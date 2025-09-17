こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【文系と理系の学生が共に学ぶ6学部17学科】保護者を対象とした説明会も充実。金沢工業大学 オープンキャンパス／9月21日（日）10時から16時まで
金沢工業大学では秋のオープンキャンパスを9月21日（日）10時から16時まで扇が丘キャンパスで開催します。
オープンキャンパスでは、「学科紹介・学科体験・実験体験・研究所ツアー」や「保護者説明会」、「入試・奨学生制度説明会」、「保護者のためのキャリア支援説明会」、「保護者のための学生アパート説明会」など多彩な内容で実施します。金沢工業大学の特色がわかる絶好の機会です。皆様のお越しをお待ちしています。
【6学部17学科のプログラムの概要】
■情報デザイン学部（文理探究志向）
経営情報学科、環境デザイン創成学科【合同実施】
10:40～12:00
カードゲームで楽しく循環型社会を学ぼう！
家庭の廃食油を回収し新たな燃料を製造し、飛行機のCO2を削減。航空会社と協力し取り組む社会変革事業をカードゲームで体験！
13:15～15:30
会計ゲームで学ぶ社長体験！
経営判断が会計の仕訳になる！？会社経営をリアルに体験できる特別企画！
■メディア情報学部（文理探究志向）
メディア情報学科
10:40～11:40
情報テクノロジー×デザインで新たなメディアを創造！
CG、Web、XR、AIなどの多様なメディアを活用して、人々の豊かな生活を創造する学科の教育・研究・進路を紹介！
13:00～15:30
未来に繋がるメディアコンテンツの紹介＆体験！
XR、デジタルファブリケーションなどの社会実装に繋がる最先端のメディアコンテンツを紹介！ メディアコンテンツの制作体験も！
心理情報デザイン学科
10:40-11:00
心理情報デザイン学科紹介
11:10-12:00
模擬講義【見えてるはずが見えてない！？ あなたの「注意」を試してみよう】
13:30-13:50
心理情報デザイン学科紹介
14:00-15:30
大学生活、授業、課外活動、進路などについて、学生が自ら語ります。
■情報理工学部
情報工学科、知能情報システム学科【合同実施】
10:40～11:45
情報を学びAIと共に明るいミライを創ろう！
AIの進化は速く、既にどの大学にも入学できる力があります。そのAIを敵とせず、情報を学んで仲間にして共に明るいミライを創ろう！
13:00～14:15
セキュリティ体験学習と研究室見学から情報系の学びを知ろう！
PCを使ったセキュリティ体験学習と情報系研究室の見学のどちらかを選んで参加できます。情報系の学びに触れるチャンスです！
14:15～15:30
セキュリティ体験学習と研究室見学から情報系の学びを知ろう！
PCを使ったセキュリティ体験学習と情報系研究室の見学のどちらかを選んで参加できます。情報系の学びに触れるチャンスです！
ロボティクス学科
10:40～11:00
AI×ロボティクスで未来を動かす！
AI×ロボティクスで実世界を動かす。様々なフィールドで活躍するロボットを創造するKITのロボティクス学科を紹介します。
11:00～12:30
移動ロボットをプログラミングで動かしてみよう！
移動ロボットiRobot rootをいろいろなプログラミングツールを使って動かす体験です。ロボットの移動やメロディ再生、光をコントーロールし、自動運転にも挑戦します！！
13:45～14:15
ロボティクス学科をのぞいてみよう！
ロボティクス学科の研究展示をツアー形式で紹介します。
14:30～15:00
ロボティクス学科をのぞいてみよう！
ロボティクス学科の研究展示をツアー形式で紹介します。