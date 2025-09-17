こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
学園キャラクター「さがっぱ・ジョー」ゆるバース2025（旧：ゆるキャラグランプリ）暫定第7位 相模原市出身は唯一のエントリー 9月27日（土）・28日（日）墨田区立隅田公園にて決選投票＆表彰式
学校法人相模女子大学（所在地：神奈川県相模原市南区、理事長：風間誠史、以下「相模女子大学」）の学園キャラクター「さがっぱ・ジョー」は、全国のご当地キャラクターが人気を競う「ゆるバース2025（旧・ゆるキャラグランプリ）」にエントリーしており、途中経過（8月1日～9月15日の得票ポイントを合算）において、現在第7位にランクインしています。また、決選投票と表彰式が、9/27・28に隅田公園にて開催されます。現地での投票が順位を大きく変化させる可能性がありますので、ぜひ会場に足を運んでいただけますと幸いです。27日（土）は「さがっぱ・ジョー」グッズの物販も予定しています。
■「さがっぱ・ジョー」とは
さがっぱ・ジョーは、相模女子大学のビオトープに住みついている精です。2014年、本学学芸学部英語文化コミュニケーション学科の学生のキャラクターデザインにより生まれました。「さがっぱ・ジョー」はこれまで、相模大野駅周辺で開催される地域イベントやオープンキャンパス、本学学園祭（相生祭）などに出演。本学学生によるSNSでの情報発信など、学園と地域・学生をつなぐ"広報大使"として活動しています。
【さがっぱ・ジョープロフィール】
誕生日：10月18日（年齢は精のため不明）
家族：父・母・年の離れた妹
友達：相模女子大学小学部で飼育されているやぎのバニラと、学園構内にいるカモ
好きな花：マーガレット（相模女子大学の校章はマーガレットがデザインされています）
棲家：相模女子大学にあるビオトープ
【決選投票に向けてのコメント】
さがっぱ・ジョーは学園の在学生・卒業生・保護者の方などを中心に人気のあるキャラクターですが、順位含めここまで健闘しているのは相模女子大学が大事にしている「生涯を通じた学びの楽しさ」を大切に思う方が多く、さがっぱ・ジョーを通じて本学を少しでも応援したいという気持ちの表れではないかと思います。相模原市唯一のエントリーキャラクターとして頑張ります。
【ゆるバース2025 決選投票＆表彰式概要】
イベント名 ： ゆるバース2025（旧「ゆるキャラグランプリ」の新名称）
主催 ： ゆるキャラグランプリ実行委員会
決選投票 ：9月27日（土）・28日（日）現地にて1人1日1票まで。（28日13時投票締め切り。）
※ 27日はブース出展し、物販も行います。
表彰式 ：9月28日（日）14時30分より
場所 ：東京都墨田区立隅田公園
オンライン投票期間：8月1日（金）0:00～9月27日（土）23:59（無料ID登録により1人につき1日1票)
▼本件に関する問い合わせ先
相模女子大学 広報事務局
米澤智子（ワンパーパス株式会社内）
住所：神奈川県相模原市南区文京2-1-1
TEL：080-5083-6834
メール：t-yonezawa@onepurpose-pr.com
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/