【出産祝いやお誕生日祝いなどに最適】思い出を形に残すテディベア「プティルウ ハッピーバースベア」
誕生日をもっと特別な一日に──。
「プティルウのハッピーバースベア」は、大切な人の記念日を祝うのにぴったりの、愛らしいテディベアです。
ふわふわの毛並みと、抱きしめたくなるサイズ感。誕生日の贈り物として一目で気持ちが伝わります。
シンプルながらも上品なデザインは、子どもから大人まで幅広く喜ばれるアイテム。
赤ちゃんを始めて抱っこした感動をいつまでも残せるように、ハッピーバースベアは「赤ちゃん体型」にこだわりました。
腕や足の関節・おしりの丸み・頭の大きさなど、赤ちゃんの体型を細かく再現します。
一般的な新生児の赤ちゃんよりも一回り小さなサイズに仕上げていますので、お子様も抱っこしやすく、またお部屋に飾るにもちょうどいいサイズ感になっています。
日本国内で生産されたノンホルマリン生地を使用しています。赤ちゃんが触っても安心で、肌触りもふわふわで癒されます。
名入れも可能ですので、大切な人へ、感謝とお祝いの気持ちを込めて。
「プティルウのハッピーバースベア」で、忘れられないバースデーを演出してみませんか。
「出産祝い」ハッピーバースベア/お名前記念日体重入り
https://naire-shop.com/naire-petitloup-happy-birth-bear/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329805&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
