社会学部 作田誠一郎教授が京都府北警察署一日署長に！「令和7年秋の全国交通安全運動」スタート式および 学生應援團本部による交通コンサートを本学で実施
京都府北警察署が取り組む「令和7年秋の全国交通安全運動」のスタート式を、9月22日（月）に佛教大学紫野キャンパスで開催いたします。当日は、犯罪社会学を研究する社会学部作田誠一郎教授が京都府北警察署一日署長を務め、当該ゼミで学ぶ学生による交通安全宣言、應援團本部（應援團・吹奏楽部・チアリーダー部）による交通コンサートを実施します。
なお、作田誠一郎教授のゼミで学ぶ学生たちは、京都府北警察署より「自転車安全利用プロモーター」を委嘱されており、交通安全宣言を行います。
【実施概要】
日 時： 令和7年9月22日（月）12時15分～12時45分 ※雨天実施
場 所： 佛教大学 紫野キャンパス 中庭
（〒603-8301 京都府京都市北区紫野北花ノ坊町96）
参加者：
①京都府北警察署 松居寛（まついひろし）署長、交通課長、交通課員 計8名
②佛教大学作田誠一郎（さくたせいいちろう）教授、ゼミ学生、應援團本部学生 計50名
内 容：
署長挨拶（松居署長）
一日警察署長委嘱式
一日警察署長挨拶（作田教授）
佛教大学自転車安全利用プロモーターによる交通安全宣言
佛教大学應援團本部による交通コンサート
パトカー・白バイによる広報車両パレード
▼本件に関する問い合わせ先
佛教大学 学長室 広報課
住所：〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96
TEL：075-493-9050
FAX：075-493-9040
メール：koho@bukkyo-u.ac.jp
