦¶È¼ïÊÌ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¸òÎ®²ñ
¡¦Æ±Áë²ñ¥«¥Õ¥§
¡¦À»ÆÁÂç³Ø¼ýÂ¢Ì¾ÉÊÅ¸¡¡¡¡¡¡¡¡¤½¤ÎÂ¾
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§ https://www.seitoku-u.ac.jp/setoku-60th/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
À»ÆÁÂç³ØÁíÌ³²Ý
½»½ê¡§¢©271-8555 ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô´äÀ¥550ÈÖÃÏ
TEL¡§047-365-1111¡ÊÂçÂåÉ½¡Ë
FAX¡§047-363-1401
¥áー¥ë¡§kohog@wa.seitoku.ac.jp
