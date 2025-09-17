9月25日開催 オンラインセミナー「CAD/CAMソフト VPSS 4ieで変わるモノづくり」
株式会社アマダ
株式会社アマダは、9月25日（木）13:30から14:30まで、「CAD/CAMソフト VPSS 4ieで変わるモノづくり」を開催いたします。
「VPSS 4ie」は、板金加工を行うお客さまの工場の中核になるソフトウエアです。
今回のセミナーでは、実際のデモを通してVPSS 4ieのCAD機能とBLANK CAM機能をご説明します。
また、他ソフトウエアとの連携によって、VPSS 4ieでモノづくりはどう変化するのかについてご紹介します。
【本セミナーの主な内容】
・お客さまを取り巻く製造環境の変化
・VPSS 4ie CAD機能・BLANK CAM機能のご紹介
・他ソフトウエアとの連携による工場運営のさらなる効率化
・質疑応答
「CAD/CAMソフト VPSS 4ieで変わるモノづくり」
開催日時：2025年9月25日（木）13:30～14:30
視聴方法：本セミナーはZoomを用いた無料オンラインセミナーです。
参加をご希望の方は下記URLより事前登録をお願いいたします。
https://bit.ly/3IhepXM
セミナーの詳細はこちら
https://bit.ly/3IfVnks
今回ご紹介するソフトウエアはこちら
進化した板金エンジニアリングシステム「VPSS 4ie」
https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/soft/vpss4ie/vpss4ie.html