こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【跡見学園女子大学】羽田空港の待合席ビジョンに本学紹介CMを連続放映
羽田空港の国内線第１、第２旅客ターミナルの搭乗ゲート待合席に設置された液晶ディスプレイ（羽田フューチャービジョン）で、跡見学園女子大学（東京都文京区、学長：小仲信孝）を紹介するCMの放映を始めました。
文学部（人文学科、現代文化表現学科）、マネジメント学部（マネジメント学科）、観光コミュニティ学部（観光デザイン学科）、心理学部（臨床心理学科）の4学部5学科となる2026年度学生募集の学部学科構成を紹介。都心に立地する東京の文京キャンパス、緑豊かな埼玉の新座キャンパスそれぞれの風景と、そこに学ぶ学生たちの授業の様子を15秒の映像に収めています。羽田空港をご利用の際はぜひご覧ください。
【ビジョン設置カ所】
・羽田空港国内線第１、第２旅客ターミナル合わせて約30の搭乗ゲート待合席付近
【放映回数】
・1便の待ち時間当たり平均７～８回放映
【放映期間】
・2025年11月末まで
◆羽田空港で放映を始めた跡見学園女子大学15秒CM ＜YouTubeでご覧いただけます＞
https://www.youtube.com/watch?v=fHEoMT56kp4
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人跡見学園 広報室
TEL：03-3941-9160
FAX：03-3941-8162
メール：h-koho@atomi.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/