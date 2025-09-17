こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
二条駅かいわいに子どもたちの居場所づくりを！ 学生考案の『ぶつだいちびっこひろば』を開催！
佛教大学は、地域の子どもたちに安全な遊び場を提供し、居場所としていただくため、今年度も「ぶつだいちびっこひろば」を開催します！
「ちびっこひろば」は、二条駅かいわいのまちづくりの取り組みの一つで、本学も2015年から参加しています。昨年は、80組を超えるご家族が参加してくださいました。社会連携センタープロジェクト「知ってる？パラスポーツの魅力」、学生企画まちづくり支援制度の採択団体である「NijoT（ニジョット）」のメンバーなど、作業療法学科の学生を中心に、乳幼児の親子や小学生の皆さんにとって、楽しく心に残る一日となることを願って、企画を準備しています。当日は、本学マスコットキャラクターの「ぶったん」も登場します！
【日時】2025年9月21日（日）10：00～12：00
【場所】佛教大学 二条キャンパス1階エントランス
（〒604-8418 京都府京都市中京区西ノ京栂尾町７）
【内容】魚釣り、工作、輪投げ、絵本、ボッチャ 他
※申込不要、参加費無料、入退場自由
※動きやすい服装でお越しください
※オムツ替え、授乳スペースをご利用いただけます
※駐車場・駐輪場はありません※天候等の状況等により中止とする場合は、大学HPにてお知らせします。
▼本件に関する問い合わせ先
佛教大学 学長室 広報課
住所：〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96
TEL：075-493-9050
FAX：075-493-9040
メール：koho@bukkyo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/