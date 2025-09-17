9月25日開催　オンラインセミナー「CAD/CAMソフト VPSS 4ieで変わるモノづくり」

株式会社アマダ

株式会社アマダは、9月25日（木）13:30から14:30まで、「CAD/CAMソフト VPSS 4ieで変わるモノづくり」を開催いたします。

「VPSS 4ie」は、板金加工を行うお客さまの工場の中核になるソフトウエアです。

今回のセミナーでは、実際のデモを通してVPSS 4ieのCAD機能とBLANK CAM機能をご説明します。

また、他ソフトウエアとの連携によって、VPSS 4ieでモノづくりはどう変化するのかについてご紹介します。

【本セミナーの主な内容】

・お客さまを取り巻く製造環境の変化

・VPSS 4ie CAD機能・BLANK CAM機能のご紹介

・他ソフトウエアとの連携による工場運営のさらなる効率化

・質疑応答

「CAD/CAMソフト VPSS 4ieで変わるモノづくり」

開催日時：2025年9月25日（木）13:30～14:30

視聴方法：本セミナーはZoomを用いた無料オンラインセミナーです。

参加をご希望の方は下記URLより事前登録をお願いいたします。

https://bit.ly/3IhepXM

セミナーの詳細はこちら

https://bit.ly/3IfVnks

今回ご紹介するソフトウエアはこちら

進化した板金エンジニアリングシステム「VPSS 4ie」

https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/soft/vpss4ie/vpss4ie.html