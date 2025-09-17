こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
株式会社トーカイ薬局と連携協定を締結
2025年9月2日（火）愛知県春日井市に本社をおく株式会社トーカイ薬局と連携協定を締結しました。
この協定は、地域社会における健康づくり・人材育成・まちづくりを推進していくことを目的とし締結しました。
同日、本学にて実施された協定締結式では、株式会社トーカイ薬局代表取締役の松本成史 様と、協定書の署名および受け渡しが行われました。株式会社トーカイ薬局で働く本学の卒業生も同席し、相互の意見や今後の展望などについて終始和やかな雰囲気で話し合われました。
株式会社トーカイ薬局は、本学薬学部生の実習の受け入れ先としてご協力いただいてきた実績や、2026年度からはプロジェクト科目の連携先としてご協力いただく予定です。
本協定の締結により相互協力の関係性がより強固なものになることが期待され、医療を通したさらなる地域社会の発展に努めてまいります。
※連携協定について（https://www.kinjo-u.ac.jp/ja/research/#block-3）
