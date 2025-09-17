博展、香りでブランドを体現する「HAKUTEN Fragrance」を開発





エントランスエリアに設けた期間限定の体験型展示 エントランスエリアに設けた期間限定の体験型展示





名刺や販促ツールなどに吹きかけ社外の方とのコミュニケーションのきっかけに





さらに、インナーブランディングの一環として、社員向けにオリジナルフレグランスを作成できる体験型ワークショップも開催しました。



ワークショップの詳細については、以下をご覧ください。

https://note.com/hakuten_corp/n/ne64614b4d2de













なお、この取り組みは、2024年2月29日に発表された博展のVIリニューアルとも連動しており、博展で働く「人」の多様な想いを込めた10種類のカタチと5つのカラーを組み合わせた「Hakuten Mind dot」の概念にもつながるものです。



博展のVIについては以下

https://www.hakuten.co.jp/our-vision



名刺や販促ツールなどに吹きかけ社外の方とのコミュニケーションのきっかけにさらに、インナーブランディングの一環として、社員向けにオリジナルフレグランスを作成できる体験型ワークショップも開催しました。ワークショップの詳細については、以下をご覧ください。https://note.com/hakuten_corp/n/ne64614b4d2deなお、この取り組みは、2024年2月29日に発表された博展のVIリニューアルとも連動しており、博展で働く「人」の多様な想いを込めた10種類のカタチと5つのカラーを組み合わせた「Hakuten Mind dot」の概念にもつながるものです。博展のVIについては以下https://www.hakuten.co.jp/our-vision





２｜Relax（ココロの通った対話が発想を生み出す）



















４｜ Roots（クリエイティブな創造を生む“ものづくり精神”の象徴）



４｜ Roots（クリエイティブな創造を生む“ものづくり精神”の象徴）









５｜Future（未来へつなげる原動力をつくる）



博展が目指すのは、人と社会のコミュニケーションにココロが通った未来。我々の事業やテクノロジーの広がりを感じられるように。また未来を切り拓くシャープさを感じられるように。スペアミントや合成香料の香りで先進的なイメージを表現し、未来へつながる原動力を感じさせる要素です。











＜Credit＞

Project Member｜酒井美菜子、渡邉怜楠

Graphic Design｜真粼絢香、酒井美菜子

Contents Engineer｜石田将也

Owner｜南正一郎

Fragrance Development｜Olfactive Studio Ne

Movie｜こじまぽん助

＜Credit＞Project Member｜酒井美菜子、渡邉怜楠Graphic Design｜真粼絢香、酒井美菜子Contents Engineer｜石田将也Owner｜南正一郎Fragrance Development｜Olfactive Studio NeMovie｜こじまぽん助



-------------------------------------------------------------------------------------------

▼ 株式会社 博展

代表者：代表取締役 会長執行役員 CEO 田口 徳久、代表取締役 社長執行役員 COO 原田 淳

所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目１番１号 東京スクエアガーデン20F

設立：1970年3月

事業内容：パーパス「人と社会のコミュニケーションにココロを通わせ、未来へつなげる原動力をつくる。」のもと、多様な“体験”を統合的にデザインし、企業や団体のマーケティング課題の解決に貢献しています。



＜公式サイト＞

コーポレートサイト：https://www.hakuten.co.jp

これからの“体験”を考えるwebマガジン「THINK EXPERIENCE（TEX）」：https://www.hakuten.co.jp/tex



＜公式SNS＞

Instagram：@hakuten__ （https://www.instagram.com/hakutencreative/）

X：@HakutenCorp （https://x.com/HakutenCorp）

facebook：@hakutencorp （https://www.facebook.com/hakutencorp）

------------------------------------------------------------------------------------------- ５｜Future（未来へつなげる原動力をつくる）博展が目指すのは、人と社会のコミュニケーションにココロが通った未来。我々の事業やテクノロジーの広がりを感じられるように。また未来を切り拓くシャープさを感じられるように。スペアミントや合成香料の香りで先進的なイメージを表現し、未来へつながる原動力を感じさせる要素です。-------------------------------------------------------------------------------------------▼ 株式会社 博展代表者：代表取締役 会長執行役員 CEO 田口 徳久、代表取締役 社長執行役員 COO 原田 淳所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目１番１号 東京スクエアガーデン20F設立：1970年3月事業内容：パーパス「人と社会のコミュニケーションにココロを通わせ、未来へつなげる原動力をつくる。」のもと、多様な“体験”を統合的にデザインし、企業や団体のマーケティング課題の解決に貢献しています。＜公式サイト＞コーポレートサイト：https://www.hakuten.co.jpこれからの“体験”を考えるwebマガジン「THINK EXPERIENCE（TEX）」：https://www.hakuten.co.jp/tex＜公式SNS＞Instagram：@hakuten__ （https://www.instagram.com/hakutencreative/）X：@HakutenCorp （https://x.com/HakutenCorp）facebook：@hakutencorp （https://www.facebook.com/hakutencorp）-------------------------------------------------------------------------------------------

◾️今後の展開今後の展開として、名刺や販促ツールなどへの香りづけや、各支店のエントランスへの配置、各種主催イベント（採用イベントや投資家向けイベント）など、博展を深く知って頂くきっかけとなるさまざまな顧客接点においての使用を考えております。香りを介した出会いや対話、コミュニケーションを通じて、人々の記憶に残る体験を提供し、博展との関係性を深めることで付加価値の高い体験価値を創造していけるよう活用していきます。◾️参考）香りを構成する5つの要素の詳細１｜Positive communication（ポジティブなコミュニケーションを促進する）レモンやグレープフルーツなど柑橘類の香りには精神を強化し高揚させる効能があります。明るく楽しい気持ちで自然誘発的にポジティブなコミュニケーションを促進します。ローズマリーやマジョラムといったハーブが、身体を温め、心身を落ち着かせることでリラックス効果を生みます。リラックスした状態で信頼関係を築き、ココロの通った対話が発想を生み出します。３｜ Concentration（集中力を高め仲間と共創する）甘くスパイシーな香りで集中力や競争意欲を高めるハーブ、フェンネル。社内外共に互いに理解と尊重を持って高め合えあい、共創し新たな体験を生み出します。博展の会社のルーツである「木工」「ものづくり」から着想を得て、私たちの強みの一つである“ものづくり精神”を表すウッド（シダーウッド）の香りを要素として取り入れています。スパイシーで温かみのある香りが血行を促進させ、脳を活性化させることでクリエイティブな創造を引き起こします。